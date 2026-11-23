Украинская разведка предупреждает о подготовке России к новым ударам.

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Россия готовит новые удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот

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Украинская разведка располагает информацией о подготовке России к новым ударам

Зеленский призвал граждан реагировать на сигналы тревоги

Президент подчеркнул необходимость поставок ракет для систем Patriot

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке России к новым атакам. Он призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в конце 1734-го дня полномасштабной войны.

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По словам Зеленского, реагировать на угрозу должны не только украинцы, но и партнеры Украины, от которых зависит поставка ракет для систем противовоздушной и противоракетной обороны.

"Важно, чтобы на такие сигналы реагировали и в Соединенных Штатах, и в других странах, от которых зависит поставка противоракетных средств для защиты наших городов, нашей инфраструктуры. Каждая ракета для "Пэтриота" у нас - это минус для России, минус её пренебрежения к дипломатии и к жизни", - подчеркнул глава государства.

Он также подчеркнул, что Россия продолжает войну, поскольку рассчитывает и в дальнейшем убивать людей и разрушать украинскую инфраструктуру. Зеленский призвал международных партнеров помогать Украине и принимать решения о поставках необходимого вооружения.

"Ракеты для "Патриотов" нужны здесь, в Украине, и мы с нетерпением ждем соответствующих решений со стороны Америки", - заявил президент.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Сколько баллистических ракет в месяц может запускать РФ по Украине

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина рассказал, что Россия может запускать по Украине более 300 баллистических ракет в месяц, если сохранит нынешние темпы обстрелов. В то же время у Украины критически мало ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

По словам Игната, во время трёх последних обстрелов Россия применила около 39, 16 и 23 ракет соответственно. С учётом единичных пусков это примерно 80 ракет в неделю.

Военный отметил, что во время одной из атак, когда РФ выпустила 39 ракет, украинской ПВО удалось сбить лишь пять. В то же время он выразил сомнение, что Россия сможет длительное время поддерживать такие темпы из-за ограниченных запасов.

Для противодействия угрозе Игнат призвал усилить превентивные действия против России. Он также подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на российскую нефтегазовую отрасль и дальнейшей военной помощи со стороны партнеров, в частности поставок ракет для Patriot.

"Что в таком случае может помочь? Превентивный ответ - то есть симметричные действия. Нужно наносить удары по их пусковым установкам, по предприятиям, которые производят сами ракеты и компоненты к ним", - отметил Игнат.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, российские войска днем 23 ноября атаковали Киев ударными беспилотниками. В нескольких районах столицы зафиксировали последствия падения обломков, есть пострадавшие.

Напомним, 22 ноября Россия нанесла удар по жилому дому в Димере Киевской области, судьба двух человек до сих пор неизвестна. За ночь из-под завалов извлекли тела еще семи погибших, в общей сложности этот удар страны-агрессора унес жизни 11 человек.

Также 22 ноября россияне нанесли удар по Славянску Донецкой области бомбой "ФАБ-500" с модулем УМПК. Авиабомба попала в один из подъездов многоквартирного жилого дома. В результате атаки погибли 56-летний мужчина и женщина.

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