РФ била баллистикой по Киеву: двое погибших и поврежденные склады

Кратко:
- Два человека погибли в Дарницком районе Киева
- В Подольском районе повреждено складское помещение
- Удар продолжался волнами более трех часов
В ночь на 7 октября российская оккупационная армия атаковала Киев баллистическими ракетами, в городе действовал красный уровень опасности. Повреждения зафиксировали как минимум в двух районах.
Как сообщает Киевская городская военная администрация, о смертельных последствиях стало известно после серии взрывов в городе.
"К сожалению, в результате вражеской атаки в Дарницком районе погибли два человека. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении администрации в 06:13.
Отмечалось, что в Дарницком районе фиксируются последствия вражеской атаки на территории гаражного кооператива.
В Подольском районе повреждения получило складское помещение.
Мэр Киева Виталий Кличко отдельно сообщал о попадании на территорию нежилой застройки в Оболонском районе и по складам на Подоле. Экстренные службы выезжали на все локации падения обломков.
По словам Кличко, в Дарницком районе горят обломки на открытой территории. В Шевченковском – попадание на территорию нежилой застройки.
"В Дарницком районе в результате атаки возник пожар в гаражном кооперативе. Во время тушения огня спасли двух человек. Обнаружили тела двоих погибших", - сообщил мэр.
Обновлено. По словам Кличко, в Подольском районе, в результате атаки врага, произошло возгорание и частичное разрушение перекрытия офисно-складского здания.
Первые оповещения о скоростных целях на столицу Воздушные силы ВСУ обнародовали в 03:12, и дальше в течение четверти часа угроза повторялась как минимум четыре раза - с востока, с севера и со стороны Обухова и Украинки. Параллельно баллистику фиксировали на Запорожье, Харьковщине и в направлении Днепра, а в 03:21 военные предупреждали о скоростной цели на западе Донетчины.
После короткой паузы характер атаки изменился. Примерно с 04:40 военные начали отслеживать крылатые ракеты, которые заходили с севера от Запорожья и с Николаевщины и тянулись через Днепропетровщину и Кировоградщину вглубь страны, а на Запорожскую область сбрасывали КАБы.
Около 05:11 над Киевом снова фиксировали баллистику, причем речь шла сразу о нескольких целях.
Отдельным слоем удара стали реактивные дроны. Их маршруты пролегали через Сумщину и Черниговщину, а затем - на Киевщину. Позже реактивные БпЛА фиксировали также на Черкассы.
Главной же мишенью утренних волн стала Полтавщина. Крылатые ракеты последовательно проходили через Чутово, Машевку, Новые Санжары, Диканьку и Великую Багачку, а Кременчуг военные называли курсом как минимум шесть раз - последняя группа ракет шла туда уже в 06:26.
Детальнее о ночном налете РФ на Украину читайте в материале: РФ подняла Ту-95 и накрыла Украину тремя волнами ракет: под ударом Киев, Днепр, Кременчуг.
Как писал Главред, мониторы сообщали о подготовке оккупантов к массированному ракетному удару по Украине с применением бортов стратегической авиации. Среди среди приоритетных целей называлась критическая и военная инфраструктура в г. Киев и Киевской области. Удар армия РФ приурочила ко дню рождения российского диктатора - 7 октября Владимиру Путину исполнилось 74 года.
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О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.
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