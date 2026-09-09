Самолет Зеленского едва не сбил дрон — что известно

Премьер-министр Норвегии раскрыл детали инцидента.

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Инцидент произошел во время вылета из аэропорта в Молдове / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Самолет Зеленского едва не столкнулся с дроном

Инцидент произошел во время вылета из Молдовы

Самолет президента Украины Владимира Зеленского едва не столкнулся с дроном во время подготовки к взлету из Молдовы. Инцидент произошел во вторник, 8 сентября, когда украинский лидер направлялся в Осло на похороны короля Норвегии Харальда V. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре в эфире общественного телеканала NRK, передает Reuters.

По словам норвежского премьера, опасный инцидент произошел непосредственно перед вылетом Зеленского. Он назвал ситуацию показательной для условий, в которых украинский президент вынужден передвигаться во время войны.

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"Его самолет едва не сбил дрон во время взлета из Молдовы. Это реальность, с которой он сталкивается", - сказал Стьоре.

В то же время норвежский премьер не уточнил, откуда именно получил информацию об инциденте. Также неизвестно, на каком расстоянии от самолета находился беспилотник.

В среду Зеленский прибыл в Осло и принял участие в похоронах короля Харальда V. Украинский президент вместе с другими главами государств прошел в центре столицы за гробом монарха, после чего покинул Норвегию.

Россия готовит операцию под чужим флагом - об этом предупреждали в Институте изучения войны

Россия может готовить провокацию под чужим флагом против стран НАТО с использованием беспилотников и других операций. Разведки Литвы и Польши уже фиксируют признаки подготовки таких сценариев, а аналитики предупреждают о более широкой кампании Москвы. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В Вильнюсе заявили о получении информации о возможных действиях России против инфраструктуры НАТО. Президент Литвы Гитанас Науседа 15 июля сообщил, что разведка страны получила данные о планах Москвы по "целенаправленным кинетическим операциям" против неназванных объектов Альянса.

Науседа не уточнил, может ли целью стать непосредственно Литва. В то же время литовские власти уже усилили защиту критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры.

Отдельный сценарий связан с использованием беспилотников. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 14 июля заявил, что Варшава подозревает Москву в подготовке атак, которые могут попытаться представить как украинские.

Речь идет о возможности удара по территории одной из стран НАТО или даже по российским объектам. По замыслу Кремля, такие действия могли бы создать информационный повод для последующего объявления "ответа" на якобы украинскую атаку.

Еще одним сигналом для стран Балтии стали действия российских военных на границе с Эстонией. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что 9 июля РФ впервые провела боевые стрельбы на Чудском озере, не предупредив заранее эстонскую сторону.

Власти Эстонии рассматривают этот эпизод как часть более широкой тенденции российских провокаций вблизи границ НАТО.

Аналитики ISW связывают эти действия с так называемой кампанией "нулевой фазы" (Phase Zero). По их мнению, Москва пытается заранее сформировать информационную и психологическую обстановку, которая может быть использована для будущих провокаций против Альянса.

Вторжение российских дронов в страны Европы - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Die Zeit сообщила, что дрон со взрывчаткой врезался в украинский Ан-124 во время стоянки в аэропорту Лейпцига. Инцидент произошел около 20:30 по киевскому времени, дрон отскочил и упал на землю, а в аппарате предварительно обнаружили пластическое взрывчатое вещество Semtex.

Американские и немецкие спецслужбы пришли к выводу, что беспилотник связан с деятельностью российского ГРУ. Источники издания сообщили, что дрон мог быть направлен на срыв поставок вооружений в Украину через аэропорт Лейпцига.

Германия официально возложила ответственность за атаку на Россию. Правительство сообщило о новых ограничительных мерах в ответ на инцидент. Среди объявленных шагов - временное приостановление работы российского консульства в Бонне до 18 сентября и расторжение договора о деятельности "Русского дома" в Берлине.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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