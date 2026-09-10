Реактивные дроны атакуют Киев, есть прилет: что известно

Реактивные дроны атакуют Киев, в столице действует ПВО.

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Россия атакует Киев реактивными дронами - что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Киева

Ключевые тезисы:

Реактивные БПЛА атакуют Киев с севера

В столице работает ПВО

Реактивные БПЛА атакуют Киев с севера, в столице работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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Городские власти призвали жителей оставаться в укрытиях, пока продолжается воздушная атака. КГВА объявила в столице желтый уровень опасности из-за угрозы беспилотников.

"В Оболонском районе БПЛА упал на двухэтажное офисное здание", - сообщил Кличко.

Еще одно попадание зафиксировали в Соломенском районе Киева. По предварительной информации, беспилотник попал в крышу четырехэтажного бизнес-центра.

"В Соломенском районе, по предварительной информации, БПЛА попал в крышу 4-этажного бизнес-центра. Экстренные службы направляются на место", - добавил мэр Киева.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о движении реактивных беспилотников в направлении столицы. В частности, дроны фиксировали вблизи Киевского водохранилища и над Киевом.

"Реактивный БПЛА на Вишгород/Киев с севера. Киев - реактивный БПЛА над городом!" - предупредили Воздушные силы.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, мониторинговый канал еРадар информировал, что противник выбрал новые цели для ударов по Киеву. Отмечалось, что РФ готовится атаковать более 20 автозаправочных станций, расположенных в жилых кварталах столицы.

ГСЧС сообщило о последствиях атаки в Хмельницком, где на территории рынка возник пожар после падения обломков. В ведомстве сообщили о повторной детонации во время развертывания подразделений ГСЧС на месте происшествия. В результате инцидента пострадали 4 спасателя, на месте работали 45 спасателей и 8 единиц пожарно-спасательной техники.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о попадании в промышленный объект в Днепре и последствиях удара по заводу. По имеющимся данным, в результате атак погибли два человека и еще пять человек получили ранения, среди раненых есть ребенок.

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О личности: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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