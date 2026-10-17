Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Почему сажать лучше поздно, чем рано: секрет шикарных тюльпанов весной

Анна Ярославская
17 октября 2026, 14:01
google news Подпишитесь
на нас в Google
Спешка с посадкой, неправильный выбор сортов и слишком мелкие лунки могут свести на нет все усилия садовода.
Посадка тюльпанов
Посадка тюльпанов осенью - опытный садовод назвала 5 главных ошибок / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Когда именно высаживать луковицы тюльпанов осенью
  • Какие сорта цветут годами без пересадки
  • На какую глубину закапывать луковицы

Высаживать тюльпаны осенью, пока почва еще не остыла, - одна из самых распространенных ошибок садоводов. Она может стоить весеннего цветения. Луковицы в теплой земле прорастают еще до зимы и тратят запас энергии, предназначенный для цветков. Об этом сообщила садовод с пятнадцатилетним опытом Микки Гаст в колонке для издания Rural Sprout.

Общепринятый ориентир такой: ночная температура воздуха как минимум неделю должна держаться на уровне 5–10°C, а почва при этом прогрета примерно до 10–15°C. Раньше в саду Гаст этот момент наступал в конце октября или в начале ноября. Из-за все более мягкой осени в последние годы посадка почти всегда смещается на ноябрь.

видео дня

"Чего мы хотим избежать, так это теплой почвы. И помните, что почва накапливает тепло, поэтому остается теплее, даже когда температура воздуха падает", - подчеркнула Гаст.

Главная угроза ранней посадки - преждевременное образование листьев накануне морозов. Кроме того, луковица направляет силы на побеги вместо того, чтобы глубоко укорениться до промерзания земли.

"Это не обязательно навсегда навредит луковицам, но израсходует много энергии, которую они запасали для весеннего цветения", - предупредила садовод.

Каждую зиму читатели спрашивают автора, не слишком ли поздно браться за посадку. По ее словам, пока длится зима, а лопата еще входит в незамерзшую землю, луковицы можно смело закапывать.

"У меня были лучшие результаты, когда я сажала их слишком поздно, а не слишком рано", - отмечает Гаст.

Почему одни сорта цветут годами, а другие исчезают

Выбор времени покупки зависит от цели. Тем, кто ищет конкретный сорт или планирует определенную композицию, Гаст советует заказывать луковицы как можно раньше, даже летом. Именно так она в свое время приобрела черные Queen of Night и Black Parrot. Тем, кому нравятся любые тюльпаны, выгоднее дождаться конца сезона: продавцы обычно снижают цены, чтобы избавиться от остатков.

Еще одно разочарование ждет тех, кто рассчитывает каждую весну видеть на клумбе ту же картину. После первого сезона часть луковиц может не зацвести вовсе, а цветки теряют размер и эффектность.

"Все эти изысканно красивые тюльпаны, от которых захватывает дух, скорее всего, гибридные. Их раз за разом отбирали ради определенного рисунка окраски, кружевности лепестков или определенной высоты и осанки. Гибридизация, которая придает им неповторимый шарм, одновременно делает их менее способными сохранять этот шарм из года в год", - пишет Гаст.

Автор приводит собственный пример: из двадцати луковиц сорта Gudoshnik Double на следующий год зацвели двенадцать, а на третий - только три. Чем дальше сорт от своего предка, тем меньше шансов, что он натурализуется. Этот термин означает, что луковицу сажают один раз, а она каждый год возвращается и даже разрастается благодаря дочерним луковичкам.

К группам, которые хорошо натурализуются, садовод относит ботанические (видовые) тюльпаны, группы Фостера (Fosteriana), Кауфмана (Kaufmanniana), Грейга (Greigii), а также гибриды Дарвина. Зато плохо приживаются надолго сорта групп Рембрандт, Попугайные, Зеленоцветковые (Viridiflora), Бахромчатые и Триумф. Информацию о группе добросовестные продавцы указывают в описании товара или на упаковке.

Какие цветы можно вырастить из черенков
Какие цветы можно вырастить из черенков / Инфографика: Главред

Испорченные луковицы и глубина посадки

Отдельная ловушка - посадочный материал, который долго пролежал вне земли. Гаст рассказывает, что во время переезда оставила выкопанные луковицы в пакетах слишком надолго, и даже в прохладном месте они начали портиться.

