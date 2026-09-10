Дроны ударили по Кривому Рогу: горели дома и учебные заведения, пострадали люди

Кратко:
- Кривой Рог атаковали дроны, есть пострадавшие
- Ранены пять человек, повреждены дома и объекты
- ПВО сбила 24 БПЛА над Днепропетровщиной
В ночь на 10 сентября россияне атаковали Кривой Рог беспилотниками. Зафиксированы прямые попадания вражеских дронов в жилом секторе. Есть пострадавшие.
Как сообщил председатель Совета обороны города, последствия атаки БПЛА зафиксированы на пяти локациях в Центрально-Городском и Саксаганском районах Кривого Рога. Ночью на двух из них продолжалось тушение пожаров.
Сообщалось о двух раненых, которые находятся в операционной. Врачи оказывают всю необходимую помощь.
"Много поврежденных домов и частного и многоэтажного сектора, учебные заведения, культуры и бизнеса. Проводится аварийно-спасательная операция", - отметил чиновник.
Утром в четверг глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что пять человек получили ранения из-за ночной атаки россиян на Кривой Рог.
"Двое из них госпитализированы. 42-летний мужчина в тяжелом состоянии, 41-летний мужчина в состоянии средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь. В городе повреждены многоквартирные и частные дома", - написал глава ОВА.
По его словам, 24 вражеских БпЛА сбили силы ПВО минувшей ночью в небе над Днепропетровщиной.
Атаки РФ на Украину - новости
Как писал Главред, в ночь на 10 сентября Хмельницкая область подверглась очередной российской атаке. В областном центре из-за атаки российского БПЛА на территории одного из рынков возник пожар. Во время развертывания сил и средств ГСЧС на месте происшествия произошла повторная детонация. В результате взрыва травмированы 4 спасателя.
Россия в ночь на 9 сентября атаковала ударными беспилотниками международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Старокозачье" на границе с Молдовой - среди гражданских есть погибшие и раненые, а переход прекратил работу. Дроны попали по инфраструктуре пункта и прилегающей территории, там возникли пожары.
В ночь на 9 сентября российская оккупационная армия атаковала Днепр. В результате удара вспыхнули пожары. В частности, горел склад со строительными материалами и частный дом.
Два человека госпитализированы из-за атаки россиян на Днепр. Это 51-летний мужчина и 52-летняя женщина. 15-летний парень, находившийся в изуродованном вражеским ударом доме, в госпитализации не нуждается.
В ночь на 8 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по рынку в пригороде Одессы. По данным СМИ, речь идет промтоварном рынке "7 километр". Это один из крупнейших рынков в Восточной Европе.
Украина создает дешевую альтернативу Patriot
Украина возглавила панъевропейский проект Freyja по разработке недорогого перехватчика баллистических ракет, который должен стать альтернативой PAC-3 для Patriot. Причина - дефицит систем ПВО в Украине и у её союзников, слишком высокая цена американских ракет и слишком медленные темпы их производства, сообщает The Economist.
Ключевое требование к новой ракете - совместимость с радарами и каналами передачи данных стандарта НАТО, а также возможность производить её в больших объёмах. Сам проект собеседники издания описывают как "лунную миссию".
Главным разработчиком стала Fire Point - украинская компания, имеющая особенно тесные связи с правительством, известная ударными дронами и дальнобойной крылатой ракетой Flamingo.
Fire Point заявляет, что сможет добиться успешного перехвата баллистической ракеты уже к середине 2027 года.
Мэтью Бинт из Международного института стратегических исследований оценивает перспективы более сдержанно: в лучшем случае Freyja может выйти на определенный уровень оперативной готовности к 2028 году.
Другие новости:
- Россия ударила по 9-этажке в Киеве: есть жертвы, что известно о последствиях
- Сочи сотрясается от мощных взрывов: порт охватило пламя, поднимается густой дым
- Трамп назвал причину, которая мешает Зеленскому и Путину договориться о мире
О персоне: Александр Ганжа
Александр Ганжа - украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред