Россия "перенесла" столицу Руси из Киева: какой новый город выбрали

Александр Алферов заявил, что Новгород возник лишь в 930–940-х годах как форпост Киева, а версия о Ладоге как столице Руси не выдерживает критики.

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Как Россия присваивает историю Руси: Александр Алфёров развенчал мифы о Новгороде и Ладоге / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Почему Новгород не был столицей Руси

Когда возник Новгород

Был ли Новгород столицей Руси

Страна-агрессор Россия использует версии о Новгороде и Ладоге как центрах (столицах) ранней Руси, хотя хронология возникновения этих поселений и археологические данные ставят такие утверждения под сомнение. Украинский историк и глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров в видео на YouTube заявил , что Новгород возник только в X веке, а Ладога в начале IX века имела слишком мало жителей, чтобы считаться столицей.

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Почему исторические версии о Новгороде и Ладоге вызывают вопросы и какие аргументы приводит украинский историк - выяснял Главред.

Почему Новгород не мог быть столицей Руси

Версия о пребывании князя Рюрика в Новгороде противоречит датировке возникновения города. По словам Александра Алферова, археологические исследования дают основания считать Новгород поселением, основанным значительно позже событий, которые связывают с Рюриком.

Историк обратил внимание на дендрохронологию - метод определения возраста древесины по годичным кольцам. Именно этот подход, по его словам, помогает установить время появления древних поселений и проверить исторические версии.

Алферов подчеркнул, что известное название места, которое связывают с князем, не является доказательством его пребывания там. Он также поставил под сомнение традиционную трактовку Рюрикова городища.

"Новгород был основан в 930-х - 940-х годах киевлянами. Это был форпост Киева, поэтому Новгород всегда принадлежал Киеву", - заявил Алферов.

Что известно о Рюриковом городище в Новгороде

Рюриково городище традиционно связывают с князем Рюриком, которого считают одним из основателей династии правителей Руси. Однако, по словам Алферова, само название археологического памятника не подтверждает, что князь действительно находился в этом месте.

Историк утверждает, что название Рюрикова городища появилось лишь в XIX веке. Поэтому использовать его в качестве неопровержимого доказательства пребывания Рюрика в Новгороде, по его мнению, некорректно.

"Тем не менее, друзья, название „Рюриково городище" - это, так сказать, выдумка XIX века", - отметил Алферов.

Могла ли Ладога быть столицей Руси

Еще одним городом, который связывают с ранним периодом истории Руси, является Ладога. Однако Алферов обратил внимание на численность её населения в начале IX века, которая, по его словам, была чрезвычайно малой.

"Ну, конечно, если сказать, что Ладога - это поселение, существовавшее с VIII века, то в начале IX века там жило от десяти до ста человек. От десяти до ста человек", - заявил историк.

Помимо демографического фактора, он упомянул о разрушении поселения в 865 году. По его словам, пожар уничтожил местные мастерские, а данные об укреплениях, датированные примерно 870 годом, не подтверждают версию о Ладоге как столице.

"И знаете, столица, имеющая земляно-деревянные укрепления, датированные, как считается, 870 годом, - ну, как для столицы это тоже такая выдумка", - подчеркнул Алферов.

Смотрите видео о том, кем на самом деле был Рюрик и существовал ли он:

Как Россия использует историю Руси

Однако именно Киев был политическим и государственным центром Руси, откуда осуществлялось управление государством и распространялось его влияние. Попытки России связать истоки русской государственности с Новгородом или Ладогой не меняют исторического значения Киева как столицы Руси.

Александр Алферов считает, что российские власти поддерживают исторические версии, связывающие ранние центры государственности с территориями современной России. По его мнению, такие трактовки не соответствуют приведённым им археологическим и хронологическим аргументам.

"Но путинская Россия на этом настаивает. Ой, друзья, настаивает", - заявил Алферов, комментируя использование этих версий Россией.

Александр Алферов / Инфографика: Главред

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О личности: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983 года, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

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