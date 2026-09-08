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АЗС повысят цены на бензин и дизель: когда стоимость топлива взлетит вверх

Мария Николишин
8 сентября 2026, 14:00
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Украина полностью зависит от импортного топлива, поэтому внутренний рынок не располагает инструментами, чтобы сдержать мировой рост.
АЗС повысят цены на бензин и дизель: когда стоимость топлива взлетит вверх
Когда цены на бензин и дизельное топливо вырастут / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

  • Цены на АЗС вырастут к концу следующей недели
  • Причина - стремительный рост стоимости нефтепродуктов
  • Сдержать подорожание Украине нечем

Дизельное топливо и бензин в Украине могут подорожать еще на 3 гривни за литр до конца следующей недели. Об этом заявил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в эфире Новини.LIVE.

По его словам, причиной возможного подорожания является стремительный рост стоимости нефтепродуктов на мировом рынке.

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Он отметил, что цены уже превысили 1400 долларов за тонну, что стало максимальным уровнем с начала года.

"Цены вырастут, я думаю, сейчас еще на 3 гривни за литр. А дальше будем смотреть, что будет происходить в мире", - подчеркнул эксперт.

Куюн также добавил, что Украина полностью зависит от импортного топлива, поэтому не может сдерживать рост цен на внутреннем рынке.

АЗС повысят цены на бензин и дизель: когда стоимость топлива взлетит вверх
Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Может ли дизель в Украине подорожать до 100 грн

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин говорил, что цена дизельного топлива в Украине может приблизиться к 100 гривен за литр, если удары по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжатся.

По его словам, РФ вынуждена компенсировать нехватку готового топлива закупками за рубежом - на тех же площадках, куда за топливом приезжают украинские трейдеры.

"Предполагаю, что ценовой кризис в 100 гривен, которого все боялись, с продолжением ударов по российским НПЗ может вернуться и дойти до нас. Это следует из котировок, которые мы сейчас видим", - подчеркнул он.

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, Сергей Куюн ранее говорил, что отметка в 100 грн за литр дизеля пока еще не является базовым сценарием, однако она уже близка.

Эксперт по топливу также заявлял, что дальнейшая стоимость топлива в Украине будет зависеть от отношений между США и Ираном. Однако положительных новостей в этом направлении пока нет.

В то же время заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский отмечал, что украинский рынок топлива вплотную подошел к ценовому пику, и при отсутствии новых потрясений на мировом рынке водителям не стоит ожидать очередного резкого скачка цен на бензин и дизельное топливо.

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О персоне: Сергей Куюн

Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. Ранее - главный редактор журнала "НафтаРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

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