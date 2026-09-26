Когда состоится переход на зимнее время и как это сыграет на руку украинцам

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- Менее чем через месяц Украина перейдет на зимнее время
- Перевод часов может повлиять на ослабление отключений в часы пик
В Украине в конце октября состоится переход на зимнее время. Украинцы переведут часы в ночь с 24 на 25 октября. По словам эксперта по вопросам энергетики Сергея Дяченко в комментарии РБК-Украина , эта смена времени будет иметь определенные преимущества для украинцев.
Переход на зимнее время может снизить необходимость в потенциальных отключениях электроэнергии, если зимой возникнет дефицит мощности, ведь перевод часов согласует режим потребления со световым днем и смягчает вечерний пик нагрузки.
Дяченко пояснил, что для энергосистемы критичным является не столько общий объем потребленной электроэнергии, сколько резкие скачки нагрузки. Традиционно они приходятся на два периода суток: примерно с 7:00 до 10:00, когда люди собираются на работу, и с 19:00 до 22:00, когда возвращаются домой.
"Переход на летнее время имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Для энергетики это однозначно хорошо, ведь все построено так, чтобы лучше вписываться в мировой ритм дня и более рационально использовать электроэнергию. Негативный аспект связан с тем, что нужно переводить транспорт на новые графики движения, а это требует дополнительных затрат", - отметил он.
Ситуация с ограничениями для потребителей пока стабильна, однако эксперт не исключает ее ухудшения в холодный сезон.
"Сейчас плановых отключений электроэнергии нет. Однако, если зимой возникнет дефицит мощности, более рациональное распределение потребления, а именно переход на зимнее время, может снизить и необходимость в потенциальных отключениях", - отметил эксперт.
Переход на зимнее время в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал , что в Украине часы переводят дважды в год - в последнее воскресенье марта на летнее время, то есть на час вперед, и в последнее воскресенье октября на зимнее время - на час назад.
Ранее сообщалось, что в 2024 году в Раде поддержали отмену для украинцев перехода с летнего на зимнее время, чтобы постоянно действовало нынешнее зимнее время (UTC+2 по международной шкале).
Однако президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал соответствующий закон. И, по данным источников в СМИ, он не планирует этого делать. Поэтому в Украине до сих пор дважды в год переводят часы.
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О персоне: Сергей Дяченко
Сергей Дяченко - украинский эксперт по вопросам энергетики, председатель ОО "Бюро комплексного анализа и прогнозов" и бывший ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова.
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