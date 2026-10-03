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Россия изменила фокус ударов по энергетике: какой опасный сценарий готовит враг

Юрий Берендий
3 октября 2026, 19:26
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Россия сменила фокус ударов по энергетике, сосредоточившись на Киевском регионе. Эксперт объяснил, зачем РФ атакует ЛЭП и есть ли критическая угроза.
Россия изменила фокус ударов по энергетике: какой опасный сценарий готовит враг
Россия изменила направленность ударов по энергетике - что известно / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • РФ перенесла внимание на Киевский энергорегион
  • Оккупанты пытаются изолировать регион от системы

Россия изменила направленность атак на украинскую энергетику и пытается изолировать Киевский энергетический регион от общей энергосистемы. В то же время говорить о начале принципиально нового этапа ударов или критической ситуации пока нет оснований. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Главреду.

По словам эксперта, атаки на энергетические объекты не прекращались в течение последних месяцев, хотя их интенсивность и направления могли меняться.

видео дня

"В течение июля, августа и сентября среднее количество ударов по энергетическим объектам составляло от 150 до 180 в месяц. Поэтому сказать, что сейчас что-то началось или закончилось, было бы неправильно", - отметил Харченко.

В настоящее время, по его оценке, особое внимание российские войска уделяют инфраструктуре, обеспечивающей работу Киевского энергетического региона.

"Больше внимания было направлено фактически на Киевский энергетический регион. В целом атака построена так, чтобы попытаться изолировать Киевский энергетический регион от энергосистемы Украины", - сказал директор Центра исследований энергетики.

Отдельным направлением стали высоковольтные линии электропередачи. Харченко считает, что российская сторона вновь пытается использовать этот инструмент, хотя предыдущие атаки такого типа не дали ожидаемого эффекта.

При этом имеющиеся повреждения, по его словам, пока не свидетельствуют о масштабном кризисе. Часть объектов удалось защитить благодаря усилению укреплений и другим мерам.

"Судя по тем сообщениям и информации, к которой у меня есть доступ, я не вижу сейчас никаких критических ситуаций или чрезвычайно опасных повреждений. Есть достаточно много объектов, о которых можно сразу сказать: россияне пытались их атаковать, но результата не достигли", - подчеркнул Харченко.

Повреждения высоковольтных линий также не являются для энергосистемы самым сложным видом повреждений. Их можно восстанавливать сравнительно быстро и с меньшими затратами, чем значительную часть другого энергетического оборудования.

Среди поврежденных объектов эксперт упомянул Трипольскую электростанцию, которая уже неоднократно становилась целью российских атак. По его словам, очередное повреждение этого объекта не меняет общей картины.

Харченко рассматривает нынешние удары как продолжение длительной кампании РФ против критической инфраструктуры Украины, а не как запуск принципиально новой стратегии.

"Я расцениваю эту атаку как часть постоянно действующего плана по разрушению критической инфраструктуры Украины. Эта его часть не является какой-то чрезвычайно эффективной и не представляет новой серьёзной угрозы", - заявил Харченко.

Атомная генерация Украины
Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Удары по энергетике - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Сергей Корецкий 30 сентября заявил о ночной массированной атаке на энергетическую инфраструктуру, в результате которой были поражены объекты в одиннадцати регионах страны и повреждено оборудование. Он отметил, что на местах продолжаются аварийно-восстановительные работы, а также проводится проверка готовности резервных систем питания.

Народный депутат Сергей Нагорняк 25 сентября заявлял, что текущее состояние генерации и уровень подготовки сетей дают основания ожидать более легкого перенесения зимы для энергосистемы. В то же время он предостерегающе подчеркнул, что не следует рассчитывать на прекращение российских обстрелов, и отметил важность продолжения активной подготовки.

Ранее, 24 сентября, в компании "Укрэнерго" сообщили об отключениях электроэнергии в восьми областях Украины, где специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам. В ведомстве уточнили, что ремонтные бригады работают исключительно в районах с безопасной обстановкой, а утренняя нагрузка на сеть выросла на 1,8% по сравнению с предыдущим днем.

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О персоне: Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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