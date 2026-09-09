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Для чего в холодильнике оставляют миску с солью: трюк решает назойливую проблему

Инна Ковенько
9 сентября 2026, 02:49
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Обычная поваренная соль может стать простым помощником в борьбе с неприятным запахом.
Для чего в холодильнике оставляют миску с солью: трюк решает назойливую проблему
Зачем хранить соль в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как убрать неприятный запах из холодильника
  • Зачем оставлять в холодильнике соль
  • Как она поможет бороться с резкими запахами

Неприятный запах в холодильнике может появиться даже в самой аккуратной кухне. Достаточно нескольких капель пролитого напитка или кусочка еды, который пролежал слишком долго, чтобы техника начала издавать резкий запах. В таких случаях лучше всего тщательно вымыть все полки, но не всегда есть время на полную уборку.

Именно тогда помогает простой и доступный метод - тарелка с кухонной солью, пишет Главред со ссылкой на Oboz.ua.

видео дня

Как работает трюк с солью

Для этого понадобится небольшая тарелка и три столовые ложки соли - мелкой или крупной, в зависимости от того, что есть дома. После очистки полок поставьте тарелку внутрь холодильника, желательно подальше от открытых продуктов. Уже на следующее утро можно заметить, что запах стал значительно слабее.

Секрет в свойствах соли: она гигроскопична, то есть способна поглощать влагу из окружающего воздуха. Именно благодаря этому она частично нейтрализует неприятные запахи. Важно лишь помнить, что соль не является универсальным средством и не способна полностью устранить все запахи. Её нужно регулярно заменять, особенно когда она становится влажной или темнеет.

Как правильно хранить продукты в холодильнике инфографика
Как правильно хранить продукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Альтернатива - пищевая сода

Еще один проверенный способ - пищевая сода. Она обладает слабой щелочной реакцией, что позволяет нейтрализовать некоторые кислотные соединения, ответственные за резкие запахи. Достаточно насыпать несколько ложек соды в открытую миску и оставить её на полке. Во многих случаях сода действует даже эффективнее соли, ведь она не только поглощает влагу, но и вступает в химическое взаимодействие с веществами, создающими неприятный запах.

Смотрите видео о том, как убрать неприятный запах из холодильника:

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Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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