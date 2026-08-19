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Топливо в Украине больше не будет дешеветь: что будет с ценами на АЗС

Мария Николишин
19 августа 2026, 19:38
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Временное падение цен в мире позволило несколько ослабить напряжение, благодаря чему стоимость топлива на АЗС немного снизилась.
Топливо в Украине больше не будет дешеветь: что будет с ценами на АЗС
Что будет с ценами на топливо в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

  • Падение цен на АЗС в Украине остановилось
  • Мировые котировки вернулись к рекордным уровням
  • Резкого подорожания топлива не прогнозируется

Украинским водителям не стоит рассчитывать на новую волну удешевления топлива. Потенциал для снижения цен на АЗС уже исчерпан, хотя резкого скачка цен на рынке также не предвидится. Об этом заявил директор консалтинговой компании "А-95", эксперт топливного рынка Сергей Куюн в эфире Мы-Украина.

По его словам, определяющим фактором для внутреннего рынка остается внешний контур - и именно там короткий цикл дешевого ресурса уже завершился.

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"К сожалению, это не продлится долго. Вчера цены на нефтепродукты в мире вернулись фактически к отметкам, с которых началось падение где-то две-три недели назад. Цена упала примерно на 15%, но фактически вернулась к тому рекордному уровню. Поэтому сейчас падения цен ожидать не стоит, хотя и подорожания тоже не следует ожидать", - отметил Куюн.

Эксперт отметил, что продолжавшееся несколько недель снижение мировых котировок дало отечественному рынку некоторую передышку и уменьшило давление на операторов.

Он добавил, что это отразилось и на ценах сетевых заправок, где стоимость литра немного снизилась. Однако этот эффект уже исчерпал себя - условия для участников рынка изменились.

Куюн подытожил, что дальнейшая стоимость топлива будет зависеть от отношений между США и Ираном. Однако положительных новостей в этом направлении пока нет.

Топливо в Украине больше не будет дешеветь: что будет с ценами на АЗС
Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Что влияет на стоимость топлива

Кандидат экономических наук, ассоциированный эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Иван Ус отметил, что опасения относительно резкого подорожания топлива пока не оправдываются.

По его словам, цены на бензин и дизельное топливо в Украине в значительной степени зависят от мировой конъюнктуры, поскольку страна импортирует оба вида топлива.

"Если сети АЗС будут сохранять высокие цены, государственная "Укрнафта", которая заявляла о продаже топлива с минимальными наценками, фактически сможет снизить цены", - убежден эксперт.

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявлял, что украинские водители могут столкнуться с новым ростом цен на дизельное топливо. На автозаправках стоимость литра топлива может приблизиться к отметке в 100 гривен из-за сокращения объемов поставок и проблем с логистикой.

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин также отмечал, что цена дизельного топлива в Украине может приблизиться к 100 гривен за литр, если удары по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжатся.

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский отметил, что украинский рынок топлива вплотную подошел к ценовому пику, и при отсутствии новых потрясений на мировом рынке водителям не стоит ожидать очередного резкого скачка цен на бензин и дизельное топливо.

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О персоне: Сергей Куюн

Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НафтаРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

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