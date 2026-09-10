Когда украинская баллистика полетит по России — названы четкие сроки

Украинская баллистика FP-7 готовится к боевым испытаниям. Ракеты могут быть применены против целей в РФ уже через несколько недель.

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Украинская баллистика - FP-7 может полететь в сторону России в ближайшие недели / Коллаж: Главред, фото: Денис Штилиерман / X, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

FP-7 выйдет на боевые испытания

FP-7 может вылететь на цели в РФ через несколько недель

FP-9 уже проходит летные испытания

Украинские баллистические ракеты производства Fire Point могут начать поражать цели на территории России уже через несколько недель. Речь идет о FP-7, которая уже прошла два этапа испытаний и готовится к проверке в боевых условиях. Об этом сообщила генеральный директор компании Fire Point Ирина Терех в комментарии Radio NV в кулуарах мероприятия "Photonics4Defense 2026: Technology Exchange & Matchmaking".

Сейчас производитель переходит к третьей фазе испытаний FP-7. Она предусматривает применение изделия в реальных условиях и является частью процедуры сертификации ракеты.

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"Ожидаем, что она будет готова к применению очень скоро. Речь идет о неделях, а не о месяцах", - отметила Терех.

Первые два этапа предусматривали проверку отдельных компонентов и самой ракеты в полете. На земле и в лабораториях тестировали, в частности, двигатель и навигационные системы, после чего проводили летные испытания в Украине.

Третий этап должен показать, как изделие будет работать в условиях, максимально приближенных к реальному применению. Именно этот этап компания сейчас готовит для FP-7.

"Он проходит как часть процесса кодификации, но его можно также назвать военным развертыванием, и это тоже процесс, который нам нужно пройти", - уточнила представительница компании.

FP-7 / Инфографика: Главред

Отдельно Терех рассказала о FP-9 - дальнобойной баллистической ракете, которая пока находится на втором этапе испытаний. Её характеристики создают отдельную проблему для проверок в Украине из-за ограниченности доступного пространства.

"Поскольку это баллистическая ракета очень большой дальности, вероятно, второй этап постепенно перейдет в третий, потому что в Украине не хватает пространства для полноценных испытаний. И, возможно, нам придётся начать испытания непосредственно на враге", - рассказала представительница компании.

FP-9 / Инфографика: Главред

Что известно о ракете FP-7

Украина работает над новой дальнобойной ракетой FP-7, которая должна расширить возможности нанесения ударов по военным и критически важным объектам на территории России. По оценке эксперта, проект может усилить украинский арсенал и частично уменьшить зависимость от импортных ракет. Об этом сообщил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в колонке для Главреда.

По словам Лакийчука, украинская разработка, скорее всего, опирается на технологические решения зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400. Именно их могли взять за основу для создания нового варианта оружия.

Эксперт обратил внимание на то, что использование уже отработанной конструктивной базы могло сократить сроки разработки.

"Один из самых сложных и длительных процессов в производстве ракеты - это ее аэродинамика, сама конструкция корпуса. Говорят, что, в отличие от российской, ее корпус из композитного материала - это тоже плюс. Соответственно, изменили "начинку": систему наведения и другие элементы, чтобы адаптировать ракету для поражения наземных целей", - отметил Лакийчук.

В то же время FP-7 не является прямым аналогом американской ATACMS ни по конструкции, ни по принципу применения. Сравнивать эти ракеты, по мнению эксперта, корректно прежде всего по дальности и способности доставлять боевую часть к цели.

Боевые испытания FP-7 ещё не начались. В то же время в России уже могут учитывать появление нового средства поражения, поскольку его характеристики планируют проверять непосредственно в реальных условиях.

"В любом случае у россиян появляется ещё одна проблема. Появляется еще один вид оружия, точнее - разновидность ракет. И это большой плюс для Украины, потому что эффективность ударов по территории противника определяется не каким-то одним "вундерваффе", а комплексом средств", - добавил Лакийчук.

Появление такой ракеты может иметь для Украины еще два практических последствия. Речь идет о расширении возможностей по поражению объектов, защищенных российской ПВО, а также о возможности частично компенсировать нехватку зарубежных боеприпасов, если их поставки будут сокращаться из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Отдельный вопрос - выбор целей для нового оружия. Несмотря на наличие в Московской области предприятий военно-промышленного комплекса, сам факт возможности нанесения удара по столице РФ не означает, что такие атаки будут приоритетными.

Лакийчук подчеркивает, что ограниченный запас дальнобойных средств требует максимально прагматичного подхода к их применению.

"С тем количеством ракет, которое у нас есть, гораздо важнее поражать военные и критические цели. И хотя в Москве и Московской области много предприятий военно-промышленного комплекса - от Люберцев и далее по всему региону - цели там есть. Но вопрос не в "значимости" цели, а в эффективности: каждая ракета должна давать максимальный результат - не только психологический, но и военный, влияющий на ситуацию на поле боя. А психологический эффект - это уже "туман войны", неопределенность. Враг знает, что мы можем - и пусть дрожит", - подытожил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, губернатор Дмитрий Махонин сообщил о массированной атаке беспилотников на Пермский край. По его словам, российские средства ПВО якобы уничтожили 27 БПЛА. В результате атаки был поражён местный нефтеперерабатывающий завод.

Компания Fire Point заявила о рекордном ударе беспилотных систем по целям в глубоком тылу России. В сообщении компания подчеркнула, что FP-1 преодолели более 3200 км и поразили Новоуренгойский завод подготовки конденсата. Предприятие имеет проектную мощность около 19,5 млн тонн сырья в год, о пострадавших не сообщалось.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об угрозе атаки беспилотных катеров в районе морского порта. Местные паблики фиксировали, что атака на морской порт Сочи сопровождалась взрывами, пожарами и густым дымом.

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Об источнике: Fire Point Fire Point - украинская оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных систем и ракетного вооружения. Компания стала одним из заметных участников украинского оборонно-промышленного комплекса во время полномасштабной войны. Предприятие известно прежде всего разработкой дальнобойных ударных беспилотников и ракетных технологий. Одним из самых известных проектов Fire Point является крылатая ракета "Фламинго", а также ракета-перехватчик FP-7.x, которая должна стать основой для антибаллистической системы Freyja. Также Fire Point работает над разработкой баллистической ракеты FP-9. По заявленным данным, она имеет дальность поражения около 855 км и боевую часть весом до 800 кг.

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