"Если луковицы мягкие и кашеобразные, они сгнили или гниют, и из них ничего не вырастет. Если они сморщенные и сухие, мы получим такой же (нулевой) результат. А если они заплесневели, сделайте себе одолжение и выбросьте их", - советует она.

Исключение составляют луковицы, которые лишь успели прорасти. Они вполне жизнеспособны, поэтому их нужно как можно скорее опустить в почву.

Еще один распространенный промах касается посадочной лунки. Общее правило предполагает глубину, в три раза превышающую высоту луковицы. В среднем это 15–20 см от донца до поверхности.

"Но вот в чем хитрость: их вполне можно сажать глубже. Если сомневаетесь, сажайте глубже, а не мельче", - убеждена Гаст.

Такой подход лучше защищает луковицы от перепадов температуры и влажности зимой, в частности от преждевременного прогревания почвы. Кроме того, глубокая посадка снижает риск выпирания, когда разросшиеся гнезда луковиц выталкивает на поверхность. Чаще всего это случается на глинистых почвах, пересыхающих сверху.

"Конечно, не копайте до центра Земли, но и не присыпайте их щепоткой почвы сверху", - иронизирует садовод.

Ранее Главред писал, что осень - лучшее время для посадки тюльпанов, чтобы весной они порадовали ярким и пышным цветением. Детальнее читайте в материале: Когда сажать тюльпаны осенью: садовод назвала идеальную температуру.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Rural Sprout

Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone".

Сайт позиционирует себя как практическое руководство для людей, стремящихся к большей самодостаточности и осознанности. Основные темы материалов:

  • Садоводство и огородничество: подробные инструкции по посадке, сезонному уходу (например, подкормке, обрезке), борьбе с вредителями, сбору и максимизации урожая овощей, ягод и зелени.
  • Комнатные растения: советы по уходу за домашней "зеленой экосистемой".
  • Лайфхаки для дома и быта: экологичные способы уборки, натуральные рецепты (например, ферментация, консервация, приготовление традиционных освежающих напитков) и методы охлаждения дома в жару.
  • Пермакультура и эко-баланс: авторы делают упор на органическое земледелие без жесткой химии, восстановление биоразнообразия и улучшение качества почвы естественным путем.

Контент создается небольшим коллективом реальных практиков - блогеров, фрилансеров и энтузиастов, которые сами живут на фермах или ведут органические хозяйства в США и странах Европы.

Проект ориентирован как на владельцев крупных загородных участков, так и на городских жителей, которые выращивают зелень на балконе или подоконнике. Аудитория только их профильной новостной рассылки превышает 50 000 садоводов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Тюльпаны сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дизельная сделка Трампа: Конгресс готовит запрет, нефть дорожает, Будапешт ждет льгот

Дизельная сделка Трампа: Конгресс готовит запрет, нефть дорожает, Будапешт ждет льгот

14:34Аналитика
Захват новых территорий: Генштаб разоблачил ложь россиян и разъяснил ситуацию

Захват новых территорий: Генштаб разоблачил ложь россиян и разъяснил ситуацию

14:23Фронт
Отсрочки в Резерв+ начали продлевать, но не всем: в Минобороны сделали заявление

Отсрочки в Резерв+ начали продлевать, но не всем: в Минобороны сделали заявление

12:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке гладящего рубашку парня за 85 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке гладящего рубашку парня за 85 с

Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

Ни скорлупа, ни зола: чем на самом деле защитить огород от нашествия слизней

Ни скорлупа, ни зола: чем на самом деле защитить огород от нашествия слизней

Стулья будут как новые: как убрать пятна с обивки без химчистки

Стулья будут как новые: как убрать пятна с обивки без химчистки

Последние новости

14:58

Представительница Украины на "Детском Евровидении-2026" отправилась на конкурс

14:34

Дизельная сделка Трампа: Конгресс готовит запрет, нефть дорожает, Будапешт ждет льгот

