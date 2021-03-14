В Слуге народа рассказали, когда Рада отменит переход на летнее время

В Украине могут отменить перевод стралок часов 2 раза в год / pixabay

Народный депутат от Слуги народа, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа рассказала о перспективах рассмотрения парламентариями законопроект относительно отмены перехода на летнее и зимнее время в Украине.

Как рассказала она в комментарии агентству Интерфакс-Украина, Верховная Рада сможет уже 19 марта рассмотреть во втором чтении соответствующий законопроект №4201.

"Согласно повестке дня, мы будем рассматривать законопроект №4201 во втором чтении на заседании комитета экономического развития в среду. Это значит, что уже в пятницу мы сможем рассмотреть его и в сессионном зале парламента", – сообщила "слуга народа".

По ее словам, в случае, если Рада успеет принять законопроект в целом до 25 марта 2021 года, то он вступит в силу сразу же после опубликования в парламентской газете Голос Украины. Следовательно, в Украине больше не будет необходимости переводить часы на летнее время, которая в этом году должна наступить 28 марта.

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Отмена перехода на летнее и зимнее время: