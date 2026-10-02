Постельное белье будет как новым: что добавить в стиральную машину

Даже качественные простыни и наволочки могут становиться жёсткими, приобретать затхлый запах и терять ощущение свежести.

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Как отстирать постельное белье / колkаж: Главред, фото: pixabay

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Вернуть мягкость постельному белью можно не прибегая к дорогим средствам

Перед стиркой достаточно насыпать стакан пищевой соды в барабан

Спальня должна быть местом, где можно расслабиться после насыщенного дня и спокойно восстановить силы. Поэтому чистое, стиранное постельное бельё играет далеко не последнюю роль в создании комфортной атмосферы.

Но со временем даже качественные простыни и наволочки могут становиться жёсткими, приобретать затхлый запах и терять ощущение свежести. При этом вернуть им мягкость можно довольно простым способом, не прибегая к дорогим средствам, пишет Express.

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Сода вместо специальных средств

Способ применения максимально простой. Перед стиркой достаточно насыпать примерно один стакан пищевой соды непосредственно в барабан стиральной машины, положить туда постельное бельё и выбрать привычный режим стирки.

Сода помогает усилить действие стирального средства, избавиться от неприятных запахов и удалить остатки веществ, которые постепенно накапливаются между волокнами ткани. Именно такие отложения могут делать материал грубым и неприятным на ощупь.

Кроме того, сода обладает дезодорирующими свойствами. Она помогает нейтрализовать запахи, которые появляются из-за пота, кожного жира, пыли и влаги. Поэтому её можно использовать не только для простыней и наволочек, но и при стирке полотенец или повседневной одежды.

Как освежить матрас

Пищевую соду можно применять и для ухода за матрасом. Её равномерно распределяют по поверхности и оставляют примерно на несколько часов. После этого матрас тщательно пылесосят.

Такой приём помогает уменьшить затхлые и посторонние запахи, которые со временем могут появляться в наполнителе.

/ Инфографика: Главред

Что делать с пятнами

Если на постельном белье или одежде остались заметные следы пота, можно приготовить простую очищающую смесь. Для этого смешивают половину стакана пищевой соды с таким же количеством перекиси водорода, а затем добавляют примерно чайную ложку средства для мытья посуды.

Последний компонент особенно полезен при загрязнениях, содержащих жир, поскольку помогает воздействовать на следы кожного сала и другие маслянистые остатки.

Ингредиенты необходимо перемешать до получения негустой пасты. Её наносят непосредственно на загрязнённый участок, аккуратно распределяют щёткой с жёсткой щетиной и оставляют примерно на час.

После предварительной обработки вещь отправляют в стиральную машину и стирают в соответствии с рекомендациями на ярлыке.

Таким образом, несколько простых домашних средств могут пригодиться не только для обычной стирки, но и для ухода за постельным бельём, матрасом и отдельными загрязнёнными участками ткани.

Смотрите видео - советы для идеальной стирки:

В видео автор делится рекомендациями, которые помогут сохранить одежду в хорошем состоянии и избежать её преждевременного износа. Перед загрузкой вещей в стиральную машину важно учитывать не только их цвет, но и состав ткани, а также то, насколько сильно они загрязнены.

Не менее важен правильный подбор программы. Температура воды и продолжительность цикла должны соответствовать особенностям материала - слишком интенсивная стирка способна привести к вымыванию цвета, деформации или повреждению волокон.

Автор также советует внимательно изучать ярлыки на одежде. На них обычно указаны основные правила ухода: допустимая температура, подходящий способ стирки, возможность использования определённых средств и рекомендации по сушке. Соблюдение этих указаний поможет дольше сохранить первоначальный внешний вид вещей.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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