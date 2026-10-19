Судьбу Украины хотят решать без Киева и ЕС: Путин предложил саммит с Трампом и Си

Кремль рассчитывает на встречу в ноябре в Шэньчжэне, однако Белый дом пока не дал согласия.

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Путин предложил провести саммит с Трампом и Си по вопросу Украины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, kremlin.ru

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Путин предложил провести саммит с Трампом и Си по поводу войны в Украине

Встречу хотят провести в рамках АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября

Трамп пока не давал согласия на трехсторонний формат

Владимир Путин предложил Дональду Трампу и Си Цзиньпину провести в следующем месяце трехсторонний саммит, чтобы договориться о прекращении войны в Украине на выгодных для Москвы условиях, сообщает The Wall Street Journal

По данным бывшего сотрудника российской разведки, на которого ссылается издание, Путин озвучил эту идею во время телефонного разговора с Трампом 9 октября. Тогда же стороны договорились, что США будут закупать российское дизельное топливо и содействовать его продаже на мировом рынке.

Площадкой для переговоров Кремль видит кулуары саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

В Москве не отрицают, что контакты по поводу такого формата продолжаются. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии WSJ оценил перспективы с осторожностью.

"Пока нет четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи", - сказал он.

В Вашингтоне реакция более сдержанная. Высокопоставленный американский чиновник подчеркнул, что Трамп на саммит не соглашался, хотя и не исключил, что президент отнесется к предложению благосклонно: урегулирование войны было одним из его предвыборных обещаний.

О возможной встрече трех лидеров в Кремле говорили и раньше. Еще 1 сентября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что такой вариант рассматривается накануне саммита, однако не уточнил, продолжаются ли приготовления и согласились ли на переговоры все три стороны, сообщало The Kyiv Independent.

Чего добивается Кремль

Для Москвы трехсторонний диалог - это прежде всего способ закрепить место России среди великих мировых держав. Именно такого статуса Путин добивается с момента прихода к власти в 2000 году. Кроме того, этот формат оставляет в стороне Европу, которую в Кремле считают главным препятствием на пути к победе в Украине.

Амбиции российского лидера, по оценке источника WSJ, значительно шире украинского вопроса.

"Бывший сотрудник российской разведки заявил, что у Путина есть широкие, хотя и нереалистичные, амбиции в отношении трехстороннего формата как второго Ялтинского саммита, который разделил бы мир на сферы влияния", - говорится в публикации.

Риски для Си Цзиньпина

Для Пекина встреча на собственной территории стала бы заметным шагом в усилиях по утверждению Китая в качестве влиятельного дипломатического посредника. По данным издания, российская сторона передала предложение китайцам по дипломатическим каналам. В ответ Пекин дал понять, что не будет возражать, если эту идею поддержит Трамп.

Впрочем, для китайского лидера такой саммит сопряжен с рисками. Китайские чиновники опасаются, что "второстепенный геополитический вопрос" отодвинет на второй план их планы сделать АТЭС витриной региональной роли Китая.

Кроме того, трехсторонняя встреча может более непосредственно втянуть Пекин в войну в Украине. Также она грозит вызвать недовольство европейских столиц, которые и так настороженно следят за сближением Китая с Россией.

Обещания Кремля и реальность / Инфографика: Главред

Когда закончится война в Украине

"Главред" писал, что, по оценке футуролога Андрея Длигача, дальнейшее развитие войны зависит прежде всего от ресурсов сторон и объемов внешней поддержки. Украина нуждается в западном финансировании, оружии и разведывательной информации, тогда как Россия сталкивается с экономическими ограничениями, но продолжает получать помощь от Китая и Северной Кореи.

Эксперт выделил три возможных сценария развития событий: продолжение боевых действий с нынешней интенсивностью еще как минимум два года, увеличение военной помощи Украине со стороны Запада или усиление поддержки России со стороны Китая.

Переговоры о завершении войны - последние новости по теме

Как сообщал Главред, на саммите ЕС в Брюсселе Зеленский заявил, что Россия стремится не только захватить Донбасс, но и уничтожить украинское государство. По его словам, территориальные уступки Кремлю не гарантируют окончания войны, а могут создать предпосылки для новой агрессии. Президент также ответил на критику Дональда Трампа и рассказал о дефиците ракет для ПВО.

Между тем США пытаются вернуть Москву за стол переговоров с помощью соглашения об экспорте российского дизельного топлива. По данным Reuters, специальный посланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время встречи в Майами признали перед украинскими представителями, что Путин пока не готов обсуждать прекращение войны. В Вашингтоне надеются, что соглашение позволит возобновить трехсторонние переговоры.

В Кремле же отвергают саму идею перемирия. Как отметили в Институте изучения войны (ISW), Москва отрицает существование энергетического перемирия и отвергает содержательные предложения о прекращении огня. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "перемирия не будет".

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Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупных американских изданий, публикующее статьи по таким темам, как политика, экономика, бизнес, технологии, лайфстайл и т. д., пишет Википедия.

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