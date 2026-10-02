Как правильно поворачивать матрас, чтобы он меньше изнашивался — советы экспертов

Специалисты подчеркнули, что матрас важно именно поворачивать, а не переворачивать.

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Эксперты объяснили, как переворачивать матрас, чтобы он меньше изнашивался / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Почему матрас нельзя переворачивать

Как правильно менять положение матраса

Многие люди раз в несколько месяцев переворачивают матрас, якобы чтобы защитить его от провисания. Но иногда такая процедура может только навредить.

Главред узнал, что производители многослойных поролоновых и "умных" матрасов не рекомендуют менять стороны изделия. Об этом пишет издание House Beautiful.

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Почему некоторые матрасы нельзя переворачивать

Причина в асимметричной конструкции: матрас проектируется под одну рабочую сторону, а противоположная поверхность просто не рассчитана на тело спящего.

"Большинство современных матрасов имеют четко определенные верхнюю и нижнюю стороны, поэтому их не следует переворачивать", - говорит директор по маркетингу организации Better Sleep Council Мэри Хелен Роджерс.

Более простой и безопасной альтернативой Роджерс называет обычный поворот изделия на 180 градусов.

Зачем нужно поворачивать матрас

Регулярно менять положение матраса любой модели всё же нужно, потому что человек каждую ночь во время сна давит на одни и те же участки, и именно там опора проседает.

Доктор Джон Сайто из Американской академии медицины сна отмечает, что смена положения "голова - ноги" приостанавливает этот процесс.

"Эта простая привычка помогает равномерно распределить нагрузку по всей поверхности, предотвращает неравномерное изнашивание материалов и уменьшает скопление пылевых клещей", - объясняет Сайто.

Когда поворачивание уже не поможет

Сайто пояснил, что поворачивание матраса будет эффективно только на тех участках, которые еще не повреждены.

"Поворачивание матраса может способствовать его более равномерному износу, но это не способно восстановить утраченную поддержку", - говорит он.

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Об источнике: House Beautiful House Beautiful - это американское издание о дизайне интерьеров, декоре дома и стиле жизни. Оно существует более века и считается одним из ведущих ресурсов в своей сфере. Первый номер был опубликован в 1896 году, а сегодня журнал считается старейшим в жанре "shelter magazine" (журналы о доме и дизайне), который до сих пор выходит. Издание выпускается компанией Hearst Magazines, входящей в состав крупной американской медиагруппы Hearst. В журнале можно найти идеи по декору, дизайну, обзоры интерьеров и трендов, а также фотогалереи и рекомендации экспертов. Контент ориентирован на широкую аудиторию - от домовладельцев до энтузиастов дизайна и тех, кто просто хочет улучшить свое жилое пространство.

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