14:26

Как замочить озимый чеснок перед посадкой: сколько соли нужно для обработки

14:23

Захват новых территорий: Генштаб разоблачил ложь россиян и разъяснил ситуацию

14:20

"Как не рожала": Анна Кошмал удивила изменениями после второй беременностиВидео

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
14:09

Пленка, контейнер или пакет: простое правило хранения продуктов в холодильнике

14:01

Почему сажать лучше поздно, чем рано: секрет шикарных тюльпанов весной

13:50

Дуэт "склероз и климакс": фальшивую Повалий высмеяли в России

13:49

Как отмыть крышку сковороды от жира в труднодоступных местах за 30 минут

Реклама
13:24

Гороскоп Таро на 19–25 октября: Тельцам — амбиции, Ракам — желания

13:16

Как отмыть до блеска стекло духовки изнутри, не снимая дверцу — лайфхак

13:08

Правильный уход за рождественником осенью: что изменить, чтобы появились бутоны

13:06

"Провокация": жена Остапчука резко высказалась о Горняк на "Холостяке"

12:59

Отсрочки в Резерв+ начали продлевать, но не всем: в Минобороны сделали заявление

12:51

Элизабет Херли выходит замуж за отца известной певицы – детали

12:51

Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новая глава, Львам - верить в себя

12:36

РФ масштабирует антиэнергетическую операцию: Киев призывает США остановить Путина

12:27

Куда делся хореограф Раду Поклитару и как сейчас выглядит

12:07

Рецепт домашнего хлеба "Кирпичик" — выпекается всего 30 минут

12:06

Свежий укроп круглый год: как правильно посадить его на подоконникеВидео

Реклама
11:57

Китайский гороскоп на завтра, 18 октября: Быкам - геройство, Свиньям - уныние

11:52

На войне погиб экс-футболист сборной Украины и киевского "Динамо"

11:25

Красивые имена для мальчиков, которые привлекают счастье и успех

11:14

"Победа Украины должна продолжиться и в мирное время": Марианна Буданова получила диплом Школы стратегического архитектора

11:05

Без собственной генерации: как Киев будет выживать зимой после атаки на все ТЭЦ

10:42

Ирина Федишин впервые вышла на связь после трагической потери дочери — детали

10:41

Россияне молятся от отчаяния: БПЛА закрыли небо над Москвой, в аэропортах коллапс

10:10

Холостяк стал третьим лишним: мемы со Славой Кравцовым взорвали Threads

10:08

Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

09:30

Винница погрузилась в блэкаут, после атаки РФ есть тяжелые раненые

09:19

Капитуляция вместо перемирия: в РФ лгут об успехах на фронте, ISW объяснил почему

08:38

РФ ударила по Херсону: погиб водитель скорой, пострадала семья с младенцем

08:33

В Украине тепло вытеснит заморозки: где ожидаются дожди с грозами

08:10

Коваленко показал главный провал армии РФ: наступление захлебывается в цифрахмнение

07:45

Трамп отменил санкции против России, предусмотренные "законом Грема"

06:14

Гороскоп на завтра, 18 октября: Львам — ссора, Скорпионам — подарок

05:55

"Я его потерял": Решетник раскрыл, что произошло с "Холостяком" Топольским

05:31

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

05:10

Деньги будут литься рекой: три знака зодиака найдут ключ к богатству

04:44

Какие растения стоит размножить осенью: заготовка черенков в октябре

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке гладящего рубашку парня за 85 с

03:33

Разделочная доска пахнет чесноком: лайфхак, как вернуть ей свежесть

03:03

Как прочистить забитый слив без химии и вантуза: что насыпать в раковинуВидео

16 октября, пятница
22:57

Компост неприятно пахнет и не перегнивает месяцами: какие 3 ошибки допускают дачники

22:32

РФ готовит новую волну атак БПЛА и баллистикой: какие области Украины в зоне риска

21:54

Ни скорлупа, ни зола: чем на самом деле защитить огород от нашествия слизней

21:23

Сократит расходы в разы: зачем нужна синяя деталь в отсеке стиральной машины

21:19

Восточный гороскоп богатства — знаки, которым предстоит наибольший доход

21:10

Ошибка в трудовой может задержать выплату пенсии: какие записи следует проверить

20:55

Атаки РФ усугубили ситуацию в преддверии зимы: в Укрэнерго раскрыли ситуацию

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять