"Очень устал": Потап сделал заявление о побеге из Украины

Скандальный артист раскрыл, как ему удалось начать новую жизнь за границей после начала полномасштабной войны.

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Как Потап выехал из Украины / коллаж: Главред, скрин из видео

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Потап и Настя Каменских дали интервью российской журналистке

Как Потап выезжал из Украины

Скандальный украинский рэпер и продюсер Потап раскрыл детали своих выездов из Украины в период полномасштабной войны. В интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой артист фактически подтвердил, что пересекал границу, прикрываясь благотворительностью.

По словам Потапа, чтобы выехать из страны, ему приходилось попотеть и стучаться во все двери. Под благородным предлогом благотворительности Потап продолжал вести свой бизнес и зарабатывать деньги за границей.

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Потап - интервью / скрин из видео

"Каждый раз это были какие-то разные министерства, разные ситуации, компании, фирмы. Это был один и тот же повод, это была благотворительная деятельность… Я выезжал, заезжал так много раз… В принципе я выезжаю на благотворительную акцию, а параллельно еще и занимаюсь коммерческой деятельностью", - заявил Алексей Потапенко.

Рэпер отметил, что в последнее время не возвращается в Украину из-за усталости от постоянного оформления документов. Впрочем, ключевым фактором его пребывания за рубежом остается финансовый вопрос. Потап заявил, что находится за границей, чтобы обеспечивать семью.

Потап и Настя Каменских живут за границей / скрин из видео

"Я очень устал от этого, честно говоря. Каждый раз ты приезжаешь и сразу думаешь, как оттуда выехать… Там для меня нет коммерческих концертов, в основном благотворительная деятельность. И поэтому сразу начинаешь думать, как выехать… В этом плане это не свобода, а работа находится за границей. Поэтому, естественно, меня тянет побыть там, где я зарабатываю копейку… Я пробыл там достаточно времени, но когда я начинаю думать, кто оплатит счета, кто заплатит за обучение сына… Я отвечаю за свою семью, я плачу, и никто, кроме меня, этого не сделает, поэтому я еду туда, где зарабатываю", - высказался продюсер.

Потап / инфографика: Главред

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О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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