В Раде хотят отменить переход на летнее и зимнее время: что произошло

В украинском парламенте, Верховной Раде, народные депутаты могут отказаться от летнего времени и перевода стрелок, рассказал народный избранник Железняк.

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В Украине хотят отменить переход на летнее время - в Раде озвучили детали / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

В Раде планируют отменить для украинцев переход с летнего на зимнее время – с тем, чтобы постоянно было нынешнее зимнее время (UTC+2 по международной шкале). Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Согласно предыдущей повестке дня на ближайшей пленарной неделе Рада рассмотрит уже во втором чтении законопроект Спикера №4201, предусматривающий отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот. Очень правильная инициатива - буду поддерживать", — утверждает народный избранник.

Отмена перехода на летнее время - что известно

В марте 2021 года народный депутат от Слуги народа, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа рассказала о перспективах рассмотрения парламентариями законопроект относительно отмены перехода на летнее и зимнее время в Украине.

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"Согласно повестке дня, мы будем рассматривать законопроект №4201 во втором чтении на заседании комитета экономического развития в среду. Это значит, что уже в пятницу мы сможем рассмотреть его и в сессионном зале парламента", – сообщала она.

Законопроект был рассмотрен в первом чтении тогда же и за него проголосовали 277 депутатов. Однако во втором чтении он не был принят за основу и в целом.

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