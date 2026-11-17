Во время очистки стен обнаружили скрытый фасад бывшей церкви больницы Сан-Хорхе, также известной как больница Перо-Альмидес.

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Во время ремонта сделали невероятное открытие / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Под слоем штукатурки обнаружился уникальный портал эпохи Возрождения

Экспертная комиссия оценила находку более чем в миллион евро

Ремонт старого дома в испанском городе Убеда обернулся неожиданным открытием, которое спустя годы привело к судебному разбирательству и многомиллионной компенсации.

Под слоем штукатурки обнаружился уникальный портал эпохи Возрождения, считавшийся утраченным. Теперь его владелец добился признания своего права на вознаграждение за обнаруженный исторический объект, пишет El Pais.

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Необычная история произошла в ноябре 2016 года. Хуан Франсиско Леон Катена приобрёл недвижимость в историческом центре города, рассчитывая отреставрировать её и поселиться там с семьёй. Во время очистки стен вместе с отцом он обнаружил скрытый фасад бывшей церкви больницы Сан-Хорхе, также известной как больница Перо-Альмидес.

Главной ценностью находки оказался монументальный портал конца XV века размером около 15 метров в ширину и 11 метров в высоту. Его авторство приписывают Андресу де Вандельвире - знаменитому испанскому архитектору эпохи Возрождения. Специалисты высоко оценили художественную значимость сооружения и отметили редкость его архитектурных элементов.

Обнаружение памятника полностью изменило планы владельца. Вместо обычной реконструкции здания потребовалось соблюдать строгие требования законодательства об охране исторического наследия. Семья в итоге переехала в другой дом, а судьба обнаруженного сооружения стала предметом разбирательств с региональными властями.

Основной спор разгорелся вокруг денежного вознаграждения. Испанский закон об историческом наследии 1985 года предусматривает выплаты за случайное обнаружение ценных археологических и исторических объектов. Экспертная комиссия оценила находку более чем в миллион евро, однако администрация Андалусии первоначально отказалась выплачивать компенсацию.

Власти объясняли свою позицию тем, что на фасаде присутствует герб семьи Мессия, который относится к отдельной категории охраняемых геральдических объектов. Однако суд не признал эти аргументы достаточными. После продолжительного разбирательства, дошедшего до Верховного суда Испании, право владельца на вознаграждение было подтверждено.

Несмотря на предстоящую выплату, Хуан Франсиско рассчитывает прежде всего добиться реставрации памятника и открыть его для посетителей. Он ведёт переговоры с муниципалитетом, предлагая сохранить фасад открытым для обзора с улицы. Для этого собственник готов пожертвовать частью площади здания, если город возьмёт на себя расходы по его восстановлению.

Ситуацию осложняет состояние соседних муниципальных построек. Согласно экспертному заключению, повреждённые крыши пропускают дождевую воду, которая разрушает деревянные перекрытия и строительные конструкции. Сырость также способствует появлению плесени и грибка. Специалисты предупреждают, что дальнейшее промедление может поставить под угрозу сохранность самого портала.

Пока памятник остаётся в том состоянии, в котором был обнаружен почти десять лет назад. Семья уже получила предложения от частных инвесторов, заинтересованных в его благоустройстве, однако прежде необходимо провести археологические исследования и определить допустимый объём реставрационных работ.

Таким образом, обычный ремонт превратился в открытие архитектурного наследия, а для владельца - в многолетнюю борьбу за законную компенсацию. Теперь главный вопрос заключается в том, удастся ли сохранить уникальный портал и сделать его доступным для широкой публики.

Крупный клад на месте фермы: невероятная история

Реконструкция старинной фермы в английском графстве Дорсет привела к неожиданному историческому открытию. Супруги, планировавшие сделать кухню просторнее за счёт понижения пола, наткнулись на спрятанный под землёй клад из золотых и серебряных монет, отчеканенных в XVII веке.

Необычный сюрприз ждал Роберта и Бетти Фукс во время ремонта фермы Саут-Пуртон в Западном Дорсете. Углубляя пол киркой, Роберт задел скрытый в земле глиняный сосуд. Когда его извлекли, выяснилось, что внутри находится около сотни старинных монет.

Ранее Главред писал о том, что супруги нашли в старом доме целые пачки денег. Старая банка под лестницей оказалась тайником с купюрами 1970-х. Супруги нашли более 1000 фунтов стерлингов, забытые в доме.

Также стало известно, о том, что находка со свалки мусора сделала семью миллионерами. Супруги по ошибке выбросили лотерейный билет с джекпотом.

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