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Удар на день рождения Путина: Россия готовит до 70 ракет для атаки по Украине

Анна Ярославская
6 октября 2026, 08:33
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Мониторы прогнозируют массированную атаку в ночь на 7 октября.
Ракетный удар, Путин
Стратегическая авиация и корабли РФ готовы к атаке по Украине / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот

Кратко:

  • РФ завершает подготовку к массированному обстрелу Украины
  • Атака с залпом до 70 ракет вероятна в ночь на 7 октября
  • В зоне риска Киевская область и западные регионы страны

Российская оккупационная армия завершает подготовку к массированному ракетному удару по Украине с применением бортов стратегической авиации. Атака может состояться в ночь на 7 октября - в день рождения российского диктатора Владмира Путина.

Как пишет мониторинговый канал єРадар, по состоянию на утро 6 октября зафиксирована передислокации бортов с аэродрома "Украинка". В частности, оккупанты пербросили:

видео дня
  • 3 Ту-160 – на аэродром "Белая";
  • 4 Ту-95МС – на аэродром "Оленья";
  • 2 Ту-95МС – на аэродром "Энгельс".

Кроме этого, к применению готовы баллистические ракеты "Искандер-М", "КН-23", "Циркон" и "Оникс-М" из Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей.

Также готовы к нанесению удара два носителя крылатых ракет "Калибр" в акватории Каспийского моря и один носитель в акватории Черного моря.

"Суммарный возможный залп оценивается примерно в 70 ракет различных типов", - говорится в сообщении.

Какие регионы станут целями атаки РФ

По данным мониторов, среди приоритетных целей критическая и военная инфраструктура в г.Киев и Киевской области.

Также возможны удары по Львовской, Ровенской, Волынской, Житомирской и Днепропетровской областям.

Когда ждать ракетный удар

Наиболее вероятно, что удар произойдет в ночь с 6 на 7 октября, пишет єРадар.

"Не игнорируйте воздушную тревогу. Заранее зарядите телефоны и павербанки, подготовьте необходимые вещи и сделайте запас воды", - призвали мониторы.

Тот факт, что оккупанты готовятся к ракетному удару по Украины подтвердил и экс-глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

"Враг явно готовит обстрел, поскольку Путин все еще верит в то, что сможет сломать украинцев из-за перебитого света и тепла. Верит в это, как верил в "Киев за три дня". Но только все больше и больше тоже приносит войну на территорию России", - написал он в Telegram.

Мониторинговый канал Strategic Control сообщает, что начиная с ночи 6 октября осуществляется ряд перелетов:

  • перелет 4 бортов Ту-95мс с аэродрома "Украинка" на аэродром "Оленья";
  • перелет 2 бортов Ту-95мс с аэродрома "Украинка" на аэродром "Энгельс-2";
  • перелет 3 бортов Ту-160 с аэродрома "Украинка" на аэродром "Белая".

"Есть высокая вероятность осуществления ракетного удара в течение следующих двух суток", - говорится в сообщении.

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Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

РФ готовит удары по энергетике - что известно

Как сообщает The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль показал европейским партнерам в Париже перехваченный российский план по разрушению энергетической системы Украины путем методичных атак. В плане, копию которого получила газета, описывается кампания ударов с использованием до 1000 ракет, беспилотников и бомб. Они должны были быть нацелены на широкий спектр объектов, включая электрические подстанции, гидроэлектростанции, тепловые электростанции и котельные.

Самый чувствительный пункт документа касается атомной генерации. Москва намерена заставить остановиться три действующие АЭС, которые являются костяком энергосистемы страны. Оккупанты планируют удары ракетами по открытым распределительным устройствам, соединяющим станции с сетью и расположенным менее чем в миле от реакторов.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, утром 6 октября российская оккупационная армия атаковала мост через Днепр в Запорожье. Движение по переправе временно перекрыли. Двое мужчин пострадали и были госпитализированы.

Российская оккупационная армия совершила массированную атаку на Одесскую область в ночь на 5 октября. Под ударами оказались промышленная и портовая инфраструктура и дачный сектор.

Вечером в воскресенье, 4 октября, российская оккупационная армия атаковала многоквартирные дома в Харькове. В результате обстрела есть погибшие и раненые. По данным ГСЧС, в результате российской атаки один человек погиб, еще шестеро - пострадали.

4 октября в Киеве прогремел взрыв в районе Северного моста. Попадание зафиксировано в дорожное полотно.

2 октября РФ атаковала Харьков КАБами. Попадания зафиксированы в двух районах города - Немишлянском и Слободском. Один из вражеских КАБов попал в жилой дом.

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О ресурсе: єРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
  • оперативных сводках во время массированных атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

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