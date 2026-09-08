"Очень устал": Потап сделал заявление о побеге из Украины

Вы узнаете:
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- Как Потап выезжал из Украины
Скандальный украинский рэпер и продюсер Потап раскрыл детали своих выездов из Украины в период полномасштабной войны. В интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой артист фактически подтвердил, что пересекал границу, прикрываясь благотворительностью.
По словам Потапа, чтобы выехать из страны, ему приходилось попотеть и стучаться во все двери. Под благородным предлогом благотворительности Потап продолжал вести свой бизнес и зарабатывать деньги за границей.
"Каждый раз это были какие-то разные министерства, разные ситуации, компании, фирмы. Это был один и тот же повод, это была благотворительная деятельность… Я выезжал, заезжал так много раз… В принципе я выезжаю на благотворительную акцию, а параллельно еще и занимаюсь коммерческой деятельностью", - заявил Алексей Потапенко.
Рэпер отметил, что в последнее время не возвращается в Украину из-за усталости от постоянного оформления документов. Впрочем, ключевым фактором его пребывания за рубежом остается финансовый вопрос. Потап заявил, что находится за границей, чтобы обеспечивать семью.
"Я очень устал от этого, честно говоря. Каждый раз ты приезжаешь и сразу думаешь, как оттуда выехать… Там для меня нет коммерческих концертов, в основном благотворительная деятельность. И поэтому сразу начинаешь думать, как выехать… В этом плане это не свобода, а работа находится за границей. Поэтому, естественно, меня тянет побыть там, где я зарабатываю копейку… Я пробыл там достаточно времени, но когда я начинаю думать, кто оплатит счета, кто заплатит за обучение сына… Я отвечаю за свою семью, я плачу, и никто, кроме меня, этого не сделает, поэтому я еду туда, где зарабатываю", - высказался продюсер.
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О персоне: Потап
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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