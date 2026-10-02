Оккупанты повторно атаковали Южный мост в Киеве: что известно о ночном ударе РФ

Кратко:
- Ночной удар РФ повредил Южный мост в Киеве
- Обломки упали в Голосеевском районе столицы
- Поражены верхние этажи 25-этажки в Дарницком районе
Ночью 2 октября российская оккупационная армия атаковала Киев. Под удар снова попал Южный мост. Такж зафиксированы последствия атаки в Голосеевском и Дарницком районах.
Об ударе по мосту стало известно около 05:03. Последствия выясняют: данных о разрушении или пострадавших пока нет.
"Снова попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место", - написал мэр Киева Виталий Кличко.
В Голосеевском районе обломки упали на открытую территорию. Взрывной волной повредило окна в нежилом здании и несколько автомобилей. Обошлось без пожара и пострадавших.
В Дарницком районе Киева поврежден 25-этажный жилой дом из-за атаки РФ. По словам Кличко, зафиксировано попадание в верхние этажи жилой многоэтажки.
"Есть возгорание. Экстренные службы направляются на место", - отметил мэр.
Обновлено. В результате вражеского удара по жилому дому в Дарницком районе один человек погиб. Также известно о двух пострадавших, сообщили в КГВА.
В Киеве перекрыты мосты после атаки
В связи с ночными атаками в Киеве временно ограничено движение общественного транспорта по отдельным мостам, сообщает Киевпастранс.
Южный мост перекрыт в обоих направлениях.
Движение автобусов маршрутов №22 и №91 организовано через Дарницкий мост.
Мост Патона перекрыт в обоих направлениях.
Движение автобусов маршрутов №51, №55, №115 и №118-Д организовано через Дарницкий мост.
Движение троллейбусов организовано:
маршрут №43: Кибцентр – площадь Лыбидская;маршрут №50: ул. Милославская - Дарницкая площадь.
Мост Метро перекрыт в направлении правого берега.
Движение автобусов маршрута №1-М организовано через Подольский мост.
Удары РФ по Южному мосту - что известно
Как писал Главред, первый удар Южный мост получил днем 1 октября, когда два дрона попали вблизи его опоры. Движение метро и наземного транспорта остановили, но специалисты "Киевавтодормоста" критических повреждений не обнаружили.
Мониторинговый канал "єРадар" сообщил, что оккупанты совершили атаку реактивным БПЛА непосредственно по конструкции Южного моста в Киеве.
В тот же вечер россияне атаковали мост повторно, и в этот раз последствия оказались более серьезными. По предварительным данным, дрон повредил мостовую опору, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение транспорта по мосту снова остановили, а специалисты метро обесточили путь.
Дроновый террор Киева продолжится - мониторы
Как писал Главред, дроновые атаки Украины российской армией будут продолжаться. По данным мониторов, оккупанты перебросили десятки дронов в село Цимбулово в Орловской области, которое расположено за 160–180 километров по прямой от Украины.
"Ночью враг осуществил доставку 90 реактивных БПЛА на пусковую локацию "Цимбулово" в Орловской области", - пишет мониторинговый канал єРадар.
Аналитики предполагают, что целью ударов станет Киев.
"Судя по всему, террор столицы будет продолжаться", - отметили на канале.
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О ресурсе: єРадар
"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:
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- предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
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