УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Слуге народа рассказали, когда Рада отменит переход на летнее время

14 марта 2021, 14:56
Прослушать новость
Остановить

В Украине больше не будет необходимости переводить часы на летнее время, прогнозирует Роксолана Пидласа.

часы
В Украине могут отменить перевод стралок часов 2 раза в год / pixabay

Народный депутат от Слуги народа, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа рассказала о перспективах рассмотрения парламентариями законопроект относительно отмены перехода на летнее и зимнее время в Украине.

Как рассказала она в комментарии агентству Интерфакс-Украина, Верховная Рада сможет уже 19 марта рассмотреть во втором чтении соответствующий законопроект №4201.

"Согласно повестке дня, мы будем рассматривать законопроект №4201 во втором чтении на заседании комитета экономического развития в среду. Это значит, что уже в пятницу мы сможем рассмотреть его и в сессионном зале парламента", – сообщила "слуга народа".

По ее словам, в случае, если Рада успеет принять законопроект в целом до 25 марта 2021 года, то он вступит в силу сразу же после опубликования в парламентской газете Голос Украины. Следовательно, в Украине больше не будет необходимости переводить часы на летнее время, которая в этом году должна наступить 28 марта.

Читайте такжеУкраинцы заплатят 2 млрд грн за отмену перевода часов – эксперт

Отмена перехода на летнее и зимнее время:

  • Верховная Рада 3 марта поддержала законопроект Об исчислении времени в Украине (№4201).
  • Законопроект предусматривает отмену перехода на летнее и зимнее время в Украине.
  • В заключительных положениях законопроекта отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете Голос Украины.
летнее время зимнее время перевод часов Роксолана Пидласа
Сейчас вы просматриваете новость «В Слуге народа рассказали, когда Рада отменит переход на летнее время». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
На Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИНа Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИ Всплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на ХерсонщинеВсплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на Херсонщине В Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на ХерсонщинеВ Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на Херсонщине На Херсонщине нашли мертвой пропавшую школьницуНа Херсонщине нашли мертвой пропавшую школьницу В полиции рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка на ХерсонщинеВ полиции рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка на Херсонщине

Последние новости

15:48
Авторы God of War разрабатывают совершенно новый проект: что известно
15:47
СМИ раскопали новые факты о семье убитой девочки на Херсонщине Видео
15:35
Коронавирус опять атакует Италию: в половине регионов вводят локдаун Видео
15:35
Украину накроет волна холода с мокрым снегом и резким ветром – синоптик Видео
15:35
Гороскоп на 15 марта для всех: чреда удач, травля и плохая новость Видео
Реклама
15:16
Модные ошибки, которые допускают с юбками почти все женщины Видео
14:56
В Слуге народа рассказали, когда Рада отменит переход на летнее время Видео
14:50
Десятки хитов компании Bethesda пополнили библиотеку Xbox Game Pass Видео
14:43
Убийство Маши Борисовой: активист раскрыл подробности о круге подозреваемых Видео
14:34
Вице-президент ЕК заявил, что Северный поток-2 не нужен Европе Видео
14:24
В США рассказали о подготовке нового санкционного удара по РФ Видео
14:11
Techland впервые за долгое время поделилась новостями о Dying Light 2 Видео
14:02
Эксперт спрогнозировал, кто может возглавить Кабмин вместо Шмыгаля
13:28
Политолог объяснил, зачем начали ворошить Харьковские соглашения Видео
13:19
Встречайте Century: Age of Ashes – бесплатный онлайн шутер с драконами Видео
13:04
Модные короткие женские стрижки для круглого лица 2021 Фото
12:52
SpaceX осуществила рекордный запуск в космос ракеты Falcon 9 Видео
12:43
"Женщина-дирижер стала Трампом": в Николаеве восстали против мемориальной доски
12:33
Создатели Dirt выпустят для iOS и Android гонки с консольной графикой Видео
12:23
После похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанин Видео
Реклама
12:11
Больницы забиты COVID-пациентами в девяти регионах Украины Видео
11:42
Джонсон заговорил о кибервойне и готовит мощный удар по врагам Лондона Видео
11:39
Эксперт подсчитал, во сколько обойдется украинцам отмена летнего времени Видео
11:34
В Киеве после потепления рухнет температура – синоптик Видео
11:01
Гороскоп на 14 марта для всех: неоценимая услуга и ценная потеря Видео
10:51
Врач объяснил, насколько опасен салат из огурцов и помидоров Видео
10:40
Эксперт сказал, потянет ли Украина Донбасс
10:07
Появление Центра по борьбе с дезинформацией - тревожный знак для Украины мнение
10:05
В России назвали условие для большой войны на Донбассе Видео
09:47
Крушение самолета в Казахстане: названы имена жертв Видео
09:17
Зальет дождями и присыплет снегом: названы погодные лузеры Украины Видео
09:13
Ляшко призвал украинцев не надеяться на вакцину от коронавируса Pfizer Видео
08:48
За переход на летнее время украинцы заплатят 2 млрд мнение
08:29
Убийство 7-летней девочки на Херсонщине: отец опроверг версию исчезновения Видео
08:15
Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 9 тысяч человек Видео
07:44
Соцсеть без цензуры: в чем феномен Сlubhouse
07:34
Северная Корея наглухо закрылась от Байдена и месяц не идет на контакт Видео
07:30
Магнитная буря нарушит сон и скажется на работе: что делать Видео
06:47
Для чего власть "заварила кашу" относительно ничтожности Харьковских соглашений мнение
06:19
Менее 3% украинцев вакцинируют от COVID-19 в первом полугодии – S&P Видео
Реклама
06:10
Эксперт рассказал, почему Лукашенко "ничего не украл" у Беларуси Видео
05:45
Кравчук объявил о реакции России на мирный план по Донбассу Видео
05:40
В Ровенской области подростки на авто влетели в дерево
05:02
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астролога Видео
04:30
Экс-министр объяснила неизбежность жесткого локдауна уже весной Видео
04:01
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались Видео
03:40
Эксперт сказал, грозят ли России новые санкции после Крымской платформы
03:04
В Слуге народа сказали, будут ли просить Зеленского снова идти в президенты Видео
02:02
В Николаеве чиновник ОГА устроил гонку с полицией и нарвался на неприятности
01:35
Журналисты показали "дворец Медведчука" в оккупированном Крыму Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять