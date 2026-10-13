США не предупредили Украину об ударе баллистики РФ: в Politico узнали причину

Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на полное сотрудничество с партнерами в обмене разведданными.

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США не предупредили Украину об ударе РФ баллистикой / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с YouTube

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Украина не получила предупреждение о пусках российской баллистики

Данные союзников обеспечивают лучшую защиту жизни украинцев

В США раскрыли причину, почему Украина не получила предупреждение о пусках российской баллистики по Киеву в понедельник, 12 октября.

Как пишет Politico, Киев получает информацию о предстоящих российских ракетных ударах через систему управления и контроля за боевыми действиями (Battlespace Command and Control Center), которая управляется и контролируется вооруженными силами США и стран НАТО, а также другими структурами.

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При этом вчера, 12 октября, во время запуска баллистических ракет по Киеву такого предупреждения не было.

"Американцы сообщили украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, что в Киеве не считают достаточной причиной. Поэтому многие все больше опасаются, что дело могло быть не в этом", - сказал изданию неназванный источник. Рекомендуем: Трамп защищает соглашение с Путиным и переводит стрелки на ЕС: Мерц резко ответил

Позиция президента Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на полное сотрудничество с партнерами в обмене разведданными – это "обеспечивает лучшую защиту жизни, позволяет спасти больше людей".

"Наши военные и разведки должны сотрудничать на полном уровне, и с нашей стороны есть все необходимое. Мы рассчитываем на такой же уровень и от наших партнеров", – сказал он во вторник в вечернем обращении.

"Вчера, к сожалению, был удар баллистическими ракетами по Киеву, и об этом ударе не было предупреждения от партнеров. Обычно такое предупреждение есть, и это очень важно – помогает нашей обороне. Было пять баллистических ракет, и фактически наши Вооруженные силы заметили их уже за несколько секунд до удара. И именно поэтому мы говорим нашим партнерам, что их сотрудничество с Украиной обеспечивает лучшую защиту жизни, позволяет спасти больше людей и остановить российские убийства", – подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что информация о якобы прекращении обмена разведывательными данными с Украиной не соответствует действительности.

/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Киеву - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее Россия нанесла удар по жилой инфраструктуре Киева с помощью дрона. Под удар попала 25-этажная многоэтажка в Дарницком районе. В результате удара по жилому дому погибла женщина.

Напомним, мониторинговые каналы писали, что в течение ближайших 48 часов в Киеве и области сохраняется повышенная угроза ракетного удара с применением баллистики, а среди приоритетных целей врага - объекты энергетики, Северный и Южный мосты.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы. В Оболонском районе было зафиксировано попадание в здание ресторана. По другому адресу на Оболони обломки ракеты упали во дворе жилого дома.

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Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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