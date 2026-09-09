"Украинская" киста Насти Каменских стала мемом и взорвала соцсети

Кратко:
- Что сказала Каменских
- Почему это заявление ошарашило украинцев
Украинцев ошарашило новое интервью украинского дуэта - Потапа и Насти Каменских, которое они дали российской журналистке Катерине Гордеевой.
Соцсети продолжает лихорадить особенно из-за одного заявления Каменских. В частности, певица заявила, что когда перешла на украинский язык и стала на нем разговаривать, у нее появилась киста на голосовых связках.
"У меня был тур и я потеряла голос. Я даже пошла к психологу. Я не знала, что с этим делать. И мне мой психолог сказал: возвращайся на русский язык, твое тело не воспринимает украинский язык", - рассказала в интервью певица.
Это заявление, конечно, не осталось без внимания украинских пользователей, которые высмеяли это заявление, сделанное украинской певицей во время войны с Россией.
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Ранее Главред сообщал, что популярная украинская певица Анастасия Каменских и ее муж-продюсер Потап рассказали, почему несколько месяцев назад сообщили о своем расставании как пары.
Ранее также певица Настя Каменских в интервью Катерине Гордеевой призналась, что не может иметь детей.
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О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских - украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
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