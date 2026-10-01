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Украина впервые применила собственную баллистическую ракету: что известно

Мария Николишин
1 октября 2026, 18:54
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Президент объявил о переходе к серийному производству после первого боевого применения.
Украина впервые применила собственную баллистическую ракету: что известно
Украина впервые применила ракету FP-7 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • Зеленский объявил о первом боевом применении FP-7
  • Цели и последствия удара президент не раскрыл

Украина впервые применила баллистическую ракету собственного производства. Об этом 1 октября написал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, речь идет о тактической баллистической ракете FP-7.

видео дня

"Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Спасибо за результат. Дальше - производство", - подчеркнул Зеленский.

Стоит добавить, что никаких подробностей о цели, регионе удара и его результатах глава государства не привел.

Украина впервые применила собственную баллистическую ракету: что известно

Видео с первым боевым применением ракеты FP-7 можно посмотреть по ссылке.

Когда украинские баллистические ракеты полетят по России

СЕО компании Fire Point Ирина Терех заявила, что украинские баллистические ракеты производства Fire Point могут начать поражать цели на территории России уже через несколько недель.

По ее словам, сейчас производитель переходит к третьей фазе испытаний FP-7. Она предусматривает применение изделия в реальных условиях и является частью процедуры сертификации ракеты.

"Ожидаем, что она будет готова к применению очень скоро. Речь идет о неделях, а не о месяцах", - подчеркнула она.

Украина впервые применила собственную баллистическую ракету: что известно
Ракета FP-7 / Инфографика: Главред

Удары по России - последние новости

Как сообщал Главред, 26 сентября дроны атаковали Краснодарский край страны-агрессора России. На Ильском НПЗ вспыхнул пожар. Местные власти подтвердили налет беспилотников.

В ночь на 23 сентября в промышленной зоне Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре во второй раз за сутки вспыхнул масштабный пожар - накануне это предприятие уже стало целью атаки беспилотников.

В ночь на 17 сентября СБУ, СБС, ГУР и СЗР провели совместную операцию на территории страны-агрессора России. Украинские военные нанесли удар по Ярославскому НПЗ, а также Служба безопасности Украины нанесла удар по военному аэродрому в Ростове.

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Об источнике: Fire Point

Fire Point - украинская оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных систем и ракетного вооружения. Компания стала одним из заметных участников украинского оборонно-промышленного комплекса во время полномасштабной войны.

Предприятие известно прежде всего разработкой дальнобойных ударных беспилотников и ракетных технологий. Одним из самых известных проектов Fire Point является крылатая ракета "Фламинго", а также ракета-перехватчик FP-7.x, которая должна стать основой для антибаллистической системы Freyja.

Также Fire Point работает над разработкой баллистической ракеты FP-9. По заявленным данным, она имеет дальность поражения около 855 км и боевую часть весом до 800 кг.

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