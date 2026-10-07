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РФ била баллистикой по Киеву: двое погибших и поврежденные склады

Анна Ярославская
7 октября 2026, 07:22
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Россия била по столице баллистическими ракетами, а затем растянула атаку волнами крылатых ракет и реактивных дронов на полстраны.
Воздушная тревога, ракетный удар
Киев пережил ночь с красным уровнем опасности / Коллаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Кратко:

  • Два человека погибли в Дарницком районе Киева
  • В Подольском районе повреждено складское помещение
  • Удар продолжался волнами более трех часов

В ночь на 7 октября российская оккупационная армия атаковала Киев баллистическими ракетами, в городе действовал красный уровень опасности. Повреждения зафиксировали как минимум в двух районах.

Как сообщает Киевская городская военная администрация, о смертельных последствиях стало известно после серии взрывов в городе.

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"К сожалению, в результате вражеской атаки в Дарницком районе погибли два человека. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении администрации в 06:13.

Отмечалось, что в Дарницком районе фиксируются последствия вражеской атаки на территории гаражного кооператива.

В Подольском районе повреждения получило складское помещение.

Мэр Киева Виталий Кличко отдельно сообщал о попадании на территорию нежилой застройки в Оболонском районе и по складам на Подоле. Экстренные службы выезжали на все локации падения обломков.

По словам Кличко, в Дарницком районе горят обломки на открытой территории. В Шевченковском – попадание на территорию нежилой застройки.

"В Дарницком районе в результате атаки возник пожар в гаражном кооперативе. Во время тушения огня спасли двух человек. Обнаружили тела двоих погибших", - сообщил мэр.

Обновлено. По словам Кличко, в Подольском районе, в результате атаки врага, произошло возгорание и частичное разрушение перекрытия офисно-складского здания.

Первые оповещения о скоростных целях на столицу Воздушные силы ВСУ обнародовали в 03:12, и дальше в течение четверти часа угроза повторялась как минимум четыре раза - с востока, с севера и со стороны Обухова и Украинки. Параллельно баллистику фиксировали на Запорожье, Харьковщине и в направлении Днепра, а в 03:21 военные предупреждали о скоростной цели на западе Донетчины.

После короткой паузы характер атаки изменился. Примерно с 04:40 военные начали отслеживать крылатые ракеты, которые заходили с севера от Запорожья и с Николаевщины и тянулись через Днепропетровщину и Кировоградщину вглубь страны, а на Запорожскую область сбрасывали КАБы.

Около 05:11 над Киевом снова фиксировали баллистику, причем речь шла сразу о нескольких целях.

Отдельным слоем удара стали реактивные дроны. Их маршруты пролегали через Сумщину и Черниговщину, а затем - на Киевщину. Позже реактивные БпЛА фиксировали также на Черкассы.

Главной же мишенью утренних волн стала Полтавщина. Крылатые ракеты последовательно проходили через Чутово, Машевку, Новые Санжары, Диканьку и Великую Багачку, а Кременчуг военные называли курсом как минимум шесть раз - последняя группа ракет шла туда уже в 06:26.

Детальнее о ночном налете РФ на Украину читайте в материале: РФ подняла Ту-95 и накрыла Украину тремя волнами ракет: под ударом Киев, Днепр, Кременчуг.

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Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Как писал Главред, мониторы сообщали о подготовке оккупантов к массированному ракетному удару по Украине с применением бортов стратегической авиации. Среди среди приоритетных целей называлась критическая и военная инфраструктура в г. Киев и Киевской области. Удар армия РФ приурочила ко дню рождения российского диктатора - 7 октября Владимиру Путину исполнилось 74 года.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, утром 6 октября российская оккупационная армия атаковала мост через Днепр в Запорожье. Движение по переправе временно перекрыли. Двое мужчин пострадали и были госпитализированы.

Российская оккупационная армия совершила массированную атаку на Одесскую область в ночь на 5 октября. Под ударами оказались промышленная и портовая инфраструктура и дачный сектор.

Вечером в воскресенье, 4 октября, российская оккупационная армия атаковала многоквартирные дома в Харькове. В результате обстрела есть погибшие и раненые. По данным ГСЧС, в результате российской атаки один человек погиб, еще шестеро - пострадали.

4 октября в Киеве прогремел взрыв в районе Северного моста. Попадание зафиксировано в дорожное полотно.

2 октября РФ атаковала Харьков КАБами. Попадания зафиксированы в двух районах города - Немишлянском и Слободском. Один из вражеских КАБов попал в жилой дом.

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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