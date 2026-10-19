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Переговоры Трампа, Си Цзиньпина и Путина - в МИД предупредили об опасном сценарии

Юрий Берендий
19 октября 2026, 16:23
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Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина может иметь опасные последствия.

Переговоры Трампа, Си Цзиньпина и Путина — в МИД предупредили об опасном сценарии
Сибига выступил против встречи Трампа, Си и Путина без участия Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Главное из заявления Сибиги:

  • Встреча лидеров США, Китая и России может затянуть войну
  • Сибига назвал прекращение огня условием для переговоров с Путиным
  • Глава МИД заявил об усилении российского террора против гражданского населения

Встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина может подтолкнуть страну-агрессора Россию к продолжению войны против Украины. Киев, в свою очередь, поддерживает трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в посте в X.

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Почему Украина против встречи трех лидеров

Сибига считает, что приглашение Путина на переговоры с президентами США и Китая укрепит его международный авторитет.

"Приглашение Путина на такую встречу подогрело бы его жажду самовозвеличивания и придало бы ему авторитет, которого он не заслуживает. Он не является мировым лидером; он - военный преступник. А Россия - это не мировая держава; это глобальная проблема", - заявил министр.

Какие аргументы привёл Сибига

Глава МИД подчеркнул экономическое неравенство между Россией, США и Китаем. По его словам, российская экономика как минимум в 13 раз меньше американской и в восемь раз меньше китайской. Также он заявил о стагнации российской промышленности и технологического сектора из-за санкций.

"Россия потеряла 1,6 миллиона солдат - погибших и раненых - в проваленной войне, которую она не может выиграть и отказывается прекратить", - отметил он.

Какое условие Украина выдвигает Путину

По мнению Сибиги, Россия должна согласиться на прекращение огня еще до возможной встречи лидеров. Министр также обвинил Москву в усилении атак против гражданского населения.

"Единственное, что могло бы обеспечить ему это место, - это серьёзный шаг в направлении мира, например, принятие предложения о прекращении огня ещё до любой такой встречи. Вместо этого мы видим обратное: усиление террора против гражданского населения. Пока он продолжает этот террор, ему не должно быть места за каким-либо столом", - подчеркнул Сибига.

Андрей Сибига
Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Когда РФ не сможет продолжать боевые действия - комментарий эксперта

Украина может лишить Россию возможности вести боевые действия, если уничтожит ключевые мощности по производству дизельного топлива. По оценке эксперта Тараса Загороднего, это также нанесет удар по российской экономике и ограничит возможности Кремля проводить мобилизацию. Об этом политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал в интервью "Главреду".

Главной задачей Украины эксперт назвал поражение российских нефтеперерабатывающих заводов, производящих дизельное топливо. По его мнению, без него Россия не сможет полноценно обеспечивать армию и поддерживать работу экономики.

"Дизельного топлива не будет ни для армии, ни для функционирования российской экономики. А если экономика не будет работать, не будет денег на ведение войны. А если война прекратится, начнется дезинтеграция России", - отметил Загородний.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

По словам эксперта, Украина уже наносит удары по объектам в районе Нового Уренгоя. Он также заявил о возможности поражения газовой инфраструктуры России, что может создать дополнительные проблемы в преддверии зимы.

"Украина уже наносит удары по Новому Уренгою, и это уже подтверждено. Тем самым мы показали, что способны "помассировать" Россию еще там, и тогда газа не будет. Ведь мы можем нанести удар по Ямальскому кресту или заводам по дегазации, и тогда окажется, что Россия этой зимой останется еще и без газа. А морозы в России суровее, чем в Украине", - подчеркнул Загородний.

По прогнозу Загороднего, Украина может лишить Россию возможности продолжать боевые действия в 2027–2028 годах. Для этого, по его мнению, нужно уже сейчас ограничить поставки дизельного топлива, что усугубит экономические и военные проблемы РФ.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио во время визита в Узбекистан отметил, что обсуждение возможной встречи лидеров США, Китая и России уже проводилось. По его словам, хотя окончательных договоренностей относительно такого саммита пока нет, ключевая позиция американского президента заключается в стремлении как можно скорее завершить войну между Украиной и Россией.

В то же время Дональд Трамп заявил о достижении значительного прогресса в контактах с Россией по вопросам прекращения войны, в частности в вопросах освобождения заложников. При этом он высказал обвинения в адрес Владимира Зеленского, утверждая, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам наносят ущерб мировым рынкам, а также констатировал, что Украина "потеряла океаны и моря".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский резко оценил последние действия американской администрации, заявив о наличии шагов, направленных на принуждение Украины к капитуляции. Глава государства акцентировал внимание на задержках с поставками ракет-перехватчиков для систем Patriot и искусственных ограничениях скорости терминалов Starlink до 160 км/ч во время движения.

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О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины. С 5 сентября 2024 года Андрей Сибига занимает должность министра иностранных дел Украины.

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