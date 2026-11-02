Новая "Ялта" или шанс для мира: чего ожидать от встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина

Саммит Трампа, Си Цзиньпина и Путина может изменить переговоры о мире. Украина рискует оказаться вне договоренностей, а Европа потеряет влияние.

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Новая Ялта без Украины: действительно ли Трамп, Си Цзиньпин и Путин могут разделить мир / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Состоится ли новая Ялта с участием Трампа, Си и Путина

Почему Китай может отказаться от трехсторонних переговоров

Какие последствия саммит будет иметь для Украины и Европы

Президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор и военный преступник Владимир Путин могут провести трехстороннюю встречу в ноябре, чтобы обсудить завершение войны в Украине. Эта идея вызвала беспокойство в Киеве и Европе: переговоры без украинской стороны могут превратиться в попытку договориться о будущем государства без его участия. В то же время Китай не подтверждает подготовку саммита, а эксперты сомневаются, что он принесет реальные результаты.

Главред выяснил, состоится ли встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина, почему её сравнивают с Ялтинской конференцией и какие последствия она может иметь для Украины.

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Когда Трамп, Си Цзиньпин и Путин могут встретиться

В конце октября появилась информация о возможной встрече лидеров США, Китая и России. Инициатором трехстороннего формата выступил Владимир Путин, который предложил Дональду Трампу и Си Цзиньпину обсудить прекращение войны в Украине.

Как сообщало южнокорейское издание Financial News, специальный посланник президента США Стив Виткофф предложил России провести трехстороннюю встречу в ноябре. Потенциальной площадкой для переговоров может стать саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированный на 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Предложенный формат вызывает ассоциации с Ялтинской конференцией 1945 года. Тогда лидеры США, Великобритании и Советского Союза обсуждали послевоенный мировой порядок, в частности будущее Германии и условия вступления СССР в войну против Японии.

Главное отличие нынешней ситуации заключается в том, что Украина, являющаяся непосредственной стороной войны, может оказаться вне переговоров.

"Это предложение сравнивают с Ялтинской конференцией, когда в феврале 1945 года, в конце Второй мировой войны, высшее руководство США, Великобритании и бывшего Советского Союза собралось в Ялте на Крымском полуострове и договорилось о послевоенном мировом порядке, разделе и оккупации Германии, а также о плане опеки над Кореей. Это связано с тем, что Украина, являющаяся стороной конфликта, будет исключена из переговоров", - говорится в материале.

По информации Financial News, советник Кремля Юрий Ушаков сообщал, что во время встречи Виткоффа с Путиным в Санкт-Петербурге российская сторона поднимала вопрос о будущей системе безопасности между Россией и Украиной.

Также сообщалось, что Москва согласилась возобновить переговоры с американским представителем в середине ноября. В Кремле заявляли, что Китай якобы уже готовится к возможному трехстороннему саммиту.

Инициатива вызвала сопротивление и среди американских республиканцев. Сенатор Билл Кассиди назвал возможную встречу необдуманной и морально неправильной, подчеркнув, что Украина должна участвовать в любых переговорах.

"Украина должна быть частью любых переговоров", - заявил Кассиди.

Сенатор Том Тиллис, в свою очередь, обвинил Путина в манипулировании американским президентом.

"Путин манипулирует Трампом, как марионеткой", - сказал Тиллис.

Что сказали в Кремле о встрече Путина с Трампом в Шэньчжэне

По состоянию на 2 ноября Россия не подтвердила конкретных договоренностей относительно трехсторонних переговоров между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что программа пребывания российского диктатора на международном мероприятии еще находится на стадии подготовки.

По его словам, возможность личного контакта между Путиным и Трампом будет зависеть от того, будут ли они одновременно находиться в Шэньчжэне. В то же время в Москве не уточняют, может ли речь идти о полноценных двусторонних переговорах или лишь о короткой беседе в кулуарах саммита.

"Программа пребывания президента Путина пока находится на стадии подготовки", - заявил Песков .

