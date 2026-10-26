Тюльпаны переживут зиму и пышно зацветут: когда и как правильно сажать луковицы

Осенняя посадка тюльпанов имеет свои правила, от которых зависит весеннее цветение.

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Как правильно сажать тюльпаны осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Когда осенью сажать тюльпаны и при какой температуре это делать.

На какую глубину высаживать луковицы и на каком расстоянии

Как часто нужно выкапывать и пересаживать тюльпаны

Осенняя посадка тюльпанов помогает луковицам укорениться до наступления морозов, чтобы весной цветы начали расти и развиваться. Важно правильно выбрать время посадки, глубину и расстояние между луковицами.

Главред выяснил, когда сажать тюльпаны осенью, на какую глубину заглублять луковицы и как часто их нужно выкапывать и пересаживать.

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Когда осенью сажать тюльпаны

Своими советами по посадке тюльпанов поделилась садовод и блогер Ольга Мартинишин. По её словам, ориентироваться нужно на температуру почвы. Когда она опускается до 10 градусов, можно начинать сажать луковицы.

"Тюльпаны нужно сажать, если температура ниже 10 градусов, тогда уже можно сажать", - пояснила Мартинишин.

Садовод отметила, что не стоит спешить с посадкой, пока на улице еще тепло. Луковицам нужно успеть укорениться до зимы. При благоприятных условиях они постепенно образуют корни, а весной начинают прорастать.

На какую глубину сажать тюльпаны

Глубина посадки зависит от размера луковиц. По словам Мартинишин, крупные луковицы нужно заглублять примерно на 10–15 сантиметров. Для более мелких стоит выбирать меньшую глубину.

Перед посадкой садовница готовит бороздки и использует удобренную почву. Луковицы важно располагать правильно. Заостренная верхушка должна смотреть вверх, а нижняя часть, откуда будут расти корни, - вниз.

Расстояние между луковицами Мартинишин советует оставлять примерно 10–15 сантиметров. Это помогает растениям иметь достаточно места для развития.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Нужно ли снимать шелуху с луковиц

Садовница советует не снимать защитную оболочку с луковиц тюльпанов перед посадкой. Она выполняет защитную функцию и помогает сохранять питательные вещества.

Поэтому перед посадкой достаточно осмотреть посадочный материал, подготовить почву и разместить луковицы на нужной глубине. Поврежденные или подгнившие экземпляры лучше не использовать.

Советы по посадке тюльпанов / Фото: скриншот

Видео с советами Ольги Мартинишин о тюльпанах можно посмотреть по ссылке.

Как часто нужно выкапывать и пересаживать тюльпаны

Тюльпаны можно выкапывать каждый год, отделять дочерние луковицы и пересаживать их на новое место. Так растения постепенно размножаются, а цветник можно расширять.

В то же время ежегодная пересадка не является обязательной для всех сортов. Ольга Мартинишин рассказала, что обычно выкапывает тюльпаны раз в три года.

Периодичность пересадки зависит от сорта, состояния растений и того, насколько хорошо они цветут. Если цветы стали мельче, цветение стало менее обильным или посадки слишком загущены, луковицы стоит выкопать, разделить и пересадить.

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О персоне: Ольга Мартинишин "Баба Оля на псевдо Чех" (Ольга Мартинишин) - это известная 70-летняя блогерша из Львовской области, которая прославилась благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков.

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