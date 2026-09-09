Для чего в холодильнике оставляют миску с солью: трюк решает назойливую проблему

Вы узнаете:
- Как убрать неприятный запах из холодильника
- Зачем оставлять в холодильнике соль
- Как она поможет бороться с резкими запахами
Неприятный запах в холодильнике может появиться даже в самой аккуратной кухне. Достаточно нескольких капель пролитого напитка или кусочка еды, который пролежал слишком долго, чтобы техника начала издавать резкий запах. В таких случаях лучше всего тщательно вымыть все полки, но не всегда есть время на полную уборку.
Именно тогда помогает простой и доступный метод - тарелка с кухонной солью, пишет Главред со ссылкой на Oboz.ua.
Как работает трюк с солью
Для этого понадобится небольшая тарелка и три столовые ложки соли - мелкой или крупной, в зависимости от того, что есть дома. После очистки полок поставьте тарелку внутрь холодильника, желательно подальше от открытых продуктов. Уже на следующее утро можно заметить, что запах стал значительно слабее.
Секрет в свойствах соли: она гигроскопична, то есть способна поглощать влагу из окружающего воздуха. Именно благодаря этому она частично нейтрализует неприятные запахи. Важно лишь помнить, что соль не является универсальным средством и не способна полностью устранить все запахи. Её нужно регулярно заменять, особенно когда она становится влажной или темнеет.
Альтернатива - пищевая сода
Еще один проверенный способ - пищевая сода. Она обладает слабой щелочной реакцией, что позволяет нейтрализовать некоторые кислотные соединения, ответственные за резкие запахи. Достаточно насыпать несколько ложек соды в открытую миску и оставить её на полке. Во многих случаях сода действует даже эффективнее соли, ведь она не только поглощает влагу, но и вступает в химическое взаимодействие с веществами, создающими неприятный запах.
Смотрите видео о том, как убрать неприятный запах из холодильника:
@dianagologovets А вы знали, что так можно? ? #кухня#лайфхаки#идеидлядома#лайфхакдлякухни#советыдлядома#gologovets_видео#запахвхолодильнике♬ оригинальный звук - Диана Гологовец
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Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.
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