Отдельно представитель Кремля прокомментировал перспективу трехсторонней встречи с участием лидеров США, Китая и России. Он отметил, что договоренностей относительно такого формата пока нет.

В то же время Москва рассчитывает на встречу Путина с Си Цзиньпином. По словам Пескова, в ходе личных контактов руководители России и Китая обычно обсуждают широкий спектр вопросов - от экономического сотрудничества до международной ситуации.

Что заявили в Китае о возможных переговорах

Китайская сторона не подтвердила подготовку трехсторонних переговоров по прекращению войны в Украине. Более того, Пекин подчеркивает необходимость учитывать позицию европейских государств, безопасность которых напрямую зависит от развития событий.

Об этом 1 ноября заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью немецкому телеканалу ARD. По его словам, он поднял вопрос о возможном саммите во время встречи с Си Цзиньпином в Пекине 30 октября.

Штайнмайер рассказал, что китайский лидер не подтвердил подготовку переговоров между США, Россией и Китаем. В то же время Си Цзиньпин дал понять, что европейские страны нельзя исключать из обсуждения войны, которая напрямую затрагивает их безопасность.

"По его мнению, абсолютно никакой подготовки к саммиту по Украине с участием США, России и Китая не ведется", - рассказал президент Германии.

По словам Штайнмайера, китайский лидер также выразил удивление самим предложением провести такую встречу.

"Он прямо указал, что это европейский конфликт, в котором европейцы также должны присутствовать за столом переговоров", - добавил немецкий президент.

Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Ранее, 20 октября, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин также заявляла, что Пекин не располагает информацией о возможной встрече лидеров КНР, США и РФ.

На вопрос, считает ли Китай приемлемым такой формат переговоров и может ли предоставить дополнительные подробности, Мао Нинь ответила:

"На данный момент у меня нет никакой информации, которой можно было бы поделиться".

Ранее об инициативе Путина сообщала газета The Wall Street Journal. По данным издания, российский диктатор стремится договориться о прекращении войны на условиях Кремля во время саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Готов ли Трамп встретиться с Путиным и Си без Зеленского

Президент США Дональд Трамп 19 октября заявил, что готов провести переговоры с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином о прекращении войны в Украине. При этом он допустил, что такая встреча может состояться без участия Владимира Зеленского. Об этом сообщало CNBC.

Трамп подчеркнул, что его главной целью является прекращение войны, независимо от того, кто будет присутствовать на переговорах.

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы прекратить войну, независимо от того, будет ли там кто-то или нет. Если президент Си хочет провести переговоры, я готов. Я уверен, что мы также обсудим и другие вопросы, например, торговлю. Но да, я бы согласился", - сказал Трамп журналистам.

Хроника прекращения войны Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

Украина отвергает мирные соглашения без участия Киева

Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября отверг возможность заключения мирного соглашения, которое предварительно согласовали бы Вашингтон, Москва и Пекин без участия Киева. Он подчеркнул, что вопросы украинского суверенитета и территориальной целостности не могут решаться другими государствами.

Об этом глава государства заявил в интервью CNN TURK. Журналистка спросила Зеленского, как он поступит, если Дональд Трамп представит ему соглашение, которое уже согласовали Россия и Китай.

Украинский президент подчеркнул, что такой сценарий неприемлем. По его словам, договоренности, принятые без участия Украины, не будут иметь надлежащей легитимности и не обеспечат реального завершения войны.

"Такое невозможно. Нельзя решать судьбу Украины без Украины. Это было бы несправедливо и ни к чему бы не привело", - ответил президент.

Зеленский напомнил, что ранее иностранные лидеры уже пытались договариваться о будущем Украины без участия Киева. Однако такие попытки не дали результатов.

Он также провел разграничение между вопросами, которые могут обсуждать три государства, и теми, которые непосредственно касаются украинской территории.

