Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

США не предупредили Украину об ударе баллистики РФ: в Politico узнали причину

Алексей Тесля
13 октября 2026, 21:01
google news Подпишитесь
на нас в Google
Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на полное сотрудничество с партнерами в обмене разведданными.
Искандер
США не предупредили Украину об ударе РФ баллистикой / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с YouTube

Главное:

  • Украина не получила предупреждение о пусках российской баллистики
  • Данные союзников обеспечивают лучшую защиту жизни украинцев

В США раскрыли причину, почему Украина не получила предупреждение о пусках российской баллистики по Киеву в понедельник, 12 октября.

Как пишет Politico, Киев получает информацию о предстоящих российских ракетных ударах через систему управления и контроля за боевыми действиями (Battlespace Command and Control Center), которая управляется и контролируется вооруженными силами США и стран НАТО, а также другими структурами.

видео дня

При этом вчера, 12 октября, во время запуска баллистических ракет по Киеву такого предупреждения не было.

"Американцы сообщили украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, что в Киеве не считают достаточной причиной. Поэтому многие все больше опасаются, что дело могло быть не в этом", - сказал изданию неназванный источник.

Позиция президента Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на полное сотрудничество с партнерами в обмене разведданными – это "обеспечивает лучшую защиту жизни, позволяет спасти больше людей".

"Наши военные и разведки должны сотрудничать на полном уровне, и с нашей стороны есть все необходимое. Мы рассчитываем на такой же уровень и от наших партнеров", – сказал он во вторник в вечернем обращении.

"Вчера, к сожалению, был удар баллистическими ракетами по Киеву, и об этом ударе не было предупреждения от партнеров. Обычно такое предупреждение есть, и это очень важно – помогает нашей обороне. Было пять баллистических ракет, и фактически наши Вооруженные силы заметили их уже за несколько секунд до удара. И именно поэтому мы говорим нашим партнерам, что их сотрудничество с Украиной обеспечивает лучшую защиту жизни, позволяет спасти больше людей и остановить российские убийства", – подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что информация о якобы прекращении обмена разведывательными данными с Украиной не соответствует действительности.

Искандер инфографика
/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Киеву - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее Россия нанесла удар по жилой инфраструктуре Киева с помощью дрона. Под удар попала 25-этажная многоэтажка в Дарницком районе. В результате удара по жилому дому погибла женщина.

Напомним, мониторинговые каналы писали, что в течение ближайших 48 часов в Киеве и области сохраняется повышенная угроза ракетного удара с применением баллистики, а среди приоритетных целей врага - объекты энергетики, Северный и Южный мосты.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы. В Оболонском районе было зафиксировано попадание в здание ресторана. По другому адресу на Оболони обломки ракеты упали во дворе жилого дома.

Читайте также:

Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
баллистические ракеты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия готовит новый опасный удар по Украине: названы цели и сроки атаки

Россия готовит новый опасный удар по Украине: названы цели и сроки атаки

22:19Война
Украина готова к переговорам, но есть условие для РФ: заявление Зеленского

Украина готова к переговорам, но есть условие для РФ: заявление Зеленского

20:31Война
Умер звезда "Лиги смеха" Александр "Веня" Венедчук — что известно

Умер звезда "Лиги смеха" Александр "Веня" Венедчук — что известно

20:13Звёзды
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке рыбака за 53 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке рыбака за 53 с

Убирать опавшие листья осенью больше не нужно: агроном назвал лучшее решение

Убирать опавшие листья осенью больше не нужно: агроном назвал лучшее решение

Как закрепить крючки на шторах: ошибка, из-за которой образуются неровные складки

Как закрепить крючки на шторах: ошибка, из-за которой образуются неровные складки

Умер звезда "Лиги смеха" Александр "Веня" Венедчук — что известно

Умер звезда "Лиги смеха" Александр "Веня" Венедчук — что известно

Чуть не умерла сама и потеряла дочь: в семье Ирины Федишин случилось горе

Чуть не умерла сама и потеряла дочь: в семье Ирины Федишин случилось горе

Последние новости

23:00

Три знака зодиака станут счастливее: кому предстоят приятные перемены

22:56

Путин с Трампом хотят "дожать Украину": генерал предупредил о худшем сценарии

22:38

"Харизматичный военный лидер" с перспективами: что пишет Al Jazeera о Кирилле Буданове

22:34

"Решили пожить отдельно": Майкл Дуглас рассказал, как едва не потерял Кэтрин Зету-Джонс

