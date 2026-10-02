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Придет ли бабье лето в октябре: синоптикиня предупредила о заморозках в Украине

Дарья Пшеничник
2 октября 2026, 18:38
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Антициклон с центром над Беларусью будет обеспечивать сухую погоду как минимум до 8 октября.
Погода 7 октября
Какая погода будет в Украине в октябре / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новости:

  • Заморозки в Украине должны прекратиться в ночь на 5 октября
  • В крупных городах минусовой температуры на почве не будет
  • Осадков не прогнозируется как минимум до 8 октября

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Заморозки на поверхности почвы до -3°С охватят Украину в ночь с 3 на 4 октября, а в Прикарпатье локально минусовую температуру зафиксируют даже в воздухе. В то же время днем столбики термометров будут подниматься до +21 °С, а осадков не прогнозируется как минимум до 8 октября, сообщает РБК-Украина.

Погодный режим в Украине определяет область повышенного атмосферного давления, которая охватила значительную часть Европы и имеет несколько центров. По словам начальницы отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Натальи Птухи, в ближайшие дни на ситуацию будет влиять тот центр, который смещается с севера Скандинавии на юг и в настоящее время находится над территорией Беларуси.

Причина ночных минусов - сочетание двух факторов: прохладной воздушной массы, поступающей с северо-востока, и ясного неба, ускоряющего отдачу тепла.

"То есть ночью, когда небо проясняется (погода становится более ясной)... наблюдаются заморозки - в сочетании с прохладной воздушной массой с северо-востока. Поскольку сначала более интенсивно охлаждается поверхность земли. А уже от неё идёт охлаждение, скажем так, и самого воздуха", - отметила Птуха.

Ночные показатели в ближайшие трое суток будут держаться в пределах +1...+7°С, а в воскресенье, 4 октября, минусовую температуру на почве ожидают прежде всего на Правобережье. Дневные максимумы синоптики прогнозируют от +14°С до +21°С - за счет того, что солнце дополнительно прогревает воздух.

На жителей мегаполисов эти прогнозы не распространяются. Плотная застройка, асфальт и дополнительные источники тепла создают специфический микроклимат.

"В городах у нас вообще "острова тепла", скажем так. Поэтому в городах мы не ожидаем заморозков на поверхности почвы. По крайней мере, непосредственно в Киеве", - подчеркнула представительница Укргидрометцентра.

Когда закончатся заморозки

Перелом тенденции прогнозируют на начало следующей недели - 5–6 октября изменится направление воздушных потоков на юго-западное. Ночные температуры повысятся до +3…+8 °С, и минусовых значений на почве уже не ожидают.

Ключевую роль будет играть облачность, которая будет действовать как теплоизоляция, убеждена синоптик.

"А облака, если они будут ночью, будут действовать как "одеяло". И приземный слой воздуха будет остывать не так быстро", - отмечает она.

Окончательный прогноз на ночь с 4 на 5 октября ещё будут уточнять, ведь всё зависит от траектории атмосферных процессов: если облачность успеет "покрыть" территорию, а ветер изменится, минусовых температур не будет.

Дневные показатели после 5 октября останутся в диапазоне +14...+20 °С с незначительным повышением. В столице сейчас держится около +17 °С, а в начале недели воздух местами может прогреться до +19...+20 °С. Во второй половине недели ожидается обратная тенденция - понижение буквально на несколько градусов. Резких перепадов температуры и опасных порывов ветра синоптики не прогнозируют, поскольку в антициклоне ветровая обстановка традиционно более спокойная.

Почему это ещё не "бабье лето"

Официального начала метеорологической осени по областям украинские специалисты пока не фиксировали, хотя по отдельным станциям среднесуточные показатели уже снизились. В частности, 1 октября в Киеве среднесуточная температура составляла +12,8°С. Для фиксации сезона необходимо, чтобы несколько суток подряд среднесуточная температура держалась ниже +15 °С с тенденцией к дальнейшему снижению - однократного перехода через эту отметку недостаточно.

Гидрометцентр также не берется подтверждать народное определение нынешней погоды. Формальных параметров для народного термина просто не существует, предупреждает Птуха.

"Поэтому в целом такого определения, каких-то "параметров" для "бабиного лета" - у нас нет. Я слышала, что "классически" - это когда наступает потепление после первых заморозков. Тогда это уже можно считать "бабиным летом", - объясняет специалист.

Сам феномен, о котором говорят в народе, синоптики описывают как несколько антициклональных периодов, чередующихся с прохождением фронтов и циклонов. Именно поэтому таких "бабиных лет" может быть несколько - и в сентябре, и в октябре, и даже в ноябре.

"И, в принципе, мы видим, что у нас даже вся первая декада октября будет практически находиться в поле повышенного атмосферного давления. С довольно комфортными значениями температуры", - сообщила представительница Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Наталья Диденко говорила, что погоду в Украине 2 октября будет определять мощный антициклон - область высокого атмосферного давления. Поэтому на территории всех областей будет преобладать сухая и ясная воздушная масса.

В ГСЧС заявляли, что ночью 2 и 3 октября по всей территории Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3 градусов. Объявлен I уровень опасности (желтый).

В то же время синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погодные условия 3 и 4 октября на территории Украины будет определять антициклон "Борхерт". Под его влиянием ожидается сухая и преимущественно малооблачная погода со слабым ветром и повышенным атмосферным давлением.

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О персонаже: Наталья Птуха

Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 году выступила инициатором создания пресс-службы данного государственного учреждения, в настоящее время является начальником отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

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