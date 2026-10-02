Одна ошибка при стирке оставит вещи грязными: какой режим не стоит выбирать

Эксперты по уходу за одеждой объяснили, для каких загрузок сокращенный цикл действительно эффективен, а в каких случаях он лишь создает видимость чистоты.

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Какой режим в стиральной машине выбрать для одежды / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Становится ли одежда чистой после быстрой стирки

Когда этот режим использовать нельзя

Стандартный цикл стирки обычно длится несколько часов, поэтому многие люди, чтобы сэкономить время, выбирают быстрый режим. Хотя у него есть определенные преимущества, не всю одежду можно стирать таким образом.

Главред решил разобраться, действительно ли режим быстрой стирки качественно отстирывает одежду.

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Чем режим быстрой стирки отличается от обычного

Режим быстрой стирки не обеспечивает такого же качества очистки, как стандартная программа, - он рассчитан только на небольшие загрузки со слабыми загрязнениями, поскольку сокращенное время контакта с моющим средством и меньшее количество полосканий напрямую влияют на результат, пишет The Spruce.

Пользователи часто воспринимают сокращенную программу как универсальную опцию, которая отличается от остальных лишь продолжительностью. Именно это заблуждение эксперт по уходу за одеждой и вице-президент компании Gibson's Cleaners Линли Макконнелл называет ключевой ошибкой.

"Думаю, самая большая ошибка - считать, что быстрый цикл обеспечивает такую же эффективность, как и другие режимы, и что он просто "быстрее". На самом деле это не так", - говорит она.

Когда стоит использовать сокращенный цикл стирки

Смысл этой программы не сводится исключительно к экономии времени. Ее стоит включать тогда, когда речь идет о нескольких почти чистых вещах.

"Если вам нужно лишь освежить несколько рубашек, лучше не запускать обычный цикл стирки", - подчеркивает эксперт.

Длительные программы создают большую нагрузку на механику стиральной машины и потребляют больше электроэнергии. Поэтому для легких загрузок без пятен эксперты рекомендуют именно сокращенный вариант - со временем такая привычка дает ощутимую экономию времени и средств.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Какой режим выбирать для сложных загрязнений

Есть категории белья, где экономия времени приводит к неудовлетворительному результату. Среди них - вещи, предварительно обработанные пятновыводителем.

"Быстрый цикл не подходит для сильно загрязненных вещей, одежды, обработанной средствами для предварительного выведения пятен, или изделий, требующих горячей воды для удаления загрязнений", - отмечает Макконнелл.

Постельное белье и другие вещи интенсивного пользования требуют более длительных программ и высоких температур - в противном случае на ткани остаются следы кожного жира и скопившиеся бактерии.

Эксперт также предупреждает: если пользоваться исключительно сокращенным режимом, внутри машины постепенно накапливаются остатки моющих средств, ведь полосканий здесь меньше.

Чтобы упростить выбор среди десятков настроек современной техники, стоит ориентироваться на четыре базовые программы:

быстрая стирка - для небольших объемов со слабым загрязнением;

интенсивная - для рабочей одежды, полотенец и постельного белья с пятнами;

обычный цикл - для повседневной стирки;

деликатная стирка - для нижнего белья и спортивной одежды.

Как правильно стирать и гладить белье – видео:

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