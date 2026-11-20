Кремль предлагает европейцам отказаться от посредников и вести переговоры напрямую, но окончательного ответа от Парижа, Берлина и Лондона пока нет.

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Советники Е3 могут отправиться в Москву на переговоры с Кремлем / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Советники "Е3" могут отправиться в Москву уже в ноябре

Визит предложил помощник Путина Юрий Ушаков

Окончательное решение о поездке еще не принято

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Помощник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков пригласил советников по вопросам безопасности Франции, Германии и Великобритании (страны Е3) в Москву. Там они могут провести с Кремлем переговоры о мирном урегулировании в Украине. Поездка может состояться уже в ноябре, однако окончательного решения по ней пока нет, сообщает "Радио Свобода".

О приглашении изданию рассказали несколько источников. Они попросили не называть их имена, поскольку тема деликатная.

От Европы на возможных прямых переговорах с Россией должна выступать группа Е5. Об этом лидеры ЕС договорились 13 ноября на неформальном саммите в Дублине. В нее вошли Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша, а также представители Еврокомиссии и Европейского совета.

Европейцев не допустили к трехсторонним переговорам

На предыдущем раунде переговоров в Абу-Даби 11–12 ноября присутствовали советники по безопасности Германии, Франции, Великобритании и Италии. Приехали также представители Еврокомиссии, Евросовета и НАТО. Однако за общий стол с Украиной, США и Россией их не пустили: с украинской и американской делегациями европейцы совещались отдельно.

Германию там представлял Гюнтер Зауттер, советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности. От Франции присутствовал Эмманюэль Бонн, дипломатический советник президента. Великобританию представлял Джонатан Пауэлл, советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности.

Кремль хочет сначала выслушать Европу

Вашингтон, Киев и европейские столицы выступают за то, чтобы представители Европы принимали участие в мирном процессе напрямую. Эту позицию они подтвердили 19 ноября после саммита "Коалиции желающих" в Берлине. Москва же пока не говорит, согласится ли на такое участие и в каком виде.

В тот же день Путин объяснил во время визита в Китай, зачем Кремль пригласил европейцев.

"Нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. И поэтому мы через дипломатические каналы предложили европейцам приехать в Москву, чтобы определить их позицию", - сказал Путин 19 ноября на пресс-конференции в Шэньчжэне.

"Радио Свобода" обратилось к правительствам трех стран, Еврокомиссии и офису президента Евросовета Антониу Кошти с вопросом, получили ли они приглашение и что они об этом думают. На момент публикации никто не ответил.

Почему встреча Трампа, Путина и Си не принесла прорыва

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный накануне встречи в интервью Главреду предупредил, что сравнение саммита с "новой Ялтой" выгодно прежде всего Москве.

"Конечно, россияне хотят именно так это преподнести, но эта версия - симулякр российской пропаганды, который четко вписывается в конструирование реальности, начатое ею уже давно", - отметил эксперт.

Говоря о позиции Пекина, Розумный подчеркнул, что Китай избегает конкретики в вопросе войны.

"Китай очень последовательно дистанцируется от предметного обсуждения", - пояснил он.

При этом, по оценке эксперта, переговоры между Вашингтоном и Москвой продолжаются уже давно и пока не дали результатов.

"Путин и Трамп ведут переговоры с самого прихода Трампа к власти", - подчеркнул Розумный.

Внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Мирослава Гонгадзе в комментарии Atlantic Council обратила внимание на цели Кремля на этих переговорах.

"Путин стремится к признанию России как великой державы и признанию её сферы влияния", - отметила она.

Переговоры о мире в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва через дипломатические каналы пригласила представителей Европы приехать в Россию, чтобы определить их позицию. Заявление прозвучало на пресс-конференции в Шэньчжэне по итогам саммита Трампа, Си Цзиньпина и Путина.

До этого Путин подвел итоги переговоров с Трампом и Си Цзиньпином. Он назвал позицию Украины и Европы препятствием для компромиссов, на которые Россия якобы согласилась в Анкоридже. При этом в Кремле выступили против территориальных уступок со стороны России.

Главные европейские союзники Украины 19 ноября собирались в Берлине. В встрече принимали участие специальные посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Президент Украины Владимир Зеленский называл встречу шансом обсудить переговоры и узнать подробности китайских переговоров Трампа.

Лидеры трех стран по итогам саммита в Китае подписали совместный документ. В декларации Трампа, Си Цзиньпина и Путина не упоминаются ни Украина, ни Европа. Документ из четырёх пунктов касается реформы ООН, нефтепродуктов, юрисдикции МУС и ядерных рисков.

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