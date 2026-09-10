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Зелёные помидоры покраснеют за считанные дни: хитрый трюк от садовода

Руслана Заклинская
10 сентября 2026, 16:03
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Помидоры, которые не успели покраснеть к концу сезона, ещё можно спасти.
Зелёные помидоры покраснеют за считанные дни: хитрый трюк от садовода
Как заставить зеленые помидоры покраснеть дома / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Как помочь зеленым помидорам быстрее созреть
  • Почему для этого стоит использовать банан
  • Как правильно хранить собранные помидоры

В конце сезона на кустах часто остаются зеленые помидоры, которые уже не успевают созреть из-за понижения температуры. Выбрасывать их не обязательно, ведь плоды можно заставить созреть уже в помещении.

Главред узнал о простом способе, который рекомендует садовод Монти Дон, чтобы зеленые помидоры покраснели и стали спелыми.

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Как помочь зеленым помидорам дозреть

Как пишет Express, Монти Дон отмечает, что помидоры лучше всего созревают при температуре около 26–30 °C. Когда осенью становится прохладнее, плоды могут оставаться зелеными значительно дольше.

По словам эксперта, зеленые помидоры можно сорвать и положить в ящик вместе с бананом. Банан выделяет этилен - газ, который участвует в процессе созревания плодов.

Как правильно хранить зеленые помидоры

Для созревания помидоры нужно снять с куста по отдельности или вместе с веточкой. Затем плоды следует очистить от листьев, веток и стеблей.

После этого помидоры помещают в теплое и темное место, например в ящик. Туда же можно положить банан, чтобы ускорить процесс созревания. Помидоры нужно регулярно проверять и забирать те, которые уже покраснели и стали спелыми.

Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов
Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов / Инфографика: Главред

Как понять, созреет ли зеленый помидор

Перед сбором можно проверить один из зеленых плодов. Для этого его разрезают пополам и смотрят на внутреннюю часть.

Если мякоть имеет желтоватый оттенок, а вокруг семян есть липкая ткань, такой помидор уже достаточно развит и может дозреть после сбора.

Эксперты также советуют в конце сезона собрать недозрелые плоды и перенести их в теплое темное место. Это позволяет им дозревать уже непосредственно после сбора урожая.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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