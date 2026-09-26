Когда сажать тюльпаны осенью: садовод назвала идеальную температуру

Если ошибиться во время посадки, луковицы вымерзнут.

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Ошибка при посадке тюльпанов может погубить луковицы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

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Ранняя высадка приводит к гибели луковиц от мороза

Для защиты кислую почву раскисляют компостом и золой

Грядки после посадки мульчируют соломой или торфом

Осень - лучшее время для посадки тюльпанов, чтобы весной они порадовали ярким и пышным цветением. Но недостаточно просто закопать луковицы в землю: важно выбрать правильное место, определить глубину и сроки посадки, а также подготовить почву. Как посадить тюльпаны осенью, чтобы они хорошо укоренились и успешно пережили зиму, рассказала опытный садовод Екатерина на своем YouTube-канале "Загородные будни".

Как правильно посадить луковицы тюльпанов под зиму

Первое, что нужно сделать, - это перебрать луковицы и внимательно их осмотреть.

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"Мягкие, с пятнами или повреждённые сразу откладываю. Крупные оставляю для клумбы, а мелкие высажу в пластиковые ящики на доращивание. Обработку луковичек я делала ещё после выкопки летом. Замачивала в растворе марганцовки. Это очень важно, так как уничтожает возбудителей гнили и грибковые споры, которые могли остаться на чешуйках. Если вы этого не делали, то обработайте перед посадкой либо марганцовкой, либо препаратом "Оксихом" (или "Максим")", - рассказала Екатерина.

После этого луковички должны хорошо подсохнуть, и потом их уже можно высаживать.

Когда сажать тюльпаны осенью

По словам Екатерины, в прошлом году она посадила тюльпаны в первой половине октября.

"И, возможно, именно поэтому они и примёрзли. Потому что тогда стояла тёплая погода, луковицы быстро проросли, а потом резко ударили морозы. Так что не повторяйте моей ошибки, не сажайте слишком рано. Оптимальная температура почвы для посадки - это плюс 8–10 градусов. Тогда луковица успевает укорениться, но не пойти в рост. В моём регионе это примерно с конца октября и до середины ноября", - поделилась садовод.

Что положить в лунку при посадке тюльпанов осенью

Поскольку у нее в саду почва песчаная и очень кислая, то в посадочные лунки она добавляет компост с золой. Это помогает обогатить землю питательными веществами и немного снизить кислотность.

Зола - отличный источник калия и фосфора, без которых луковички не закладывают цветочную почку.

"Затем я насыпаю 2–3 см песка, чтобы не застаивалась влага, и ставлю корзину для луковиц. Далее добавляю ещё немного песка", - рассказала Екатерина.

По ее словам, тюльпаны можно сажать густо, если вы выкапываете их каждый год.

"Если вы не часто выкапываете, лучше делайте бо́льшие промежутки между луковицами, чтобы у них было пространство для роста. Примерно это 8–10 см друг от друга. Глубина посадки - это ориентировочно 3 высоты луковицы. Если луковица 4 см, то сажаем на 12 см глубины. Сверху засыпаю луковички, пока их не станет видно, компостом с суперфосфатом. Далее уже кладу свой обычный грунт", - рассказала садовод.

После посадки тюльпаны желательно замульчировать соломой, поскольку она очень хорошо удерживает влагу и тепло. Также можно использовать торф, компост, перегной, сухую листву или скошенную траву. Мульча помогает защитить посадку от пересыхания и резких колебаний температуры.

Если погода стоит дождливая, то поливать тюльпаны после посадки не нужно.

Если осадков нет, то полить нужно из расчета 1 литр на кустик. Главное - не переувлажнить.

Смотрите видео - Когда и как правильно посадить тюльпаны осенью:

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YouTube-канал "Заміські будні" Автор и ведущая канала Екатерина. Живет и ведет хозяйство в Центральной Украине. Тематика канала: загородная жизнь, садоводство, огородничество, уход за цветами и декоративными растениями, а также бытовые сюжеты и видео о покупке/обустройстве дома (обзоры сада, высадка цветов и эксперименты). По словам Екатерины, в конце 2021 года она с мужем приобрела дом с участком и начала создавать свой загородный дом и сад. "Я более 16 лет занимаюсь огородничеством, поэтому делюсь собственным опытом выращивания овощей, ухода за цветами и декоративными растениями и сезонных работ в саду и на огороде. Здесь я показываю нашу настоящую загородную жизнь: дом, сад, огород, цветы, домашние дела, животных, семью, покупки, ремонты, эксперименты и маленькие и большие приключения наших будней", - говорится в описании к каналу. На канале опубликовано более 380 видеороликов, а количество подписчиков составляет свыше 2,2 тыс. человек.

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