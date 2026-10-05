Одесская область охвачена огнем, под удар попала инфраструктура: что известно

Пожарные работали в сверхсложных условиях: высокая температура и повторные сигналы воздушной тревоги.

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Последствия атаки РФ на Одесскую область 5 октября 2026 / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

РФ атаковала Одесскую область в ночь на 5 октября

Повреждены промышленная и портовая инфраструктура, дачи

Более 90 пожарных ликвидировали масштабные возгорания

Российская оккупационная армия совершила массированную атаку на Одесскую область в ночь на 5 октября. Под ударами оказались промышленная и портовая инфраструктура и дачный сектор.

Как рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, возникли масштабные пожары.

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"Из-за значительного задымления специалисты радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС Одессы провели обследование территории. По результатам замеров опасных веществ не обнаружено", - отметил чиновник.

Все пожары ликвидированы. Обошлось без пострадавших. На местах продолжаются работы по устранению последствий.

В ГСЧС Украины также сообщили, что в Одесской области вспыхнул масштабный пожар после российской атаки. Повреждена промышленная инфраструктура.

"Пожарные работали в сверхсложных условиях: высокая температура и повторные сигналы воздушной тревоги. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБО) ГСЧС Одессы провели обследование территории. По результатам замеров опасных веществ не обнаружили, радиационный фон в норме", - говорится в сообщении.

В другом районе области в результате попадания загорелись дачные дома. Все пожары ликвидированы.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

К ликвидации последствий привлекалось более 90 пожарных ГСЧС и Ассоциации добровольных пожарных Украины.

Атака РФ на Харьков - что известно

Как писал Главред, вечером в воскресенье, 4 октября, российская оккупационная армия атаковала многоквартирные дома в Харькове. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

По данным ГСЧС, в результате российской атаки один человек погиб, еще шестеро - пострадали.

В Индустриальном районе города возник пожар: горели помещения двухэтажного админздания, автомобили и мусор.

Повреждены жилые и административно-производственные здания. Спасатели ликвидировали пожар.

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, 4 октября в Киеве прогремел взрыв в районе Северного моста. Попадание зафиксировано в дорожное полотно.

2 октября РФ атаковала Харьков КАБами. Попадания зафиксированы в двух районах города - Немишлянском и Слободском. Один из вражеских КАБов попал в жилой дом.

В ночь на 2 октября российские войска атаковали Днепр. В результате первой из ночных атак загорелась крыша бизнес-центра в центре города. Также под удар попала жилая многоэтажка.

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О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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