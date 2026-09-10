Зелёные помидоры покраснеют за считанные дни: хитрый трюк от садовода

Вы узнаете:
- Как помочь зеленым помидорам быстрее созреть
- Почему для этого стоит использовать банан
- Как правильно хранить собранные помидоры
В конце сезона на кустах часто остаются зеленые помидоры, которые уже не успевают созреть из-за понижения температуры. Выбрасывать их не обязательно, ведь плоды можно заставить созреть уже в помещении.
Главред узнал о простом способе, который рекомендует садовод Монти Дон, чтобы зеленые помидоры покраснели и стали спелыми.
Как помочь зеленым помидорам дозреть
Как пишет Express, Монти Дон отмечает, что помидоры лучше всего созревают при температуре около 26–30 °C. Когда осенью становится прохладнее, плоды могут оставаться зелеными значительно дольше.
По словам эксперта, зеленые помидоры можно сорвать и положить в ящик вместе с бананом. Банан выделяет этилен - газ, который участвует в процессе созревания плодов.
Как правильно хранить зеленые помидоры
Для созревания помидоры нужно снять с куста по отдельности или вместе с веточкой. Затем плоды следует очистить от листьев, веток и стеблей.
После этого помидоры помещают в теплое и темное место, например в ящик. Туда же можно положить банан, чтобы ускорить процесс созревания. Помидоры нужно регулярно проверять и забирать те, которые уже покраснели и стали спелыми.
Как понять, созреет ли зеленый помидор
Перед сбором можно проверить один из зеленых плодов. Для этого его разрезают пополам и смотрят на внутреннюю часть.
Если мякоть имеет желтоватый оттенок, а вокруг семян есть липкая ткань, такой помидор уже достаточно развит и может дозреть после сбора.
Эксперты также советуют в конце сезона собрать недозрелые плоды и перенести их в теплое темное место. Это позволяет им дозревать уже непосредственно после сбора урожая.
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Об источнике: Express.co.uk
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