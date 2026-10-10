РФ ударила по пятиэтажке в Запорожье: часть подъезда обрушилась, есть жертвы

Удары пришлись сразу по нескольким локациям города, в жилом доме обрушились конструкции на уровне второго этажа.

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Атака на Запорожье: из-под завалов достали двух человек, поиски продолжаются / Коллаж: Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua

Кратко:

Атака пришлась сразу на несколько локаций в городе

Частично разрушен подъезд пятиэтажки

Поисково-спасательные работы продолжаются

В результате утренней атаки на Запорожье погибли четыре человека, еще трое получили легкие ранения, одного госпитализировали. Удары оккупантов пришлись сразу по нескольким локацимя города. Поисково-спасательные работы продолжаются. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Один из ударов пришелся по пятиэтажному жилому дому. Часть подъезда разрушена, обрушились конструкции на уровне второго этажа, на место сразу выехали экстренные службы.

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Судьба еще одного жильца дома пока неизвестна, поэтому работы на завалах не прекращаются.

"Под завалами, вероятно, может оставаться еще один человек. Спасатели продолжают поисковые работы", - отметили в ОВА.

Из-под завалов деблокировали двух человек

Первой из-под обломков пятиэтажки спасли женщину - она была в сознании, ее передали медикам скорой. Позже спасатели вытащили из-под завалов еще одного жильца разрушенного дома.

Число жертв росло в течение утра: сначала в администрации сообщали о двух погибших и двух раненых, затем данные уточнили.

Полный перечень поврежденных объектов в городе сейчас устанавливают - в ОВА подчеркивают, что данные о последствиях атаки, состоянии пострадавших и людей, которые могут находиться под завалами, проверяют.

"Берегите себя и находитесь в безопасных местах", - обратились к жителям в областной военной администрации.

Экс-глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в 04:48 враг нанес удары управляемыми авиабомбами по областному центру.

В результате атаки на Запорожье четыре человека погибли, в том числе ребенок. 11 человек ранены. Среди раненых - двое детей: 14-летняя девочка и 12-летний мальчик. Оба находятся в состоянии средней тяжести.

В общей сложности двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое имеют легкие ранения, еще семеро - в состоянии средней тяжести.

Четыре человека госпитализированы, пятеро получают амбулаторную помощь, еще двое проходят обследование.

В результате атаки повреждено по меньшей мере 26 жилых домов - 23 многоэтажки и 3 частных дома в Шевченковском и Вознесеновском районах.

Значительные повреждения получили три дома. Также повреждены нежилые здания и помещения.

На местах ударов идет поисково-спасательная операция. Специалисты продолжают обследовать территорию и устанавливать масштабы разрушений.

Обновлено. Стало известно о гибели еще одного ребенка в результате утренней атаки на Запорожье.

Таким образом, количество погибших в результате утренней атаки россиян на Запорожье возросло до пяти человек. Среди них – двое детей. Еще десять человек ранены, сообщили в ОВА.

Поисково-спасательные работы на местах ударов продолжаются. Под завалами еще могут находиться люди.

Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, утром 9 октября российские войска утром нанесли шесть ударов по Запорожью - один человек погиб. Семь человек получили ранения, среди них ребенок. Под прицел попал район плотной застройки, где рядом с домами расположена социальная инфраструктура.

Кроме того, 9 октября как минимум один человек погиб в Ивано-Франковске в результате ночного российского удара, еще трое - получили ранения на Киевщине.

8 октября российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.

7 октября оккупанты ударили по жилой пятиэтажке в Прилуках - было прямое попадание, разрушены два подъезда. Ракетная атака произошла утром в среду, когда люди еще спали. Число жертв и пострадавших росло.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Реактивные дроны РФ становятся все опаснее

Страна-агрессор Россия получила стратегическое преимущество в войне дронов: в конце лета над Киевом и другими городами массово появились ударные беспилотники с реактивными двигателями, которые более чем в два раза быстрее предыдущих моделей и обладают усовершенствованной системой наведения. Противостояние в сфере беспилотных летательных аппаратов перешло в новую фазу, и инициатива пока на стороне Кремля, сообщает Atlantic Council.

Принципиально изменились технические характеристики беспилотников: более высокая скорость и точность существенно затрудняют перехват.

Отдельная проблема - "начинка" этих аппаратов. Недавний украинский анализ обломков сбитых реактивных дронов выявил в них многочисленные иностранные компоненты, в частности китайского, немецкого и американского производства.

Преимущество в воздухе Москва использует для круглосуточных ударов по столице с очевидной целью - максимально разрушить повседневную жизнь и сделать город непригодным для проживания.

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О персоне: Михаил Семикин Михаил Александрович Семикин – временно исполняющий обязанности председателя Запорожской областной государственной администрации с 8 сентября 2026 года, заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации (2024–2026). Депутат Мелитопольского городского совета Запорожской области VIII созыва. Родился 22 мая 1986 года в Мелитополе Запорожской области. В 2008 году окончил Мелитопольский государственный педагогический университет по специальности "Педагогика и методика среднего образования. Биология. Практическая психология", получил квалификацию учителя биологии, валеологии и основ экологии, практического психолога в учебных заведениях. В 2009 году по специальности "Управление учебным заведением" получил степень магистра педагогического образования и квалификацию руководителя учебно-воспитательного учреждения и его подразделений в Мелитопольском государственном педагогическом университете. В 2010 году окончил Таврический государственный агротехнологический университет по специальности "Экономика предприятия" и получил квалификацию специалиста по экономике предприятия. В 2012 году учился в аспирантуре Мелитопольского государственного педагогического университета им. Богдана Хмельницкого. В 2016 году окончил Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова и получил степень бакалавра философии, а также квалификацию учителя философских дисциплин. В 2020 году окончил Мелитопольский государственный педагогический университет им. Богдана Хмельницкого по специальности "Филология. Германские языки и литературы (включая переводчика), первая – английский", получил квалификацию преподавателя английского языка и мировой литературы, переводчика английского языка. В 2022 году окончил Национальный университет "Львовская политехника" и получил степень магистра по специальности "Публичное управление и администрирование". В 2013 году получил ученую степень кандидата философских наук. С июня 2016 года по август 2019 года – начальник отдела культуры Мелитопольского городского совета Запорожской области. С августа 2019 года по декабрь 2022 года – управляющий делами исполнительного комитета Мелитопольского городского совета Запорожской области. С декабря 2022 года по апрель 2024 года – заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета исполнительного комитета Мелитопольского городского совета Запорожской области. С 1 мая 2024 года по 7 сентября 2026 года – заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации. С 8 сентября 2026 года – временно исполняющий обязанности председателя Запорожской областной государственной администрации.

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