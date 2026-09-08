Кто такой 'перекинчик' и что значит 'встать на прю': значение знают не все

Филолог Виктор Дяченко раскрыл значение слов, которые помогут разнообразить украинскую речь.

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Что на самом деле означает выражение "вступить в перепалку" и кто такой "перекинушка" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Кто такой "перекинчик" и кого так называют

Что означает выражение "вступить в перепалку"

Какими словами можно заменить привычные "вступать в спор" и "перебежчик"

В украинском языке есть немало древних и точных слов, которые помогают точнее передать мысль. Некоторые из них сегодня используют реже, хотя их значения вполне понятны и уместны в современной речи.

Главред рассказывает, кто такой "перекинчик", что означает выражение "стати на прю" и как разнообразить свою речь самобытными украинскими словами.

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Кто такой "перекинчик"

Филолог и популяризатор украинского языка Виктор Дяченко объяснил, что слово "перекинчик" можно использовать в отношении человека, перешедшего на сторону врага или в другой лагерь. В этом значении оно может быть точным украинским эквивалентом слова "перебежчик".

В первую очередь на ум может прийти слово "предатель", однако "перекинчик" точнее передает именно факт перехода на другую сторону. Слово имеет древнее происхождение и связано с действием "перекинуться", то есть буквально описывает человека, который перекинулся на другую сторону.

Объяснение Виктора Дяченко / Фото: скриншот

Видео о том, что на самом деле означает выражение "встать на прю" и кто такой "перекинчик", смотрите по ссылке.

Что означает "стати на прю"

Еще одно интересное выражение - "встать на прю". По словам Дяченко, слово "пря" имеет древнеукраинское происхождение и означает спор, борьбу или даже судебное дело. Поэтому выражение "стати на прю" означает вступить в острую перепалку или вступить в борьбу.

Если это выражение кажется необычным, в современной речи можно использовать более простые аналоги - "вступать в спор", "сразиться с кем-то" или "вступить в бой".

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О персоне: Виктор Дяченко Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.

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