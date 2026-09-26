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Когда состоится переход на зимнее время и как это сыграет на руку украинцам

Анна Косик
26 сентября 2026, 09:09
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Эксперт объяснил, как переход на зимнее время в Украине может смягчить пиковую нагрузку на энергосистему.
Когда состоится переход на зимнее время и как это сыграет на руку украинцам
В Украине скоро состоится переход на зимнее время / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Менее чем через месяц Украина перейдет на зимнее время
  • Перевод часов может повлиять на ослабление отключений в часы пик

В Украине в конце октября состоится переход на зимнее время. Украинцы переведут часы в ночь с 24 на 25 октября. По словам эксперта по вопросам энергетики Сергея Дяченко в комментарии РБК-Украина , эта смена времени будет иметь определенные преимущества для украинцев.

Переход на зимнее время может снизить необходимость в потенциальных отключениях электроэнергии, если зимой возникнет дефицит мощности, ведь перевод часов согласует режим потребления со световым днем и смягчает вечерний пик нагрузки.

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Перевод часов в Украине
Перевод часов в Украине / Инфографика: Главред

Дяченко пояснил, что для энергосистемы критичным является не столько общий объем потребленной электроэнергии, сколько резкие скачки нагрузки. Традиционно они приходятся на два периода суток: примерно с 7:00 до 10:00, когда люди собираются на работу, и с 19:00 до 22:00, когда возвращаются домой.

"Переход на летнее время имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Для энергетики это однозначно хорошо, ведь все построено так, чтобы лучше вписываться в мировой ритм дня и более рационально использовать электроэнергию. Негативный аспект связан с тем, что нужно переводить транспорт на новые графики движения, а это требует дополнительных затрат", - отметил он.

Ситуация с ограничениями для потребителей пока стабильна, однако эксперт не исключает ее ухудшения в холодный сезон.

"Сейчас плановых отключений электроэнергии нет. Однако, если зимой возникнет дефицит мощности, более рациональное распределение потребления, а именно переход на зимнее время, может снизить и необходимость в потенциальных отключениях", - отметил эксперт.

Переход на зимнее время в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал , что в Украине часы переводят дважды в год - в последнее воскресенье марта на летнее время, то есть на час вперед, и в последнее воскресенье октября на зимнее время - на час назад.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Раде поддержали отмену для украинцев перехода с летнего на зимнее время, чтобы постоянно действовало нынешнее зимнее время (UTC+2 по международной шкале).

Однако президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал соответствующий закон. И, по данным источников в СМИ, он не планирует этого делать. Поэтому в Украине до сих пор дважды в год переводят часы.

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О персоне: Сергей Дяченко

Сергей Дяченко - украинский эксперт по вопросам энергетики, председатель ОО "Бюро комплексного анализа и прогнозов" и бывший ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова.

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