По словам политолога, президент США находится в наиболее уязвимом положении - после поражения на выборах в Конгресс ему нужен хотя бы какой-то результат.

https://glavred.info/politics/imperator-i-prohachi-shcho-otrimaye-kozhen-vid-zustrichi-trampa-si-ta-putina-10813508.html Ссылка скопирована

Встреча трёх лидеров в Китае / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Путин получает картинку выхода из изоляции

Си Цзиньпин предстает в роли хозяина, принимающего гостей

Трамп ищет результат после выборов в Конгресс

От встречи в Шэньчжэне каждый из трёх лидеров получает прежде всего символические дивиденды. Глава страны-агрессора Владимир Путин - образ выхода из изоляции, председатель КНР Си Цзиньпин - роль "императора", принимающего гостей, а президент США Дональд Трамп - шанс что-то выторговать. Об этом в интервью Главреду заявил политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

По словам эксперта, для российского диктатора саммит - это прежде всего картинка, которая должна продемонстрировать конец изоляции.

видео дня

"Для Путина это, наконец, хоть какое-то геополитическое достижение последних лет - опять же, на уровне телевизионной картинки. Его приняли в высокие круги. Похоже, что изоляции, начавшейся после вторжения, больше нет, а он - один из троих, кто решает судьбу мира", - отметил Розумный.

Политолог подчеркнул, что реальные договоренности для Кремля здесь второстепенны.

"Этой символической картинки ему уже вполне достаточно. К тому же это возможность вновь продемонстрировать серьезность российских требований и значимость России. Такой символический капитал тоже имеет большое значение - независимо от того, о чем договорятся или не договорятся", - пояснил эксперт.

Какую роль на встрече играет Си Цзиньпин

Председатель КНР, по мнению Розумного, использует саммит, чтобы выступить в роли хозяина, к которому приезжают другие лидеры.

"Си Цзиньпин принимает эту встречу и выступает в роли очень уважаемого лица, фактически императора. Остальные выглядят просителями, добивающимися встречи, а он их принимает. В то же время практической пользы или договоренностей, которые подкрепили бы этот символический капитал, он, очевидно, не ожидает", - сказал политолог.

Почему у Трампа самая уязвимая позиция на встрече

Розумный также отметил, что американский президент, в отличие от коллег, рассчитывает на конкретный результат.

"Наиболее уязвимая позиция - у Трампа. Он хочет что-то выторговать в последний момент. Надеется, условно говоря, свести счёты к нулю: вдруг удастся чего-то добиться, хоть что-то решить для американской политики. После поражения на выборах в Конгресс ему нужно что-то делать, искать возможности", - подчеркнул эксперт.

Хроника заявлений Трампа / Инфографика: Главред

Отдельно политолог обратил внимание на психологический мотив, который, по его мнению, также подталкивает Трампа к такому формату.

"Думаю, есть еще и психологический аспект. Трамп, скорее всего, завидует Путину и Си Цзиньпину как пожизненным правителям своих стран. Он восхищается такими людьми, встречался с Ким Чен Ыном. Оказаться в их кругу, почувствовать себя таким же „королём" - это, очевидно, некий неуловимый, иррациональный бонус от встречи. По крайней мере, так это выглядит со стороны", - пояснил Розумный.

В то же время эксперт не стал рассматривать конспирологические версии о якобы тайном плане разрешения мирового кризиса.

"Конечно, есть конспирологические версии о каком-то плане урегулирования мирового кризиса. Но сейчас мы их не рассматриваем, поскольку это все выдумки", - подытожил он.

Встреча Трампа, Си и Путина - новости по теме

Как сообщал Главред, лидеры США, Китая и России 19 ноября собрались в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Это была первая трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина в таком формате. Одной из главных тем стало сокращение ядерных арсеналов, обсуждалась также война в Украине.

Переговоры в Шэньчжэне не принесли прорывов. Как говорится в обзоре основных результатов переговоров, встреча длилась около 90 минут. Россия, в частности, хочет продать США и Китаю развитие Северного морского пути.

После саммита свою оценку дал и кремлевский диктатор. Путин подвел итоги переговоров с Си и Трампом и "набросился" на Украину. По его словам, участники достигли взаимопонимания по ряду международных вопросов и обсудили реформирование ООН.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред