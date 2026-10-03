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РФ атаковала Днепр: обломки упали на мэрию, горел бизнес-центр и жилой дом

Анна Ярославская
3 октября 2026, 09:17
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Пострадали четыре женщины 55, 62, 77 и 88 лет.
Последствия атаки на Днепр 3 октбяря
Атака на Днепр - дроны РФ ударили по бизнес-центру и жилому дому / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • РФ атаковала центр Днепра дронами
  • Повреждены бизнес-центр и дом
  • Пострадали четыре женщины

В ночь на 2 октября российские войска атаковали Днепр. В результате первой из ночных атак загорелась крыша бизнес-центра в центре города. Также под удар попала жилая многоэтажка.

Мэр Днепра Борис Филатов опубликовал фото с парковки горсовета, на которую упали обломки после атаки. Следующий удар, как сообщал мэр, также произошел возле здания Днепровского городского совета. В общей сложности в течение дня это было уже третье попадание в районе горсовета.

видео дня
Парковка горсовета Днепра после атаки РФ
Парковка горсовета Днепра после атаки РФ / Фото: t.me/borys_filatovv

Глава Днепропетровской ОВА Андрей Ганжа сообщил, что спасатели локализовали пожар на крыше бизнес-центра в центре Днепра, загоревшегося из-за вражеской атаки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Утром в субботу Ганжа уточнил, что в Днепре под удар армии РФ попала многоэтажка и бизнес-центр. Вспыхнули пожары. Пострадали четыре женщины 55, 62, 77 и 88 лет. От госпитализации они отказались.

По данным ГСЧС, из-за атаки российских БПЛА ранены три человека, еще шестерых спасли чрезвычайники из задымленных квартир.

Также горели легковые автомобили и гараж. Пожарные ликвидировали все возгорания.

  • Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 3 октября 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram

Россияне ударили по Северному мосту в Киеве - новости

Как писал Главред, утром 3 октября россияне ударили по Северному мосту в столице.

На Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли.

Северный мост ( до 2018 года - Московский мост) - один из автотранспортных мостов через Днепр в Киеве, играющий важнейшую роль в транспортной инфраструктуре столицы.

Российские дроны стали опаснее

Российские войска повышают разрешение камер на своих беспилотниках и применяют для их изготовления более дорогие и качественные материалы. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат.

Качество оптики напрямую влияет на способность врага детально анализировать обстановку на земле.

"Противник использует высококачественные материалы в своих БПЛА, увеличивает разрешение камер. То есть камеры становятся всё более дорогими, более качественными, что позволяет противнику детально просматривать ситуацию на земле и применять этот БПЛА для той или иной цели", - объяснил Игнат.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Днепру и области - новости

Главред ранее писал, что 19 сентября российские войска атаковали торговый центр в городе Днепр. На месте удара возник пожар. Пострадали четыре человека.

16 сентября Россия атаковала рейсовый автобус в Никопольском районе Днепропетровской области. В результате удара погибли 5 человек, еще 7 получили ранения.

10 сентября Россия атаковала Днепр. В результате удара "Бандеролей" было повреждено предприятие пищевой промышленности - завод "Олейна".

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О персоне: Александр Ганжа

Александр Ганжа - украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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