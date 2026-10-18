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У Трампа жестко ответили Зеленскому и раскрыли цель дизельного сговора с РФ

Алексей Тесля
18 октября 2026, 20:23
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Официальные представители США прокомментировали заявления Владимира Зеленского.
У Трампа жестко ответили Зеленскому и раскрыли цель дизельного сговора с РФ
В США ответили на заявления Владимира Зеленского / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Главное:

  • В Вашингтоне назвали заявления Зеленского "очень безответственными"
  • Сделка с Кремлем - это якобы способ давления на РФ, считают в США

Министр финансов США Скотт Бессент назвал "очень безответственными" заявления президента Украины Владимира Зеленского об ограничении США работы Starlink и Starshield.

При этом в интервью NBC News американский чиновник прокомментировал высказывания президента Украины по поводу ограничения Starlink и Starshield для украинской стороны.

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"Президент Трамп и госсекретарь Рубио заявили, что никто в администрации Трампа этого не делал. И я считаю очень безответственным со стороны президента Зеленского выдвигать подобные обвинения", - сказал американский министр.

На уточнение о том, почему ухудшилась работа сети, Бессент ответил, что ему "ничего об этом не известно".

"Понимаете, опять же, мне об этом ничего не известно. Но мы высказались очень четко. И, знаете, президенту Зеленскому стоит быть очень осторожным с такими заявлениями, которые не соответствуют действительности", - добавил глава Минфина США.

Позиция Вашингтона по дизельному сговору с РФ

В свою очередь министр энергетики США Крис Райт заявил, что сделка США с Кремлем - это якобы способ давления на РФ, чтобы она пошла на прекращение огня.

"Это давление на Россию. У России нет дизеля на экспорт. Единственный способ получить излишек дизеля для продажи - это сбавить обороты в конфликте с Украиной. Это не уступки России. Это стимул прекратить войну", - заявил он в эфире CNN.

Сотрудничество с партнерами: позиция Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев рассчитывает на полноценное взаимодействие с партнерами в сфере обмена разведывательной информацией. По его словам, такое сотрудничество позволяет эффективнее защищать жизни людей и спасать больше людей. В вечернем обращении во вторник он отметил, что украинские военные и разведывательные службы готовы к взаимодействию в полном объеме, и выразил надежду на аналогичный уровень сотрудничества со стороны партнеров.

Ранее Главред сообщал, что Трамп в интервью Newsmax назвал Зеленского неудобным партнером для переговоров. По словам американского лидера, он просил Зеленского не наносить удары по российским НПЗ. Трамп также заявил, что при администрации Джо Байдена Киев получил "сотни миллиардов долларов".

Напомним, что президент США раскритиковал Украину за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и обвинил Киев в росте мировых цен на энергоносители. Тогда же Трамп заявил, что Украине нужен "новый президент", однако Киев проигнорировал это предложение. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что Зеленский "пользуется поддержкой украинского народа".

Как сообщалось, Украина возобновила удары по российским НПЗ после трёхдневной паузы. Киев соблюдал её на фоне энергетического перемирия, объявленного Трампом. Зеленский ранее подтвердил, что Россия фактически нарушила это перемирие.

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Об источнике: NBC News

NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года.

К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

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