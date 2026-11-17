Почему японцы не моются в ванне и пользуются одной водой всей семьёй. Особенности японского купания, правила гигиены и способы экономии воды в домашних условиях.

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Почему японцы моются перед тем, как принять ванну / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему японцы не моются в ванне

Как семья использует одну воду

Сколько воды можно сэкономить

В Японии существует необычная для многих европейцев традиция купания. В отличие от привычного способа, японцы не используют ванну для мытья тела. Она предназначена в первую очередь для расслабления, отдыха и согревания. Причем одну и ту же воду могут использовать все члены семьи. Главред расскажет подробнее.

Как пишет KertVár, такой подход сформировался под влиянием традиций японских общественных бань и остается распространенным в современных домах. Он помогает поддерживать чистоту воды и сокращать её расход.

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Почему японцы не моются непосредственно в ванне

Традиция берет свое начало в японских общественных банях. Перед тем как окунуться в горячую воду, посетители обязательно мылись в отдельной зоне. Благодаря этому вода в общей купальне оставалась чистой.

После Второй мировой войны, когда в японских домах начали массово устанавливать собственные ванны, привычный порядок купания сохранился.

Сегодня во многих японских домах ванная комната оборудована специальной водонепроницаемой зоной. Здесь человек садится на небольшой табурет, тщательно моет тело с мылом и смывает пену с помощью ручного душа.

Только после этого можно погружаться в ванну с горячей водой. При этом использовать мыло или шампунь непосредственно в ванне не принято.

Как японская семья пользуется одной ванной

Одна из самых интересных особенностей японского быта заключается в том, что члены семьи могут принимать ванну по очереди, не меняя воду после каждого купания.

Поскольку все предварительно моются под душем, вода в ванне остается относительно чистой. После первого человека ею пользуется следующий, а затем остальные члены семьи.

Для поддержания комфортной температуры во многих японских домах предусмотрена специальная функция oidaki. Она позволяет повторно нагревать воду без необходимости каждый раз наполнять ванну заново.

В некоторых домохозяйствах воду после купания также используют для хозяйственных нужд, например для стирки. Это помогает дополнительно сократить расходы.

В то же время повторное использование воды требует соблюдения гигиены. В частности, длительное хранение тёплой воды может способствовать размножению бактерий.

Видео о необычных привычках в Японии можно посмотреть здесь:

Сколько воды можно сэкономить благодаря японской традиции

Экономия может быть довольно ощутимой, особенно в больших семьях.

Например, если ванна вмещает 150 литров воды, а ею поочередно пользуются 4 человека, на каждого приходится условно 37,5 литра воды для купания.

Если бы каждый член семьи каждый раз наполнял ванну отдельно, общий расход составил бы 600 литров.

Таким образом, совместное использование одной ванны позволяет сэкономить до 450 литров воды по сравнению с 4 отдельными наполнениями.

Однако в этих расчетах не учтена вода, которую каждый человек тратит на предварительное мытье под душем. Поэтому фактическая экономия будет зависеть от продолжительности водных процедур и объема ванны.

Почему в японских домах туалет расположен отдельно от ванной

Еще одна характерная черта японского жилья - разделение туалета и ванной комнаты.

Такая планировка имеет практическое объяснение. Пока один человек отдыхает в горячей ванне, остальные члены семьи могут беспрепятственно пользоваться туалетом.

Во многих квартирах умывальник расположен в отдельной зоне перед ванной комнатой. Там же нередко устанавливают стиральную машину и обустраивают место для переодевания.

Интересно, что в Японии также распространена традиция пользоваться специальными тапочками для туалета. Их оставляют у входа и надевают только перед посещением этого помещения.

Таким образом японцы разграничивают бытовые зоны и поддерживают чистоту в доме.

Какие японские привычки стоит перенять украинцам

Некоторые особенности японских ванных комнат могут пригодиться и в обычных украинских квартирах.

Прежде всего, это обустройство душевой зоны со сливом непосредственно в пол. Такой вариант позволяет удобно пользоваться душем без высокого поддона. Однако для этого необходимы качественная гидроизоляция и правильно организованный слив воды.

Не менее практичным решением является отдельный туалет. Особенно удобной такая планировка может быть для больших семей, где несколько человек одновременно собираются на работу или учебу.

Еще одна полезная особенность - эффективная вентиляция ванной комнаты. В современных японских домах нередко устанавливают системы, которые помогают просушивать помещение после купания.

В украинских домах подобный результат можно получить благодаря вытяжному вентилятору с датчиком влажности.

Японский подход к купанию демонстрирует, как обычные бытовые привычки могут сочетать в себе комфорт, гигиену и экономное использование ресурсов. И хотя полностью повторить традиционный японский способ купания удастся не в каждой квартире, отдельные его принципы вполне можно применить дома.

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