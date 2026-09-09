Украина создает дешевую альтернативу Patriot: когда ожидаеться новая система ПВО Freyja

К проекту привлечены 12 европейских оборонных компаний, в том числе Thales, Leonardo, Diehl и Saab, а базой для ракеты станет украинская FP-7.

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Украина готовит значительно более дешевую альтернативу Patriot / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, defense.gov

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Кратко:

Украина возглавляет европейский проект перехватчика Freyja

Целевая цена ракеты - около 700 тысяч долларов

Первое перехват баллистической ракеты обещают к середине 2027 года

Украина возглавила панъевропейский проект Freyja по разработке недорогого перехватчика баллистических ракет, который должен стать альтернативой PAC-3 для Patriot. Причина - дефицит систем ПВО в Украине и у её союзников, слишком высокая цена американских ракет и слишком медленные темпы их производства, сообщает The Economist.

Ключевое требование к новой ракете - совместимость с радарами и каналами передачи данных стандарта НАТО, а также возможность производить её в больших объёмах. Сам проект собеседники издания описывают как "лунную миссию".

Главным разработчиком стала Fire Point - украинская компания, имеющая особенно тесные связи с правительством, известная ударными дронами и дальнобойной крылатой ракетой Flamingo. Планируемый перехватчик основан на её баллистической ракете малой дальности FP-7, а датчики, системы наведения и управления поступят от 12 европейских оборонных компаний, в частности французской Thales, итальянской Leonardo, немецкой Diehl и шведской Saab.

Дедлайн 2027 года и скептицизм экспертов

Компания находится под давлением необходимости быстро продемонстрировать результат. Fire Point заявляет, что сможет добиться успешного перехвата баллистической ракеты уже к середине 2027 года, однако специалист по ракетам из Норвежского университета обороны Фабиан Хоффманн настроен скептически в отношении таких сроков.

Решающим аргументом в пользу проекта может стать не качество, а стоимость. Если цена окажется хоть немного близка к запланированным 700 тысячам долларов (около 31 млн грн), ракете не обязательно соответствовать характеристикам PAC-3 или Aster - её можно будет применять в гораздо больших количествах.

Мэтью Бинт из Международного института стратегических исследований оценивает перспективы более сдержанно: в лучшем случае Freyja может выйти на определенный уровень оперативной готовности к 2028 году.

Два оставшихся у Украины варианта

Пока перехватчика нет, у Киева есть лишь два рабочих варианта. Первый - укреплять и маскировать инфраструктуру и промышленные объекты, параллельно обеспечивая достаточные поставки запасных частей. Вторая - стратегия "до запуска" ("left-of-launch"), то есть сокращение количества доступных России ракет ударами по заводам-производителям и поражением пусковых установок ещё до запуска.

Именно для решения этой задачи Украина рассчитывает в ближайшие месяцы получить несколько собственных баллистических ракет. Среди них - "Сапсан" от "Южмаша", государственной компании, ведущей своё происхождение от советских ракетостроителей, а также две модели Fire Point: FP-7 и более дальнобойная FP-9.

Ставка делается на скорость: ожидается, что баллистические ракеты будут более эффективны, чем дроны, в уничтожении мобильных пусковых установок, работающих по принципу "выстрелил и исчез". Впрочем, задача остается крайне сложной - даже США, имея полное превосходство в воздухе над Ираном, испытывали трудности с уничтожением иранских мобильных пусковых установок.

Производство ракет для Patriot в Украине: сроки и перспективы

После заявления Дональда Трампа о возможном запуске в Украине производства ракет-перехватчиков для американских систем Patriot эксперты попытались оценить, сколько времени понадобится для реализации такого масштабного проекта.

Организовать полноценное производство в короткие сроки практически невозможно. Украине придется решить сразу несколько важных задач: получить необходимые технологии, подготовить производственные мощности, приобрести и установить специализированное оборудование, найти квалифицированных работников и наладить стабильные поставки всех необходимых комплектующих.

По оценкам специалистов, если ключевые решения будут приняты без задержек и работы начнутся оперативно, первые ракеты украинского производства могут появиться примерно через один-два года.

Актуальность такого проекта возрастает на фоне продолжающегося увеличения Россией выпуска баллистических ракет, в частности тех, которые предназначены для оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Производство Patriot - главное

Напомним, "Главред" сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Украина заключила контракты примерно на 1000 ракет для зенитных комплексов Patriot. Однако основная часть этих боеприпасов поступит не сразу, поэтому Киеву необходима дополнительная помощь союзников. Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара.

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Об источнике: The Economist The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Издается в Англии с 1843 года. В 2006 году тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых было продано в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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