22:22

Радиаторы заработают на полную: одна ошибка мешает быстро согреть весь домВидео

Выборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и СШАВыборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и США
22:19

Россия готовит новый опасный удар по Украине: названы цели и сроки атаки

21:51

Тест на IQ: нужно найти цифру 6 среди девяток за 9 секунд

21:35

Выбор крема для лица в отопительный сезон: на что обратить внимание на этикетке

21:26

Чуть не умерла сама и потеряла дочь: в семье Ирины Федишин случилось горе

Реклама
21:01

США не предупредили Украину об ударе баллистики РФ: в Politico узнали причину

20:45

Финал 2026 года изменит всё: 4 знака зодиака, которых ждёт прорыв

20:31

Украина готова к переговорам, но есть условие для РФ: заявление Зеленского

20:19

Альтернатива дорогостоящим удобрениям: какой сидерат стоит посеять до конца октября

20:13

Умер звезда "Лиги смеха" Александр "Веня" Венедчук — что известноФото

20:03

Почему раньше женщины носили косу: вот что на самом деле означала эта прическа

19:56

Потускневшие шторы снова станут белоснежными: простой способ без лишних затратВидео

19:55

Как будут выключать свет 14 октября: Укрэнерго опубликовало новые графики

19:42

Зачем выкапывать герань осенью и подвешивать корнями вверх — бабушкин метод

19:26

Прекратили ли США передавать разведданные Украине — Трамп выступил с заявлением

19:17

В России масштабно пылает крупный завод: площадь пожара выросла до 9000 м²Фото

Реклама
19:10

Трамп на грани импичмента: Андрусив объяснил, как Конгресс может отстранить президента СШАмнение

18:56

РФ может нанести ракетный удар в течение 48 часов: мониторы назвали цели

18:54

В США "кастинг" на место преемника Трампа: названы вероятные кандидатуры

18:41

"Россию ждет тяжелая зима": военный рассказал о показательном ударе ВСУ

18:26

Плита будет сиять чистотой: с хитрым трюком старый жир больше не проблемаВидео

18:25

Спатифиллум снова покроется белыми цветами: что нужно сделать в октябре

18:10

Почему не стоит отжимать чайный пакетик: неприятный секрет внутри чашки

17:49

Какие зубчики чеснока дадут лучший урожай: "золотое" правило, о котором знают не всеВидео

17:48

Что нужно успеть сделать в саду до середины октября: 4 важных дела

17:47

"Такие злые": дочь путиниста Киркорова публично сорвалась из-за внешности

17:33

Ситуация обостряется: оккупанты продвинулись сразу на трёх ключевых участках фронта

17:27

Лишняя нагрузка или развитие: стоит ли учить ребенка двум языкам одновременно

17:22

Реактивные БПЛА атаковали Львовщину: повреждены дома, есть пострадавшие

17:19

Зачем класть мыло в морозильник: необычный трюк шведских хозяек

17:11

РФ готовит наступление в двух пограничных областях: какие населенные пункты под угрозой

17:07

"Желаем всем мира": Гайтана засветила дочь и обратилась к украинцам

16:54

Ламинат уходит в прошлое: какое покрытие не боится воды и прослужит дольше

16:53

Ковры в гостиной стремительно теряют популярность: что пришло им на смену

16:49

Посадка в октябре — тень через пару лет: 7 самых быстрорастущих деревьев

16:24

Громкое возвращение моды 60-х: блогерша раскрыла бьюти-тренды осени 2026Видео

Реклама
16:15

Поможет ли сделка Трампа с Путиным завершить войну: в Кремле сделали заявление

15:58

Доллар рекордно подорожал, евро и злотый взлетели: курс валют на 14 октября

15:55

От царапин на ламинате не останется и следа: как убрать их без замены покрытия

15:37

Убирать опавшие листья осенью больше не нужно: агроном назвал лучшее решениеВидео

15:37

Не только крупы: какие продукты следует хранить в стеклянных банках

15:27

В 61 год выглядит моложе своих лет: Ассия Ахат рассказала о необычном уходе за собой

15:21

Куда пропал Стас Шуринс: певец неожиданно вышел на связь

15:19

Батарея прогреет комнату в разы быстрее: какую одну вещь нужно убрать

14:58

Как закончится война в Украине: Сырский назвал реальный сценарий

14:42

Отключения света в Киеве будут проходить по новым графикам: ДТЭК объяснил изменения

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять