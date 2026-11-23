Максиму Галкину снова приписали новый роман с молодой женщиной.

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Максим Галкин якобы вступил в новые отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Что известно о "романе" юмориста

Кто распускает слухи о его личной жизни

Шоумен Максим Галкин, который поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения, якобы влюбился в другую женщину.

Российские пропагандисты не устают навязывать артисту новые амурные связи и этот раз не стал исключением.

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Скандальный российский продюсер Леонид Дзюник предположил, что в отношениях Аллы Пугачевой и Максима Галкина произошли перемены. По его словам, у юмориста сейчас новый этап в жизни, связанный в том числе с новыми чувствами.

Максим Галкин с кокосами / Фото Instagram/maxgalkinru

В последнее время супруги живут на Кипре. При этом, поводом для появление слухов стало не появление Максима Галкина с кем-то, а простые догадки в социальных сетях. Якобы пара не всегда появляется вместе на публике.

Дзюник заявил, что, насколько ему известно, у Галкина появилась новая любовь.

"Насколько я знаю, у Максима новая любовь, новая жизнь. Он сейчас стал активно заниматься спортом, качать мышцы, чтобы выглядеть достаточно молодо для новых чувств, для новых ощущений", - рассказал российский продюсер.

Галкин и Пугачева в зрительном зале этим летом / скрин из видео

Дзюник также высказался о возможных переживаниях Аллы Пугачевой. По его мнению, происходящее может быть непростым испытанием для певицы.

При этом ни Пугачева, ни Галкин публично не подтверждали заявления продюсера о переменах в личной жизни. Поэтому его слова остаются субъективной оценкой, а не установленным фактом.

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Как сообщал Главред, ранее голливудский актер Брюс Уиллис, который почти не появляется на публике, снова попал в объектив дочери Таллулы. На новом снимке 71-летний актер сидит на садовых качелях, а дочь нежно обнимает его и прижимается к нему.

Ранее также американская певица и актриса Майли Сайрус связала себя узами брака с музыкантом Максом Морандо. Пара сыграла свадьбу после пяти лет отношений.

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О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин - российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц - "иностранных агентов".

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