"Я не вижу никаких перспектив того, что такая встреча сможет положить конец войне", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, за несколько дней до этого Владимир Зеленский прокомментировал возможную встречу Трампа, Си Цзиньпина и Путина 28 октября во время общения с журналистами и сравнил её с новой "Ялтой". Президент отметил, что пока неизвестно, какие именно вопросы будут обсуждать лидеры, однако среди потенциальных тем могут быть война в Украине и ситуация на Ближнем Востоке.

Глава государства обратил внимание на отличие современного мира от международной системы, сформировавшейся после Второй мировой войны. По его мнению, попытки трех государств договориться о перераспределении влияния не соответствуют нынешним реалиям.

"Очень не хочется, чтобы это была "Ялта-2, 3, 4", когда происходит перераспределение влияния. Я бы даже сказал не влияния, а мнений - что можно так перераспределить. Сегодня у нас другой мир, фрагментарный мир, который очень сильно отличается от мира Второй мировой войны как до, так и после. Совершенно иной технологический мир. Поэтому, я думаю, невозможно просто осуществить такое перераспределение между тремя сторонами. Хотя Россия очень этого хочет", - рассказал Зеленский.

Президент также предположил, что Россия больше всего заинтересована в такой встрече. По его мнению, для Кремля она может стать ещё одним политическим преимуществом после переговоров Путина и Трампа на Аляске.

Аляска / Инфографика: Главред

В то же время Зеленский сомневается, что у Китая есть аналогичная мотивация. Он также выразил надежду, что встреча украинской и американской делегаций в Абу-Даби состоится до возможного саммита трех лидеров.

"Если все произойдет именно так, как сейчас "подбрасывают" россияне относительно своих желаний о новой "Ялте", я думаю, что Россия хочет больше всех. Я думаю, меньше всех хочет Китай. Я просто не вижу выгоды для Китая и точно вижу выгоду этого формата для России. Посмотрим, что это будет за встреча. Мы бы очень хотели, чтобы наша встреча в Абу-Даби состоялась до этого", - добавил Зеленский.

Почему Украина выступает против переговоров США, Китая и России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и России могла бы помочь быстрее завершить войну. Зато формат с участием России, Китая и США, по его мнению, будет иметь противоположный эффект.

В посте в X глава украинской дипломатии отметил, что приглашение Путина к участию в таком формате укрепит его политические позиции. Сибига также подчеркнул, что российский диктатор не должен получать международное признание без реальных шагов к миру.

"Трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и России могла бы помочь быстрее положить конец войне. Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США имела бы лишь противоположный эффект: подтолкнула бы Путина к продолжению этой войны", - заявил он.

Сибига считает, что само участие Путина в переговорах с Трампом и Си Цзиньпином может придать Кремлю дополнительный авторитет. Он подчеркнул, что Россия не является глобальной державой, а ее экономические и военные возможности не соответствуют статусу, к которому стремится Москва.

Министр также привел оценки экономического положения России и ее потерь в войне. По его словам, российская экономика значительно уступает американской и китайской, а страна продолжает испытывать последствия санкций.

"Российская экономика как минимум в 13 раз меньше американской и в 8 раз меньше китайской, и она продолжает стремительно сокращаться, как и уровень жизни россиян. Россия потеряла 1,6 миллиона солдат - погибших и раненых - в проваленной войне, которую она не может выиграть и отказывается прекратить", - отметил глава МИД.

По мнению Сибиги, единственным основанием для участия Путина в переговорах могло бы стать реальное решение в пользу прекращения войны.

"Единственное, что могло бы обеспечить ему это место, - это серьезный шаг в направлении мира, например, принятие предложения о прекращении огня еще до любой такой встречи. Вместо этого мы видим обратное: усиление террора против гражданского населения. Пока он продолжает этот террор, ему не должно быть места за каким-либо столом", - подчеркнул он.

Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Как трехсторонний саммит может изменить мировой порядок

Возможная встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина может стать не только попыткой обсудить войну в Украине, но и шагом к изменению международной системы. Такую оценку дают авторы аналитического материала The Guardian.

