Короткие интенсивные сеансы проветривания удаляют влагу и углекислый газ быстрее, чем приоткрытая створка, хотя и имеют свои ограничения.

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Немецкий метод проветривания помогает защитить жилье от влаги и плесени / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

В чем суть немецкого метода проветривания

Сколько минут проветривать жилье зимой

Когда этот способ не поможет против плесени

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Зимой лучше проветривать жилье короткими интенсивными сеансами с широко открытыми окнами, чем часами держать створку приоткрытой. В Германии этот подход называют Stoßlüften, то есть "ударная" вентиляция. Он позволяет быстро избавиться от лишней влаги, запахов и углекислого газа без значительных потерь тепла, сообщает Deccoria.

Метод пришёл из немецкоязычных стран. Там одновременно заботятся и о защите зданий от сырости, и об экономном использовании тепла. Принцип прост: окно полностью открывают на несколько минут, а затем плотно закрывают.

Зимой обычно хватает 5–10 минут, а при сильном морозе или ветре воздух обновляется ещё быстрее. Весной и летом сеансы делают более длительными, в зависимости от температуры и силы ветра. Ускорить воздухообмен можно, если открыть окна и двери на противоположных сторонах квартиры, чтобы образовался сквозняк.

Почему приоткрытая створка проигрывает

Из-за узкой щели воздух обновляется очень медленно, а тепло из комнаты уходит постоянно. Из-за этого отопление работает с большей нагрузкой, что может сказаться на счетах. Кроме того, на таких окнах образуются мостики холода. На них конденсируется влага, и со временем появляется плесень.

Проветривать стоит тогда, когда в помещении скапливается водяной пар: утром после пробуждения, вечером, а также после приготовления пищи или купания. В городах также нужно учитывать качество воздуха на улице и выбирать часы с наименьшим загрязнением. В осенне-зимний период для этого рекомендуется период примерно с 11:00 до 15:00.

Главное преимущество этого метода в том, что воздух обновляется быстро, а стены и мебель не успевают сильно остыть. В отопительный сезон тепла теряется меньше, чем из-за постоянно приоткрытой створки. Полностью избежать потерь не удастся, но после того, как окна закрыли, комфортную температуру легче восстановить. К тому же для этого не требуется никакого специального оборудования.

Как правильно проветривать зимой / Инфографика: Главред

Когда ударное проветривание не сработает

У этого метода есть и недостатки. Окна приходится открывать регулярно, а продолжительность проветривания подстраивать под погоду и уровень влажности в помещении. Это периодическое мероприятие, а не постоянный приток свежего воздуха. Если в помещении постоянно много людей, двух-трёх коротких сеансов в день может не хватить. Интенсивное проветривание также может стать проблемой для людей с аллергией или сенной лихорадкой.

Существуют также сезонные и строительные ограничения. Если летом впускать тёплый воздух в прохладный подвал, на его стенах может образовываться конденсат, поэтому такие помещения лучше проветривать в более холодное время года. Когда температура в помещении и на улице примерно одинаковая, воздух обменивается медленнее. А слишком интенсивное проветривание зимой может пересушивать воздух.

Если избыточная влажность возникает из-за протечки или плохой изоляции, интенсивное проветривание проблему не решит. Его следует рассматривать как способ регулировать влажность и улучшать качество воздуха, а не как единственную защиту от плесени.

Смотрите видео о том, как правильно проветривать помещение:

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