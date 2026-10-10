Россия готовит новый удар баллистикой по Киеву: мониторы назвали цели атаки

Среди возможных объектов удара – Северный и Южный мосты, энергетика и один из центров обработки данных столицы.

https://glavred.info/war/kiev-pod-ugrozoy-ballistiki-monitory-nazvali-celi-na-48-chasov-infografika-10803086.html Ссылка скопирована

Мониторинговые каналы предупредили об угрозе ударов по мостам Киева / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

Мониторы предупредили об угрозе баллистического удара по Киеву в течение 48 часов

Среди возможных целей - Северный и Южный мосты, а также объекты энергетики

Официального подтверждения этих данных нет

В течение ближайших 48 часов в Киеве и области сохраняется повышенная угроза ракетного удара с применением баллистики, а среди приоритетных целей врага - объекты энергетики, Северный и Южный мосты. Предупреждение появилось через 10 минут после отбоя очередной баллистической атаки на столицу, сообщают мониторинговые каналы.

В перечне возможных целей также figurent несколько инфраструктурных объектов в Подольском и Святошинском районах. Какие именно это объекты, не уточняется.

видео дня

О чём предупреждали утром

Еще в 11:40 о подобной угрозе написал мониторинговый канал Kyiv AirDefense в Telegram. По его данным, кроме мостов, под угрозой может оказаться один из дата-центров столицы.

"В течение этого дня враг планирует нанести удар по северному и южному мостам г. Киева, а также по одному из центров обработки данных столицы", - говорится в сообщении.

Что известно о дневной атаке на Киев

После 14:00 в столице раздались взрывы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. По его данным, в Оболонском районе произошло попадание в здание ресторана, а по другому адресу обломки ракеты упали во двор жилого дома.

В ресторане спасатели обнаружили четырёх пострадавших, один из них - в тяжёлом состоянии. Мониторинговые каналы писали о запуске одной ракеты "Искандер" и одной "Оникс".

"Искандер-М" / Инфографика: Главред

Могут ли удары по мостам парализовать Киев

Транспортный эксперт Дмитрий Беспалов в интервью "Главреду" предположил, что атаки на переправы, прежде всего, направлены на то, чтобы усложнить жизнь столицы и нанести удар по её экономике.

"Они понимают, что этот мост и транспортное сообщение между берегами имеет огромное значение для экономической, социальной и в целом повседневной жизни Киева. Соответственно, могут пытаться нарушить это сообщение", - отметил специалист.

В то же время эксперт сомневается, что такими ударами врагу удастся полностью остановить город, и напомнил об опыте сильных снегопадов.

"Полностью парализовать Киев таким образом вряд ли возможно. Разве что на определенный промежуток времени. У нас уже бывали ситуации, например во время сильных снегопадов, когда город фактически переживал транспортный паралич. Но в целом полностью остановить Киев невозможно", – пояснил Беспалов.

Наибольшую опасность, по его мнению, представляют косвенные последствия таких атак для жителей и функционирования города.

"В то же время можно ослабить экономическую активность, вызвать отток населения, парализовать работу отдельных учреждений. Могут быть и дополнительные человеческие жертвы, например из-за того, что экстренный транспорт не сможет вовремя добраться до места назначения", – подчеркнул эксперт.

Удары по мостам Киева – последние новости по теме

Как писал Главред, утром 3 октября враг поразил Северный мост, повредив дорожное полотно и контактную троллейбусную сеть. Эксперт также объяснил, какую цель могут преследовать атаки РФ на мосты в Киеве. Тогда пострадали два человека, а движение по мосту с левого на правый берег было перекрыто.

Впоследствии эксперты оценили, реально ли уничтожить мосты в Киеве после того, как Россия начала атаковать переправы. Отдельно аналитики разобрали новую тактику ударов РФ по мостам в столице. 1 октября россияне несколько раз атаковали Южный мост, из-за чего движение метро и наземного транспорта по нему временно приостанавливали.

Из-за ударов по энергетике ситуация в столице в целом осложняется. Мэр Виталий Кличко сделал тревожный прогноз на зиму для Киева. 10 октября из-за повреждения энергообъекта в Киевской области в городе ухудшилось энергоснабжение и возникли перебои с водой.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Беспалов Дмитрий Беспалов - украинский транспортный эксперт, специалист по транспортному планированию и моделированию. Директор компании ProMobility ("О мобильности"), соучредитель Bespalov Lab ("Беспалов ЛАБ") и старший преподаватель кафедры городского строительства Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУБА). В 2008 году окончил КНУБА по специальности "Городское строительство и хозяйство", после чего начал работать на кафедре университета. Профессионально занимается транспортным моделированием более 18 лет, работал над проектами в Украине и за рубежом. Среди заказчиков и партнеров его проектов - Всемирный банк, ЕБРР, EGIS, PTV Group и Zaha Hadid Architects. В 2019 году был внештатным советником заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры, а в 2021–2024 годах - внештатным советником министра инфраструктуры, а впоследствии вице-премьер-министра по восстановлению Украины. Также в 2019–2024 годах входил в состав Технического совета Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Специализируется на вопросах городской мобильности, организации общественного транспорта, транспортного моделирования, дорожной инфраструктуры и планирования транспортных систем. Является автором и соавтором научных работ в этой сфере.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред