Зелёные помидоры покраснеют за считанные дни: хитрый трюк от садовода

Помидоры, которые не успели покраснеть к концу сезона, ещё можно спасти.

https://glavred.info/sad-ogorod/zelenye-pomidory-pokrasneyut-za-schitannye-dni-hitryy-tryuk-ot-sadovoda-10795592.html Ссылка скопирована

Как заставить зеленые помидоры покраснеть дома / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Как помочь зеленым помидорам быстрее созреть

Почему для этого стоит использовать банан

Как правильно хранить собранные помидоры

В конце сезона на кустах часто остаются зеленые помидоры, которые уже не успевают созреть из-за понижения температуры. Выбрасывать их не обязательно, ведь плоды можно заставить созреть уже в помещении.

Главред узнал о простом способе, который рекомендует садовод Монти Дон, чтобы зеленые помидоры покраснели и стали спелыми.

видео дня

Как помочь зеленым помидорам дозреть

Как пишет Express, Монти Дон отмечает, что помидоры лучше всего созревают при температуре около 26–30 °C. Когда осенью становится прохладнее, плоды могут оставаться зелеными значительно дольше.

По словам эксперта, зеленые помидоры можно сорвать и положить в ящик вместе с бананом. Банан выделяет этилен - газ, который участвует в процессе созревания плодов.

Как правильно хранить зеленые помидоры

Для созревания помидоры нужно снять с куста по отдельности или вместе с веточкой. Затем плоды следует очистить от листьев, веток и стеблей.

После этого помидоры помещают в теплое и темное место, например в ящик. Туда же можно положить банан, чтобы ускорить процесс созревания. Помидоры нужно регулярно проверять и забирать те, которые уже покраснели и стали спелыми.

Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов / Инфографика: Главред

Как понять, созреет ли зеленый помидор

Перед сбором можно проверить один из зеленых плодов. Для этого его разрезают пополам и смотрят на внутреннюю часть.

Если мякоть имеет желтоватый оттенок, а вокруг семян есть липкая ткань, такой помидор уже достаточно развит и может дозреть после сбора.

Эксперты также советуют в конце сезона собрать недозрелые плоды и перенести их в теплое темное место. Это позволяет им дозревать уже непосредственно после сбора урожая.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред