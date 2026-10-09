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РФ ударила по жилым домам Запорожья шесть раз: есть погибший и раненые

Анна Ярославская
9 октября 2026, 07:37
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Один из ударов пришелся вблизи учреждения внешкольного образования, в многоэтажках выбиты окна и повреждены фасады.
Последствия атаки на Запорожье
Последствия атаки на Запорожье 9 октября 2026 / Коллаж: Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua

Кратко:

  • Оккупанты нанесли шесть ударов по Запорожью за одно утро
  • Погиб 50-летний мужчина, семеро раненых
  • Среди пострадавших - ребенок

Российские войска утром нанесли шесть ударов по Запорожью - один человек погиб. Семь человек получили ранения, среди них ребенок. Враг бил по жилому кварталу города.

"Россияне нанесли шесть ударов по Запорожью сегодня утром. К сожалению, один человек погиб. Это мужчина. Искренние соболезнования родным и близким. Пока известно о пяти раненых, среди них - ребенок", - сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин в 06:40.

видео дня

По данным городского головы Ивана Федорова, в результате российской атаки погиб 50-летний мужчина.

Отдельно руководитель города привел собственные данные о пострадавших, которые отличаются от областных: по его информации, травмы получили двое взрослых.

"Ранения получили женщина и мужчина, - они имеют легкую степень тяжести. Таковы последствия вражеской атаки по Запорожью", - отметил Федоров.

Удар рядом с детским учреждением

Под прицел попал район плотной застройки, где рядом с домами расположена социальная инфраструктура.

"Враг атаковал жилую застройку. Один из ударов пришелся вблизи учреждения внешкольного образования", - сообщили в Запорожской ОВА.

В одной из пораженных многоэтажек медики и спасатели вытаскивали женщину, которая находилась внутри во время взрывов. Ее передали бригаде экстренной медицинской помощи, состояние пострадавшей оценили как нетяжелое.

Поврежденные дома и сгоревшие автомобили

Взрывная волна задела сразу несколько жилых домов - там возник пожар на придомовой территории.

На местах попаданий работают все профильные службы, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

По состоянию на 07:17 увеличивается количество людей, пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Известно уже о семи раненых, среди них - ребенок. Один человек погиб.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026
    Последствия атаки РФ по Запорожью 9 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua

Атаки РФ по городам Украины - последние новости

Как писал Главред, 8 октября российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.

7 октября оккупанты ударили по жилой пятиэтажке в Прилуках - было прямое попадание, разрушены два подъезда. Ракетная атака произошла утром в среду, когда люди еще спали. Число жертв и пострадавших росло.

В результате ночной комбинированной атаки России на Киевщину 7 октября дотла сгорел центр реабилитации диких птиц "Усадьба Нюшаник" в селе Воропаев Вышгородского района. Огонь уничтожил все помещения, где содержали пернатых, а также оборудование для лечения и запасы кормов.

Киев был атакован баллистикой. В Дарницком районе столицы погибли два человека, когда обломки упали на территорию гаражного кооператива, а всего последствия зафиксированы в четырех районах города.

Утром 7 октября оккупанты ударили ракетами по жилому району Кременчуга на Полтавщине - повреждены многоквартирные дома, еще одно попадание зафиксировано по предприятию в Кременчугском районе.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Новый удар по Украине может быть уже через несколько суток - мониторы

7 октября мониторинговые каналы сообщили, что новый удар по Украине может произойти уже в течение 4–7 суток. Существует риск повторной баллистической атаки на Киев и область, а также возможных ударов по энергетической инфраструктуре.

Еще до массированной атаки в ночь на 7 октября мониторинговые каналы предупреждали о возможных ударах России по энергетической инфраструктуре.

Среди вероятных целей называли:

  • Харьковскую область - Змиев и Харьков;
  • Тернопольскую область - Тернополь;
  • Львовскую область - Добротвир, Дрогобыч и Ходоров;
  • Ровенскую и Хмельницкую области - энергетические объекты;
  • Киев - Голосеевский район, Дарницкую ПС и ТЭЦ-6;
  • Киевскую область - Трипольскую ТЭС и подстанцию 750/330/35 кВ "Киевская", через которую электроэнергия с Ровенской АЭС поступает в столицу.

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О персоне: Михаил Семикин

Михаил Александрович Семикин – временно исполняющий обязанности председателя Запорожской областной государственной администрации с 8 сентября 2026 года, заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации (2024–2026). Депутат Мелитопольского городского совета Запорожской области VIII созыва.

Родился 22 мая 1986 года в Мелитополе Запорожской области. В 2008 году окончил Мелитопольский государственный педагогический университет по специальности "Педагогика и методика среднего образования. Биология. Практическая психология", получил квалификацию учителя биологии, валеологии и основ экологии, практического психолога в учебных заведениях.

В 2009 году по специальности "Управление учебным заведением" получил степень магистра педагогического образования и квалификацию руководителя учебно-воспитательного учреждения и его подразделений в Мелитопольском государственном педагогическом университете.

В 2010 году окончил Таврический государственный агротехнологический университет по специальности "Экономика предприятия" и получил квалификацию специалиста по экономике предприятия.

В 2012 году учился в аспирантуре Мелитопольского государственного педагогического университета им. Богдана Хмельницкого.

В 2016 году окончил Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова и получил степень бакалавра философии, а также квалификацию учителя философских дисциплин.

В 2020 году окончил Мелитопольский государственный педагогический университет им. Богдана Хмельницкого по специальности "Филология. Германские языки и литературы (включая переводчика), первая – английский", получил квалификацию преподавателя английского языка и мировой литературы, переводчика английского языка.

В 2022 году окончил Национальный университет "Львовская политехника" и получил степень магистра по специальности "Публичное управление и администрирование".

В 2013 году получил ученую степень кандидата философских наук.

С июня 2016 года по август 2019 года – начальник отдела культуры Мелитопольского городского совета Запорожской области.

С августа 2019 года по декабрь 2022 года – управляющий делами исполнительного комитета Мелитопольского городского совета Запорожской области.

С декабря 2022 года по апрель 2024 года – заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета исполнительного комитета Мелитопольского городского совета Запорожской области.

С 1 мая 2024 года по 7 сентября 2026 года – заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации.

С 8 сентября 2026 года – временно исполняющий обязанности председателя Запорожской областной государственной администрации.

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