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Грязь и запахи из ковра исчезнут без сложной чистки: знакомится продукт из кухни

Инна Ковенько
8 сентября 2026, 17:08
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Пыль, грязь и запахи, накопившиеся на ковре за лето, можно удалить без сложных процедур и дорогих средств.
Грязь и запахи из ковра исчезнут без сложной чистки: знакомится продукт из кухни
Как освежить ковер в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как почистить ковер в домашних условиях
  • Как убрать запах с ковра

Ковры после лета накапливают пыль, грязь и запахи, поэтому с наступлением осени они требуют особого внимания. Для ухода не обязательно покупать дорогие средства – достаточно использовать пищевую соду, которая есть почти на каждой кухне, пишет Главред со ссылкой на Evenimentul Zilei.

Как удалить пятна с ковра с помощью соды

Пищевая сода хорошо поглощает запахи и помогает освежить поверхность. Она эффективна против лёгких пятен и может стать простым решением для ухода за ковром. В то же время важно учитывать материал: натуральные и деликатные волокна могут реагировать по-разному, поэтому перед применением стоит проверить рекомендации производителя.

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Подготовка ковра

Прежде чем посыпать поверхность содой, ковер нужно тщательно пропылесосить. Это позволит удалить пыль и мелкую грязь. Затем тонким слоем рассыпьте соду, особенно на участках с запахами. Для легкого эффекта достаточно нескольких часов, а для более глубокого - оставить на ночь. После этого ковер снова нужно пропылесосить, чтобы удалить остатки порошка.

Как избавиться от свежих пятен на ковре

Если пятно появилось только что, действовать нужно сразу. Жидкость следует промокнуть чистым полотенцем, избегая трения, чтобы не разнести её дальше. Затем место пятна присыпьте содой - она впитает влагу и запах. Когда поверхность высохнет, удалите остатки порошка пылесосом.

Зачем добавлять соду при стирке
Зачем добавлять соду при стирке / Инфографика: Главред

Паста для локальных загрязнений

Для более заметных пятен соду нужно смешать с небольшим количеством воды до образования пасты. Нанесите её тонким слоем на загрязнённый участок, оставьте на короткое время, а затем осторожно удалите влажной тряпкой. Важно не использовать слишком много воды, чтобы она не проникла в основу ковра. После процедуры комнату следует хорошо проветрить.

Какие пятна сода не удаляет

Сода не всегда справляется с вином, кофе, маслом или чернилами. В таких случаях требуются специализированные средства или профессиональная чистка. Перед применением рекомендуем протестировать соду на незаметном участке, чтобы убедиться, что цвет и текстура не изменяются.

Почему не стоит смешивать с другими средствами

В популярных советах часто предлагается сочетать соду с уксусом или другими ингредиентами. Однако реакция может быть непредсказуемой и даже повредить материал. Для безопасного ухода достаточно использовать соду отдельно - она хорошо поглощает запахи и освежает поверхность.

Смотрите видео о том, как быстро очистить ковер:

@sizovasofiaa Два классных способа очистить ковер от пятен и запахов? ✨ #лайфхак#ковер#лайфхаки#идея#cleantok#clean#уборка♬ оригинальный звук - Сизова София

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Об источнике: Evenimentul Zilei

EVZ.ro (Evenimentul Zilei) - одно из крупнейших румынских новостных изданий, основанное в 1992 году. Изначально газета выходила в печатном формате и быстро стала одним из самых популярных ежедневных изданий страны. Сегодня EVZ работает преимущественно как онлайн-платформа, публикуя новости о политике, экономике, обществе, международных событиях, истории и культуре.

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