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Оккупанты повторно атаковали Южный мост в Киеве: что известно о ночном ударе РФ

Анна Ярославская
2 октября 2026, 06:42обновлено 2 октября, 07:54
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В Голосеевском и Дарницком районах столицы также зафиксированы последствия ночного удара России.
Южный мост, спасатель
Россияне ночью повторно атаковали Южный мост в Киеве / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, соцсети

Кратко:

  • Ночной удар РФ повредил Южный мост в Киеве
  • Обломки упали в Голосеевском районе столицы
  • Поражены верхние этажи 25-этажки в Дарницком районе

Ночью 2 октября российская оккупационная армия атаковала Киев. Под удар снова попал Южный мост. Такж зафиксированы последствия атаки в Голосеевском и Дарницком районах.

Об ударе по мосту стало известно около 05:03. Последствия выясняют: данных о разрушении или пострадавших пока нет.

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"Снова попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место", - написал мэр Киева Виталий Кличко.

В Голосеевском районе обломки упали на открытую территорию. Взрывной волной повредило окна в нежилом здании и несколько автомобилей. Обошлось без пожара и пострадавших.

В Дарницком районе Киева поврежден 25-этажный жилой дом из-за атаки РФ. По словам Кличко, зафиксировано попадание в верхние этажи жилой многоэтажки.

"Есть возгорание. Экстренные службы направляются на место", - отметил мэр.

Обновлено. В результате вражеского удара по жилому дому в Дарницком районе один человек погиб. Также известно о двух пострадавших, сообщили в КГВА.

В Киеве перекрыты мосты после атаки

В связи с ночными атаками в Киеве временно ограничено движение общественного транспорта по отдельным мостам, сообщает Киевпастранс.

Южный мост перекрыт в обоих направлениях.

Движение автобусов маршрутов №22 и №91 организовано через Дарницкий мост.

Мост Патона перекрыт в обоих направлениях.

Движение автобусов маршрутов №51, №55, №115 и №118-Д организовано через Дарницкий мост.

Движение троллейбусов организовано:

маршрут №43: Кибцентр – площадь Лыбидская;маршрут №50: ул. Милославская - Дарницкая площадь.

Мост Метро перекрыт в направлении правого берега.

Движение автобусов маршрута №1-М организовано через Подольский мост.

Удары РФ по Южному мосту - что известно

Как писал Главред, первый удар Южный мост получил днем 1 октября, когда два дрона попали вблизи его опоры. Движение метро и наземного транспорта остановили, но специалисты "Киевавтодормоста" критических повреждений не обнаружили.

Мониторинговый канал "єРадар" сообщил, что оккупанты совершили атаку реактивным БПЛА непосредственно по конструкции Южного моста в Киеве.

В тот же вечер россияне атаковали мост повторно, и в этот раз последствия оказались более серьезными. По предварительным данным, дрон повредил мостовую опору, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение транспорта по мосту снова остановили, а специалисты метро обесточили путь.

Дроновый террор Киева продолжится - мониторы

Как писал Главред, дроновые атаки Украины российской армией будут продолжаться. По данным мониторов, оккупанты перебросили десятки дронов в село Цимбулово в Орловской области, которое расположено за 160–180 километров по прямой от Украины.

"Ночью враг осуществил доставку 90 реактивных БПЛА на пусковую локацию "Цимбулово" в Орловской области", - пишет мониторинговый канал єРадар.

Аналитики предполагают, что целью ударов станет Киев.

"Судя по всему, террор столицы будет продолжаться", - отметили на канале.

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О ресурсе: єРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
  • оперативных сводках во время массированных атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

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