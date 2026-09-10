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Дроны ударили по Кривому Рогу: горели дома и учебные заведения, пострадали люди

Анна Ярославская
10 сентября 2026, 07:20
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В результате атаки ранены пять человек, двое госпитализированы. Один мужчина - в тяжелом состоянии.
Атака на Кривой Рог - последствия
Атака на Кривой Рог 10 сентября 2026 - последствия / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Кривой Рог атаковали дроны, есть пострадавшие
  • Ранены пять человек, повреждены дома и объекты
  • ПВО сбила 24 БПЛА над Днепропетровщиной

В ночь на 10 сентября россияне атаковали Кривой Рог беспилотниками. Зафиксированы прямые попадания вражеских дронов в жилом секторе. Есть пострадавшие.

Как сообщил председатель Совета обороны города, последствия атаки БПЛА зафиксированы на пяти локациях в Центрально-Городском и Саксаганском районах Кривого Рога. Ночью на двух из них продолжалось тушение пожаров.

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Сообщалось о двух раненых, которые находятся в операционной. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

"Много поврежденных домов и частного и многоэтажного сектора, учебные заведения, культуры и бизнеса. Проводится аварийно-спасательная операция", - отметил чиновник.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Утром в четверг глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что пять человек получили ранения из-за ночной атаки россиян на Кривой Рог.

"Двое из них госпитализированы. 42-летний мужчина в тяжелом состоянии, 41-летний мужчина в состоянии средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь. В городе повреждены многоквартирные и частные дома", - написал глава ОВА.

По его словам, 24 вражеских БпЛА сбили силы ПВО минувшей ночью в небе над Днепропетровщиной.

В Кривом Роге повреждены жилые дома
В Кривом Роге повреждены жилые дома / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, в ночь на 10 сентября Хмельницкая область подверглась очередной российской атаке. В областном центре из-за атаки российского БПЛА на территории одного из рынков возник пожар. Во время развертывания сил и средств ГСЧС на месте происшествия произошла повторная детонация. В результате взрыва травмированы 4 спасателя.

Россия в ночь на 9 сентября атаковала ударными беспилотниками международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Старокозачье" на границе с Молдовой - среди гражданских есть погибшие и раненые, а переход прекратил работу. Дроны попали по инфраструктуре пункта и прилегающей территории, там возникли пожары.

В ночь на 9 сентября российская оккупационная армия атаковала Днепр. В результате удара вспыхнули пожары. В частности, горел склад со строительными материалами и частный дом.

Два человека госпитализированы из-за атаки россиян на Днепр. Это 51-летний мужчина и 52-летняя женщина. 15-летний парень, находившийся в изуродованном вражеским ударом доме, в госпитализации не нуждается.

В ночь на 8 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по рынку в пригороде Одессы. По данным СМИ, речь идет промтоварном рынке "7 километр". Это один из крупнейших рынков в Восточной Европе.

Украина создает дешевую альтернативу Patriot

Украина возглавила панъевропейский проект Freyja по разработке недорогого перехватчика баллистических ракет, который должен стать альтернативой PAC-3 для Patriot. Причина - дефицит систем ПВО в Украине и у её союзников, слишком высокая цена американских ракет и слишком медленные темпы их производства, сообщает The Economist.

Ключевое требование к новой ракете - совместимость с радарами и каналами передачи данных стандарта НАТО, а также возможность производить её в больших объёмах. Сам проект собеседники издания описывают как "лунную миссию".

Главным разработчиком стала Fire Point - украинская компания, имеющая особенно тесные связи с правительством, известная ударными дронами и дальнобойной крылатой ракетой Flamingo.

Fire Point заявляет, что сможет добиться успешного перехвата баллистической ракеты уже к середине 2027 года.

Мэтью Бинт из Международного института стратегических исследований оценивает перспективы более сдержанно: в лучшем случае Freyja может выйти на определенный уровень оперативной готовности к 2028 году.

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О персоне: Александр Ганжа

Александр Ганжа - украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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