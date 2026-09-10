Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: новый курс валют на 11 сентября

НБУ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 11 сентября.

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Курс валют на 11 сентября / Коллаж: Главред, фото: Pexels

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Сколько будет стоить евро 11 сентября

Насколько обвалился курс доллара

Что будет с курсом злотого 11 сентября

В пятницу, 11 сентября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар начал падать, евро значительно ослабил свои позиции. Злотый также демонстрирует падение по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 11 сентября

В пятницу официальный курс доллара США резко пошёл вниз. НБУ ослабил курс американской валюты на 9 копеек - до 44,55 гривни за доллар.

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Курс евро на 11 сентября

Курс евро также резко обвалился. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,76 гривни за один евро, что на 23 копейки меньше, чем днем ранее.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого на 11 сентября

Злотый также упал. НБУ снизил курс польского злотого к гривне на 11 сентября по сравнению с 10 сентября на 6 копеек - до 11,98 гривни.

Каким будет курс доллара и евро 14–20 сентября

Украинский валютный рынок в период с 14 по 20 сентября вряд ли претерпит резкое ухудшение. В то же время в преддверии осенне-зимнего периода рынок будет оставаться чувствительным к новым атакам РФ на энергетическую и критическую инфраструктуру. Об этом рассказал Главреду директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По прогнозу банкира, в период с 14 по 20 сентября доллар на межбанке может колебаться в пределах 44,4–44,8 грн, а евро - 51–52,5 грн. На наличном рынке американская валюта может находиться в диапазоне 44,5–45 грн, евро - 51–52,5 грн.

"Поэтому и на этот раз рынок останется управляемым с постепенными, а не резкими курсовыми изменениями. Военные обстоятельства могут быстро скорректировать любой прогноз, однако при нынешнем наборе факторов доллар в период 14–20 сентября вряд ли выйдет за пределы 44,5–45 грн, а евро - 51–52,5 грн", - отметил Лесовой.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как писал Главред, в четверг, 10 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар, евро и польский злотый подорожали.

Напомним, курс доллара в Украине с начала 2026 года постепенно растет, однако валютный рынок пока остается под контролем. За первые семь месяцев официальный курс поднялся примерно с 42,35 до 44,88 гривны за доллар, а общее ослабление национальной валюты составило около 6–7%.

В то же время председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что, несмотря на войну и экономические вызовы, оснований для резкого обвала гривны до конца 2026 года пока нет.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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