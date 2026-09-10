Принц Уильям начал охоту во дворце после возвращения Гарри

Кратко:
- Что делает Уильям
- Почему он занялся такими "делишками"
Вокруг принца Уильяма разгорается новый скандал: инсайдеры утверждают, что он якобы пытается контролировать утечки информации и даже распространяет дезинформацию, чтобы вычислить "шпионов" в королевском дворце.
По данным источников, которые цитирует Radar Online, наследник престола стал крайне подозрительным на фоне продолжающегося конфликта с братом - принцем Гарри. Уильям, как утверждается, опасается, что важные детали из жизни семьи продолжают утекать к Гарри, несмотря на их разрыв, и поэтому решил действовать радикально.
Сообщается, что он якобы "вбрасывает" разную информацию в узкий круг сотрудников, чтобы отследить, кто именно передает данные дальше. Такой метод, по словам инсайдеров, должен помочь вычислить людей внутри дворца, которые могут поддерживать связь с герцогом Сассекским.
Подозрения Уильяма усилились после серии публичных откровений Гарри - от интервью до мемуаров, где тот раскрыл внутренние конфликты и детали жизни королевской семьи. На этом фоне доверие внутри дворца оказалось подорвано, а отношения между братьями - фактически разрушены.
Источники утверждают, что ситуация достигла точки, когда будущий король готов проверять даже ближайшее окружение, опасаясь новых утечек и репутационных ударов.
При этом официальных подтверждений таким действиям нет.
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О персоне: принц Уильям
Уильям Артур Филип Луи Маунтбеттен-Виндзор, принц Уэльский - старший сын короля Великобритании Чарльза III и его первой жены - Дианы, принцессы Уэльской. Первый наследник британского престола (с 8 сентября 2022 года).
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