По их мнению, три лидера могут попытаться закрепить за своими государствами отдельные сферы влияния. На фоне войны на Ближнем Востоке и изменения американской политики в отношении Украины и Европы такой сценарий вызывает особое беспокойство.

Авторы материала отмечают, что президенты США нередко пытаются добиться заметных внешнеполитических результатов в конце своего пребывания у власти. В то же время международные амбиции Трампа они оценивают как опасные.

В публикации также говорится о возможном сужении внутриполитических возможностей американского президента из-за промежуточных выборов, потери контроля над Конгрессом и перспективы новых расследований.

По мнению авторов, даже если встреча не приведет к реальному расколу мира, она может направить международную политику в опасное русло.

В случае ослабления американской поддержки союзников последствия могут ощутить на себе различные регионы. Для Европы это прежде всего Украина и другие страны, которым угрожает Россия. В Восточной Азии под угрозой могут оказаться Тайвань, Южная Корея, Япония и Австралия.

The Guardian также связывает возможное изменение мирового порядка с подходами администрации Трампа к международной политике. В материале речь идет о критике традиционных союзников США в Европе и Восточной Азии, тогда как Россия и Китай, по оценке авторов, избегали прямой критики.

Бывшая министр иностранных дел Канады Кристия Фриланд так оценила политику американского президента:

"Не было президента, который был бы выгоднее для Китая, чем Дональд Трамп".

Авторы также обращают внимание на экономические и технологические аспекты потенциального сближения трех государств. Речь идет о контроле над цепочками поставок, технологическими платформами, ресурсами ископаемого топлива и будущей космической гонке.

Если США, Китай и Россия будут усиливать сотрудничество в ущерб Европе, международная система может существенно измениться. По оценке The Guardian, Москва может получить непропорционально большое влияние в таком условном многополярном мире.

В то же время западные институты продолжают функционировать: НАТО формально существует, а саммиты G7 и G20 проходят, хотя и сопровождаются трудностями.

G-20 / Инфографика: Главред

Авторы отмечают, что крупных внешнеполитических результатов не всегда удается достичь в конце президентских сроков. Поэтому потенциальная встреча трёх лидеров может стать символом периода, когда основанный на правилах международный порядок рушится, а новая система глобальных отношений остаётся неопределённой.

G-7 / Инфографика: Главред

Может ли саммит помочь завершить войну в Украине

Журналист Виталий Портников считает, что трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России вряд ли поможет положить конец войне в Украине. По его мнению, каждый участник потенциальных переговоров преследует собственные цели, а украинский вопрос может стать лишь поводом для организации саммита.

Об этом Портников рассказал в эфире"Эспрессо". Он подчеркнул, что обсуждение условий завершения войны без Украины и Европы не имеет смысла, ведь европейские государства играют важную роль в санкционном давлении на Россию и поддержке Киева.

Журналист также обратил внимание на отсутствие очевидной мотивации у Китая брать на себя ответственность за условия мира и будущие гарантии безопасности.

"То есть фактически каждый во время этой встречи хочет говорить о своём и использует этот разговор исключительно как повод показать, что лидеры Соединённых Штатов Америки, Российской Федерации и Китая могут собраться втроём - G3", - отметил Портников.

По его словам, Дональд Трамп может использовать такой формат для демонстрации модели мирового порядка, в которой ключевые решения принимают три государства с крупнейшими ядерными арсеналами.

Кроме того, американский президент может попытаться вовлечь Россию в оказание давления на Китай в вопросе ядерного разоружения. Однако Пекин, как отметил журналист, готов участвовать в таких переговорах лишь при условии учета соразмерности ядерных потенциалов трех государств.

Путин, в свою очередь, стремится использовать тему войны против Украины, чтобы закрепить место России среди государств, определяющих глобальную повестку дня.

Портников также обратил внимание на результаты недавней встречи Трампа и Си Цзиньпина. По его словам, стороны не подписали совместных документов и не обнародовали совместного коммюнике, а их заявления по поводу переговоров различались.

"В совместную фотографию я верю. Больше ни во что не верю. Никаких серьезных разговоров о российско-украинской войне вообще не может быть в таком формате", - подытожил Портников.

Почему Китай может быть не заинтересован в трехстороннем саммите

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов также сомневается, что Китай поддержит идею трехсторонней встречи. По его мнению, Пекин не заинтересован в том, чтобы Россия получила статус равноправного глобального центра силы.

Об этом эксперт заявил в эфире Украинского радио, комментируя информацию The Wall Street Journal о предложении Путина провести переговоры с Трампом и Си Цзиньпином.

Леонов считает, что Китай рассматривает международную систему как двуполярную, в которой главными центрами влияния являются США и КНР. Россия же, по его мнению, не должна получать статус третьего равнозначного полюса.

"Не думаю, что Китай будет в восторге от идеи встречи Си Цзиньпина, Трампа и Путина", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Пекин заинтересован в привлечении Европы к более широким переговорам. По его оценке, Китай стремится использовать международные дискуссии для формирования нового мирового порядка, в котором сам будет определять основные правила.

"Китай хочет использовать эту возможность для установления нового мирового порядка, где Китай будет главным основателем и страной, которая напишет основные правила", - добавил Леонов.

Леонов также обратил внимание на то, что Россия всё больше зависит от Китая. По его мнению, Пекину выгодно, чтобы Москва оставалась достаточно слабой для контроля, но не настолько слабой, чтобы утратить свою полезность.

"Китаю интересно, чтобы Россия выглядела как его прокси, как страна, на которую он может оказать давление", - считает политолог.

По мнению Леонова, Кремль стремится использовать встречу для демонстрации собственного статуса. Однако Китай не заинтересован в том, чтобы Россия позиционировала себя как третий центр мировой политики.

Почему встреча Трампа, Си и Путина может стать победой Кремля

Потенциальная встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина может и не принести конкретных договоренностей по Украине, но в то же время стать важным политическим результатом для Кремля. Такую оценку дают авторы аналитического материала Europe’s Edge, опубликованного Центром анализа европейской политики (CEPA).

По их мнению, главная опасность заключается не столько в возможном разделении мира, сколько в символическом признании Путина одним из лидеров, определяющих международный порядок.

Авторы отмечают, что российский диктатор стремится воспользоваться напряженностью между Вашингтоном и Киевом. На фоне разногласий по поводу украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре, американской поддержки и санкций Кремль получает возможность укрепить свои дипломатические позиции.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

"Содержательные мирные переговоры потребуют гораздо более серьезной подготовки, чем идея, выдвигаемая спонтанно", - говорится в материале.

Аналитики считают, что даже если саммит не приведет к конкретным договоренностям, само присутствие Путина рядом с Трампом и Си Цзиньпином может обеспечить ему международное признание.

"Если саммит состоится, он может даже превзойти ожидания Кремля. Он не только обеспечит признание со стороны Вашингтона; разместив Путина между Трампом и Си, он также предоставит ему достаточно символического капитала, чтобы восстановить позиции России в условиях растущей асимметричной зависимости от Пекина", - отмечают они.

По мнению авторов, это может затруднить путь к миру и уменьшить роль Европы в переговорном процессе.

В то же время у Китая есть собственные интересы. Си Цзиньпин не заинтересован в том, чтобы саммит превратился в площадку для реализации планов Трампа или Путина. Пекин также не стремится отвлекать внимание от многостороннего мероприятия, посвященного Азии.

Аналитики предполагают, что наиболее вероятным результатом станет повестка дня с широким перечнем тем, по которым стороны будут демонстрировать готовность к диалогу, избегая конкретных обязательств.

"Более вероятным результатом является разбитая на части повестка дня, в которой стороны сигнализируют о готовности обсудить широкий спектр вопросов, в частности, но не исключительно, касающихся Украины, охватывая множество тем, избегая при этом деталей и обязательств", - заключают авторы.

Авторы также обращают внимание на возможные последствия для Европы. Если три государства будут вести переговоры без европейских партнеров, это может ослабить позиции континента как геополитического игрока.

"Будь то намеренно или случайно, это может отодвинуть Европу на второй план как геополитического игрока и тем самым обострить отношения США и Китая с континентом", - предупреждают эксперты.

Почему США и Китаю может быть выгодна ослабленная Россия

Политолог Игар Тышкевич считает, что США могут быть заинтересованы в замораживании войны в Украине по сценарию, который не позволит России претендовать на глобальное лидерство, но в то же время сохранит её достаточно мощной для сдерживания Китая.

По его оценке, у Вашингтона и Пекина разные мотивы в отношении будущего России. Китай заинтересован в ослаблении Москвы, чтобы она не превратилась в глобальную сверхдержаву. Однако чрезмерное ослабление России также не соответствует интересам КНР.

"Но и слишком слабая Россия Китаю, как и США, невыгодна", - отмечает Тишкевич в комментарии ТСН.ua.

Политолог объясняет, что США могут стремиться вывести Россию из войны до того, как её экономика окончательно превратится в сырьевой придаток Китая. Для Пекина же более выгодным может быть сценарий, при котором Москва будет оставаться зависимой от КНР.

"С точки зрения США, Россия должна ослабнуть, но её нужно вывести из войны за условные 5 минут до того, как российская экономика окончательно станет сырьевым придатком Китая. Для Китая - ослабить Россию, но вывести из войны через условные 5 минут после того, как эта точка невозврата будет пройдена", - говорит Тишкевич.

По его мнению, Путин пытается опередить эти процессы, предложив собственный формат переговоров. Российский диктатор стремится завершить войну так, чтобы представить это как победу и восстановление международного влияния России.

"Он хочет, чтобы война закончилась историей победы. Такой историей победы, которая позволит ему говорить о восстановлении своего влияния", - отмечает политолог.

Станет ли возможный саммит новой Ялтинской конференцией

Политолог Владимир Фесенко считает, что потенциальная трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина может стать символическим шагом для Кремля, но вряд ли превратится в площадку для реального разделения мира.

Об этом он заявил в подкасте РБК-Украина "ЭТО БАЗА". По словам Фесенко, стремление Путина провести переговоры в таком формате - давняя идея российского диктатора, который хочет видеть себя среди лидеров, определяющих глобальный порядок.

"Путин хочет именно Ялты, Ялты-2. Это его давняя мечта. Он хочет видеть себя новым Сталиным, хотя бы условно походить на него. Сталин договаривался с Рузвельтом и Черчиллем, а здесь он надеется договариваться с Трампом и Си Цзиньпином. Для него чрезвычайно важна сама картинка, даже без конкретных договоренностей о сферах влияния", - отметил Фесенко.

Политолог сомневается, что российский президент сможет получить от такой встречи что-то большее, чем совместную фотографию. Он объясняет это ограниченным временем переговоров в кулуарах международных мероприятий, а также отсутствием гарантий, что трехсторонний формат вообще состоится.

"В интересах Китая и, надеюсь, США - это отдельные двусторонние переговоры. По отдельности Трампу договариваться с Путиным и с Си Цзиньпином, а лидеру КНР - отдельно с другими. Это нормально с точки зрения тактики. А встретиться втроем они могут, но ждать каких-то сенсаций от этого не стоит", - подчеркнул эксперт.

Какие войны "остановил" Трамп, какие начал / Инфографика: Главред

Фесенко также отметил, что даже в случае наихудшего для Украины сценария договоренности между тремя государствами не смогут полноценно реализоваться без поддержки Киева и европейских партнеров.

Он напомнил, что предыдущие попытки решать вопросы безопасности Украины без учета ее позиции неоднократно терпели неудачу.

"Никакие договоренности не сработают без Украины и ЕС", - резюмировал он.

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