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Почему нельзя носить деньги в кармане: основные риски и финансовые приметы

Марина Иваненко
9 сентября 2026, 16:56
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Где нельзя хранить наличные деньги согласно народным поверьям - почему не рекомендуется оставлять деньги у двери, в спальне и тратить их сразу после получения.
Почему нельзя носить деньги в карманах
Почему нельзя носить деньги в карманах / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как правильно хранить купюры и монеты
  • Почему деньги не рекомендуется хранить как попало
  • Каких финансовых примет придерживались предки

Небрежное отношение к купюрам и монетам издавна считалось путем к бедности и финансовым трудностям. Наши предки верили, что материальное благополучие якобы зависит от того, где и как человек хранит свои сбережения, поэтому относились к деньгам с особым уважением. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание РБК-Украина, привычка хаотично прятать скрученные купюры по карманам вместо кошелька имеет недостатки не только с практической, но и с эзотерической точки зрения. Смятые деньги неудобно доставать, они легче повреждаются, а из-за дырки в ткани их можно потерять. По народным приметам, небрежное обращение с финансами якобы может перекрыть денежный поток и привести к материальным трудностям.

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Как правильно хранить деньги

Купюры рекомендуется держать ровными, не мять и не складывать как попало. Монеты лучше хранить в отдельном отделении кошелька. По народным приметам, не стоит надолго оставлять кошелек без крупных купюр, ведь считается, что они символизируют достаток и якобы привлекают большие доходы.

Существует также правило "первой ночи". По народным поверьям, зарплату или другую полученную прибыль не стоит сразу тратить. Считается, что деньги должны "переночевать" дома или остаться на банковском счете.

Сторонники народных примет также считают, что деньги не должны "застояться". По их мнению, финансы должны находиться в обращении, а их активное использование якобы способствует приумножению благосостояния.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Где не рекомендуется хранить наличные

По некоторым приметам, деньги не стоит оставлять у входной двери или в спальне. Сторонники эзотерических взглядов связывают эти места с неблагоприятной энергетикой.

Некоторые народные поверья касаются времени суток. Считается, что после захода солнца не стоит одалживать или передавать деньги из дома. Финансовые дела, согласно таким приметам, лучше решать в светлое время суток.

Приметы о деньгах
Приметы о деньгах / Инфографика: Главред

В какой день не стоит давать деньги в долг

Понедельник также считается неблагоприятным днем для некоторых финансовых операций. По народным приметам, в этот день не рекомендуется давать деньги в долг или совершать крупные покупки, поскольку это якобы может привести к финансовым потерям в течение всей недели.

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