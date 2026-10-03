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Украина усилит атаки на российские НПЗ – Зеленский

Виталий Кирсанов
3 октября 2026, 20:09
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Зеленский связал изменение российской тактики с ситуацией на фронте и стремлением Кремля продемонстрировать силу на фоне потерь армии РФ.
Зеленский анонсировал новые удары по НПЗ России
Зеленский анонсировал новые удары по НПЗ России / Коллаж: Главред, фото: ССО ВСУ, ОПУ

Что сказал Владимир Зеленский:

  • Россия подготовила "новую доктрину" воздушных атак
  • Украина не будет наносить удары по гражданским объектам в РФ

Украина намерена усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне изменения тактики России и подготовки Москвы к новой зимней кампании. При этом украинские военные не будут наносить удары по гражданским объектам. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет Reuters.

По словам главы государства, украинская разведка получила документы, которые свидетельствуют о подготовке Россией так называемой "новой доктрины" воздушных атак. Речь идет о расширении перечня целей накануне зимы - в него, как утверждает Зеленский, могут входить объекты инфраструктуры, логистики, дороги, школы и больницы.

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"Мы видели документы и знаем, что они позволяют им атаковать инфраструктуру, логистику, дороги, школы, больницы, чтобы заставить людей покидать столицу и другие города. Это цель операции", - сказал президент.

Зеленский связал изменение российской тактики с ситуацией на фронте и стремлением Кремля продемонстрировать силу на фоне потерь российской армии.

При этом российская сторона отрицает намеренные атаки на гражданское население. МИД РФ заявил, что Москва продолжит наносить "систематические целенаправленные удары" по объектам в Украине, называя их ответом на украинские атаки по территории России.

Украина ответит ударами по энергетике России

По словам Зеленского, Украина будет отвечать на атаки по своей энергетической инфраструктуре ударами по российским объектам энергетического сектора.

"Если они атакуют нашу энергетику, мы должны отвечать по их энергетике. В первую очередь - по нефтеперерабатывающим заводам: по тому, что приносит им деньги на эту войну", - заявил президент.

При этом Киев, подчеркнул Зеленский, не намерен копировать российскую тактику и наносить удары по гражданской инфраструктуре без разбора.

Заявление прозвучало на фоне усиления российских атак на Киев. В течение последней недели российские ракеты и беспилотники неоднократно били по энергетическим и телекоммуникационным объектам, а также по дорожной и железнодорожной инфраструктуре. Россия также впервые нанесла удары по мостам через Днепр, соединяющим левобережную и правобережную части столицы.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Главред

Какие удары вглубь РФ являются наиболее болезненными для Кремля

По словам экономиста Виталия Шапрана, из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Россия продает нефть со значительным дисконтом и теряет доходы бюджета.

Одной из причин такого дисконта является нехватка мощностей для хранения нефти. Если на полмесяца остановить экспорт российской нефти, стране придется консервировать скважины или фактически выливать нефть под открытым небом.

Удары по российским НПЗ - новости

Как писал Главред, 26 сентября дроны атаковали Краснодарский край страны-агрессора России. Загорелся Ильский НПЗ. Местные власти подтвердили налет беспилотников.

В ночь на 23 сентября в промзоне Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре второй раз за сутки вспыхнул масштабный пожар - накануне это предприятие уже было целью атаки беспилотников.

В ночь на 22 сентября Самарская область России подверглась масштабной атаке беспилотников. В Самаре после взрывов вспыхнул пожар на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, над городом поднялся густой черный дым.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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